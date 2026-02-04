Regresa la jornada de puertas abiertas del distrito de teatros de ExxonMobil

"Houston sirve como uno de los grandes centros de artes escénicas de la nación, y nos complace abrir las puertas de par en par para todos", dijo el Director Ejecutivo del Distrito de Teatros de Houston, Craig Hauschildt. "Con el regreso de ExxonMobil como patrocinador principal, podemos ampliar las oportunidades para que la comunidad experimente el arte, la educación y la alegría que estas organizaciones brindan a nuestra ciudad".

En 2025, el evento se reanudó por primera vez desde 2019, atrayendo a casi 7.500 participantes. Los organizadores esperan aún más visitantes este año.

"Este evento es un poderoso recordatorio de la posición de Houston como destino cultural internacional y nuestro orgullo compartido por las artes", dijo la presidenta de la Junta Directiva del Distrito de Teatros de Houston, Meg Booth. "La variedad de teatros, organizaciones de artes escénicas y diversidad cultural está en exhibición y es completamente gratuita para que los visitantes de todas las edades exploren, ya sea un recorrido entre bastidores, una actuación o una actividad práctica para niños".

Qué esperar en 2026

Prepárate para un día de diversión familiar, que culminará en un concierto gratuito de la Sinfónica de Houston, que traerá de vuelta esta querida tradición de Open House, haciendo que la magia de la música orquestal en vivo sea accesible para todos. Para dar una visión general del día, las ceremonias de apertura se celebrarán en Lynn Wyatt Square, destacando a los artistas y la programación de cada una de las renombradas organizaciones artísticas del Distrito de los Teatros.

Aquí hay algunos otros aspectos destacados del evento, con mucho más por descubrir en el programa completo:

Performing Arts Houston organiza un taller enriquecedor, interactivo y familiar con un artista docente de Ailey Arts in Education.

organiza un taller enriquecedor, interactivo y familiar con un artista docente de Ailey Arts in Education. ¡ La Gran Ópera de Houston invita a todos a entrar en el mundo de la ópera, no solo como espectadores, sino como participantes activos en su actuación de alta energía de Music-Stories-OPERA! En el Wortham Center.

invita a todos a entrar en el mundo de la ópera, no solo como espectadores, sino como participantes activos en su actuación de alta energía de En el Wortham Center. Houston Ballet II interpreta extractos de La Bella Durmiente y más.

interpreta extractos de y más. DACAMERA activa Lynn Wyatt Square y el Center for Dance a través del jazz y la música de cámara.

activa Lynn Wyatt Square y el Center for Dance a través del jazz y la música de cámara. Alley Theatre ofrece demostraciones de combate escénico y otra diversión de alta energía para todos.

ofrece demostraciones de combate escénico y otra diversión de alta energía para todos. La serie Discovery del Hobby Center presenta a algunos de los mejores artistas de Houston de la danza, la música y el teatro en Zilkha Hall.

presenta a algunos de los mejores artistas de Houston de la danza, la música y el teatro en Zilkha Hall. Theatre Under the Stars trae música y movimiento con talleres interactivos de teatro musical en el Hobby Center.

trae música y movimiento con talleres interactivos de teatro musical en el Hobby Center. ¡Y toneladas de diversión creativa como un zoológico de instrumentos, pintura facial y más!

Estas organizaciones artísticas participantes, junto con el apoyo de Houston First y Downtown Houston+, muestran el alcance completo del Distrito de Teatros de Houston. Juntos, reflejan una comunidad artística colaborativa que impulsa una próspera economía artística anual de $ 1.3 mil millones, y crea momentos inolvidables para residentes y visitantes por igual.

"Este evento no es solo una parte de Houston, también es parte de las historias familiares", dijo Hauschildt. "El año pasado, escuchamos a padres que asistieron por primera vez en los años 90 y regresaban con sus propios hijos. Cada visita es una oportunidad para continuar esa tradición".

ExxonMobil Theater District Open House es una celebración anual gratuita producida por Houston Theater District y sus organizaciones artísticas residentes. El evento muestra los lugares y las compañías del distrito a través de actuaciones, experiencias artísticas y actividades familiares, lo que refuerza al centro de Houston como un destino reconocido internacionalmente para las artes escénicas de clase mundial.

