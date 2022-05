Los talleres infantiles de Home Depot regresan a las tiendas

ATLANTA, 5 de mayo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A partir del sábado 7 de mayo, los talleres infantiles de The Home Depot regresarán a la programación de las tiendas en los Estados Unidos. Los talleres tendrán lugar el primer sábado de cada mes y les ofrecerán a las familias la oportunidad de completar juntos proyectos de bricolaje (DIY).

En 2020, para mantener la seguridad de los clientes y asociados, The Home Depot trasladó todas las actividades de los talleres a formato virtual. Desde que comenzó esta modalidad, The Home Depot ha donado más de 1.6 millones de kits de talleres a personas, eventos comunitarios y más de 100 organizaciones sin fines de lucro a través de The Home Depot Foundation.

Además de reunir a las familias, los talleres infantiles de The Home Depot crean una experiencia práctica de aprendizaje que despierta la creatividad, promueve la resolución de problemas y fomenta la interacción social para la generación más joven de aficionados del bricolaje. Cada mes se ofrecerá un nuevo taller de temática estacional, comenzando en mayo con una jardinera con cercas de madera. Entre los próximos proyectos se incluyen un visor de constelaciones, un cámper de verano y un organizador de lápices para escritorio. Todas las herramientas y los materiales necesarios para completar el taller estarán disponibles y un asociado de Home Depot estará allí para ayudar a las familias según se necesite. Los niños que asistan recibirán una pechera de Home Depot en su talla, un broche coleccionable y un certificado de finalización del proyecto por su participación.

"Durante veinticinco años, el programa de talleres infantiles ha sido parte del ADN de The Home Depot y estamos emocionados de volver a llevarlos a cabo en nuestras tiendas", señaló Ann-Marie Campbell, vicepresidenta ejecutiva de Tiendas de EE. UU. y Operaciones Internacionales de The Home Depot. "Los talleres infantiles siempre han sido una de las actividades favoritas de nuestros asociados. Nos encanta que nuestros talleres puedan ser un momento de unión para las familias e inspiren a las generaciones más jóvenes a construir y aprender".

Además de su oferta de talleres infantiles, The Home Depot también organiza una variedad de talleres en línea para aficionados y profesionales del bricolaje dirigidos por nuestros experimentados asociados y expertos de la industria, entre los que se incluyen Homeowner 101 Livestreams, DIY, Seasonal y Pro Workshops. A través de sus talleres y guías de proyectos en línea, los participantes de todos los niveles de habilidad e interés pueden aprender gracias a la cadena de tiendas de reformas para el hogar.

El programa de talleres infantiles se llevará a cabo en las tiendas de los Estados Unidos el primer sábado de cada mes de 9 a. m. a 12 p. m., hora local. Las tiendas gestionarán el programa de talleres infantiles de acuerdo con las pautas locales y estatales de los CDC. Para obtener más información, visite https://www.homedepot.com/workshops/.

