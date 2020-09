Los responsables de la industria del gas, LNG y energía asisten a la Cumbre Virtual de Gastech

- La Conferencia Estratégica de la Cumbre Virtual de Gastech cuenta con la participación de los responsables de decisiones más influyentes de la industria del gas, LNG y energía

La industria del gas será resistente y crítica en el trayecto hacia una posición de carbono cero neto para mediados de siglo

La Cumbre ofrece las últimas estrategias comerciales y tendencias que dominan la industria del gas, LNG y energía

LONDRES, 9 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Los delegados de la Conferencia Estratégica de la Cumbre Virtual de Gastech de este año han escuchado las exclusivas perspectivas críticas de ministros, dirigentes políticos, líderes empresariales, disruptores e innovadores. Los ejecutivos más influyentes en la industria del gas, LNG y energía hablaron hoy en el Día 2 de la Cumbre. El principal evento mundial para la industria del gas, LNG y energía tendrá lugar digitalmente del 7 al 11 de septiembre.

Gastech tiene un historial de éxito en la captación de importantes consejeros delegados de la industria como ponentes. Los reconocidos programas de conferencias estratégicas y técnicas incluyen a más de 200 ponentes, en 89 sesiones de conferencia y presentaciones. Más de 1.500 delegados participarán en la plataforma de intercambio de conocimiento de la industria global del gas, LNG y energía. Los problemas que afectan al futuro de la industria, la seguridad energética del suministro; la asequibilidad y sostenibilidad; los prospectos para la demanda y la recuperación de la inversión, y cambios en el suministro en un mundo post COVID-19 son los temas que encabezan la agenda.

Joseph McMonigle, secretario general del Foro Internacional de Energía abrió el Día 2 de la conferencia con un discurso de apertura en el que dijo: "La pandemia aumenta las posibilidades de eliminar el vacío de la demanda en la próxima década. Esto abre una nueva ventana de oportunidad que permite a la industria del gas desempeñar un mayor papel en la consecución de los objetivos para el clima, aire limpio y acceso a la energía".

Los líderes empresariales globales discutieron el actual y futuro mercado LNG global. Atsunori Takeuchi, consejero delegado y director general sénior del Departamento de Optimización y Trading de LNG en Tokyo Gas dijo: "Nuestra compañía quiere contribuir al desarrollo sostenible del mercado global de la energía y la implementación de una sociedad de bajo carbono y la sociedad descarbonizada que se avecina. Este es nuestro futuro".

Faisel Khan, director financiero de Sempra LNG dijo: "Somos bastante optimistas sobre el crecimiento y la necesidad del gas natural y LNG que habrá en el mundo, especialmente en Asia. Lo vemos a la larga como una competición con el carbón desde una perspectiva del coste social en términos de emisiones de GHG e incluso potencialmente en una base de precio a largo plazo", dijo Anatol Feygin, director comercial de Cheniere. "Confiamos en que LNG y US LNG en particular tengan un asiento en la mesa y participen en una solución multidécada a largo plazo".

Thomas Siebal, autor, presidente y consejero delegado de C3.ai, habló en la Gastech Tech Talk sobre la transformación digital de la industria del petróleo y el gas y la importancia de tecnologías digitales para sobrevivir al impacto de la COVID-19. "Cuando abordamos la cuestión de la extinción de la masa corporativa y la transformación digital, las predicciones son que el 70% de las compañías existentes hoy pasarán a ser digitales y el 21% lo hará con éxito. El resto dejará su actividad empresarial. Serán adquiridas, fusionadas y dejarán de existir. Esto se acelerará por lo que está pasando. El proceso de transformación digital se ha acelerado claramente en la economía post-COVID", dijo.

El potencial de Hydrogen para desempeñar un papel en un futuro limpio, seguro y asequible se discutió durante una discusión de panel Global Business Leader. De La Rey Venter, vicepresidente ejecutivo, Integrated Gas Ventures de Shell, dijo: "¿Qué importancia tiene el hidrógeno realmente en el contexto de nuestras aspiraciones climáticas? Hablando claro, es crítico para la misión".

Keisuke Sadamori, director de Energy Markets and Security de la International Energy Agency, dijo: Hay una gran oportunidad ahora para el hidrógeno, quizás más que nunca, por lo que debemos empezar ya. Lo que hagamos desde ahora hasta 2030 es crítico: el reto es convertir este impulso en decisiones de inversión". El hidrógeno jugará un papel importante en la descarbonización de la industria de la energía. Hoy ha comenzado la Exposición y Conferencia de Hidrógeno de Gastech, co-localizada con Gastech. Este evento permitirá a quienes dirigen el desarrollo del Hidrógeno y a los que invierten en ello reunirse en Singapur el próximo septiembre.

Lisa Glatch, directora de Operaciones de Sempra LNG; Tracy Lothian, vicepresidenta sénior de LNG en ExxonMobil; Julie Mayo, socia de Energy Transactions y directora de US Oil and Gas en Norton Rose Fulbright US LLP y Maria Sferruzza, vicepresidenta sénior para Asia Pacífico en Baker Hughes discutieron la diversidad e inclusión en energía, abordando la importancia de que las compañías desplieguen iniciativas para avanzar hacia conseguir un equilibrio. ExxonMobil celebró Powerplay Panels, conectando a mujeres del negocio de la energía global, destacando la excelencia y apoyando una mayor diversidad y entornos en los que las mujeres puedan prosperar.

Martin Houston, vicepresidente en Tellurian concluyó el Día 2 de la Conferencia Estratégica haciendo un análisis con Eithne Treaner, presentador de Gastech: "La demanda de energía está creciendo y el gas tiene mucho que ver en ello". Lo destacado de la Cumbre ha sido que la industria del gas será resiliente y crítica en el trayecto hacia una posición de cero carbono neto para mediados de siglo. Todas las compañías de gas son ahora compañías de energía, con el mandato compartido de impulsar un futuro de energía de bajo carbono.

Otros ponentes que participaron en la charla de hoy fueron: Prabhat Singh, presidente y director gerente de Petronet LNG; Niek den Hollander, miembro de la junta ejecutiva de Uniper SE; Keisuke Sadamori, director de Energy Markets and Security, International Energy Agency; Sanjiv Lamba, vicepresidente ejecutivo de APAC, Linde; Thorbjoern Fors, vicepresidente ejecutivo de Industrial Applications, Siemens Energy y Dan Feldman, socio de Shearman & Sterling; Hiroki Sato, director ejecutivo y director de Alianza Global de JERA Inc.; Jun Nishizawa, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Grupo de Natural Gas Group, Mitsubishi Corporation; Jane Liao, consejera delegada de Natural Gas Business, CPC Corporation, Taiwan; Steve Hill, vicepresidente ejecutivo de Gas & Energy Marketing & Trading, Shell; Irtiza Sayyed, directora general de ExxonMobil LNG Market Development Inc y Michael Stoppard, director de Estrategia de Gas, IHS Markit

Los temas abordados por la Cumbre Virtual de Gastech incluyen el papel del gas natural en la transición energética: la importancia de la IoT y la seguridad de los datos en el futuro de la industria de la energía; el impacto de la desregularización en los mercados y la inversión; oportunidades y retos del sector de la energía impuestos por Industry 4.0; la capacidad del hidrógeno para cumplir los compromisos de descarbonización y el impacto del activismo medioambiental en las oportunidades de crecimiento emergentes para la industria.

La Cumbre Virtual Gastech 2020 se celebrará en el sitio de la exposición y conferencia de Gastech, prevista para tener lugar en Singapur, en septiembre. dmg events y el Organismo de gobierno de Gastech, en consulta con Enterprise Singapore y el Comité de Turismo de Singapur tomaron la decisión colectiva de posponer ese evento del 13 al 16 de diciembre e 2021, debido a las preocupaciones en torno a la pandemia global, accesibilidad y bienestar de los ponentes, delegados, expositores y visitantes.

Acerca de Gastech

Durante casi 50 años, Gastech ha estado en el corazón de la conversación de gas, LNG y energía. A medida que el mundo comienza a emerger de la sombra de COVID-19, la Gastech Virtual Summit se involucrará y abordará los temas clave y las oportunidades más prometedoras para las industrias de gas, LNG y energía en la 4ª era industrial.

Celebrándose del 7 al 11 de septiembre de 2020, la Cumbre Virtual Gastech proporcionará liderazgo y dirección a medida que las industrias de gas, LNG y energía buscan encontrar un equilibrio entre las prioridades comerciales y su licencia para operar, en un mundo posterior a COVID-19. Con énfasis en la innovación tecnológica; dinámica de la oferta y la demanda; la evolución de las asociaciones; personas, talento, gobernanza e influencia, el evento establecerá la agenda para las industrias mundiales de gas, LNG y energía para las próximas décadas.

