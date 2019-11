Los resultados de estudio prospectivo y multicéntrico que evalúa el empleo del sistema de hemodiálisis Tablo® para la diálisis domiciliaria se divulgan en encuentro científico de la Sociedad Estadounidense de Nefrología

Durante 21 semanas consecutivas, los pacientes se sometieron a cuatro períodos de tratamiento en los cuales se indicó la hemodiálisis con una frecuencia de cuatro veces a la semana: el período previo de una semana; el período en centro de ocho semanas; el período de transición de cuatro semanas; y el período en domicilio de ocho semanas. Los datos mostraron un Kt/V estándar semanal medio ≥ 2.8 para los participantes durante los períodos de tratamiento en centro y en domicilio (en comparación con el criterio de valoración del estudio, un Kt/V estándar ≥ 2.1) y una ultrafiltración (UF) suministrada dentro del 10 % de la UF indicada. No ocurrieron efectos adversos especificados de antemano relacionados con el dispositivo durante el estudio. Todos los pacientes que comenzaron el subgrupo de tratamiento domiciliario con Tablo lo terminaron, lo cual trajo como resultado una tasa de abandono del 0 % en el subgrupo de tratamiento domiciliario.

"Los resultados del estudio y la retroalimentación de los pacientes fueron convincentes", declaró Troy Plumb, doctor en Medicina, investigador principal del estudio y director de división de Nefrología y profesor asociado de Medicina del Colegio de Medicina del Centro Médico de la Universidad de Nebraska en Omaha. "Muchos pacientes han expresado entusiasmo por el uso domiciliario, puesto que desean más flexibilidad de estilo de vida y control de su atención".

Además de la publicación digital del estudio el 7 de noviembre, el Dr. Plumb presentará los datos en Washington, D.C. esta semana, en el encuentro científico anual de la Sociedad Estadounidense de Nefrología (American Society of Nephrology).

"Los resultados de este estudio apuntan al éxito que los pacientes pueden tener cuando gestionan la atención con diálisis domiciliaria", declaró Leslie Trigg, directora ejecutiva de Outset Medical. "Creemos que una nueva opción de tecnología para los pacientes que desean tratarse con diálisis domiciliaria contribuirá a apoyar la iniciativa de la Casa Blanca para mejorar la atención médica y ampliar el tratamiento domiciliario".

El director médico de Outset Medical, el nefrólogo Michael Aragón, doctor en Medicina, agregó: "Más de 500,000 estadounidense reciben tratamiento de diálisis, y aproximadamente 100,000 más comienzan el tratamiento cada año. Mientras más fácilmente accesible sea la atención, mejor será para los pacientes y el sistema de atención médica de nuestro país".

Acerca del sistema Tablo

Tablo fue diseñado en Silicon Valley para reducir el costo y la complejidad de la atención con diálisis. Al requerir solamente un tomacorriente y agua del grifo para funcionar, el pequeño y móvil sistema Tablo libera a los pacientes y los profesionales de la salud de la costosa infraestructura de clínica. La funcionalidad de la máquina le permite funcionar como una clínica de diálisis ambulante. La transmisión inalámbrica de datos, la automatización basada en sensores y la pantalla táctil con animaciones hacen que el sistema sea fácil de aprender y de utilizar.

Acerca de Outset Medical

Outset Medical, con sede en Silicon Valley, se dedica a la innovación en el modelo de servicio, impulsada por la tecnología, con el propósito de reducir el costo y transformar la experiencia de atención médica del paciente. El sistema Tablo de Outset ha sido aprobado por la FDA y tiene la marca de certificación CE para utilizarse en entornos de cuidado de pacientes con enfermedades crónicas y agudas. En octubre, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (U.S. Department of Health and Human Services, HHS) le otorgó a Outset Medical un contrato para el empleo de Tablo en comunidades afectadas por desastres naturales. Además, este año Outset fue declarada ganadora del concurso de Rediseño de Diálisis de KidneyX (KidneyX Redesign Dialysis) patrocinado por HHS y la Sociedad Estadounidense de Nefrología.

