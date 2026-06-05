LOS SIETE DISTRITOS CULTURALES DE HOUSTON LANZAN HTXARTS: UNA GUÍA GRATUITA PARA LA ESCENA ARTÍSTICA DE LA CIUDAD ESTE VERANO

Tanto los visitantes de Houston para la Copa Mundial como los habitantes de Houston pueden explorar exposiciones, actuaciones y eventos en un solo lugar en houstonculturaldistricts.com

HOUSTON, 5 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los siete Distritos Culturales de Houston han lanzado HTXArts, un calendario artístico compartido que reúne cientos de actuaciones, exposiciones y eventos culturales en junio y julio de 2026. De uso gratuito, el calendario está diseñado para que cualquiera pueda descubrir la escena artística de Houston, ya sea que esté visitando Houston o explorando su propia ciudad.

Desde salas de espectáculos y museos de clase mundial hasta galerías y espacios culturales en algunos de los vecindarios más ricos culturalmente de Houston, el calendario abarca la danza, el cine, las artes literarias, la música, el teatro, las artes visuales y más de la diversa comunidad artística sin fines de lucro de Houston.

TRES EVENTOS DE ANCLA GRATUITOS MARCAN LA TEMPORADA

Tres eventos públicos gratuitos a gran escala anclan un verano de arte en toda la ciudad:

Juneteenth Houston | 1–19 de junio de 2026

https://www.juneteenthhouston.org/

Juneteenth's 19 Days of Juneteenth es una invitación abierta a toda la ciudad para celebrar la libertad, la cultura negra y la comunidad, arraigada en los vecindarios históricos de Houston y extendida por todo el área metropolitana de Houston desde el 1 de junio hasta el 19 de junio.

Make Music Day | 21 de junio de 2026

https://makemusicday.org/houston/

Make Music Day transforma los espacios públicos de Houston en escenarios, llenando parques, plazas y paisajes urbanos con música en vivo de artistas locales de todos los géneros, como parte de una celebración mundial que se observa en más de 120 países.

Star Spangled Salute | 4 de julio de 2026

https://www.milleroutdoortheatre.com/performance/star-spangled-salute-3/

La Sinfónica de Houston suena el 4 de julio en el recientemente revitalizado Miller Outdoor Theatre. Con más de 16.000 asistentes, el Star Spangled Salute es una querida tradición de Houston en uno de los lugares al aire libre más apreciados de la ciudad.

DESCUBRA MÁS EN HTXARTS

Los visitantes y residentes pueden explorar lo que está sucediendo por fecha, disciplina, vecindario y lugar en houstonculturaldistricts.com, con nuevos eventos que se agregan regularmente, lo que facilita la creación de un itinerario en torno a un partido, un fin de semana o una sola tarde.

HTXArts está organizado en colaboración por los siete Distritos Culturales de Houston, unidos por el compromiso compartido de llevar la riqueza cultural de la ciudad a todos.

Los artistas y las organizaciones artísticas interesadas en agregar eventos al calendario HTXArts pueden enviar un correo electrónico a [email protected].

Contacto: Craig Hauschildt, director ejecutivo,

Houston Theater District

[email protected] | (713) 504-4101

Activos de medios: https://bit.ly/4e7F5WM

FUENTE Houston Theater District