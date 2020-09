LOTTE Hotel traverse les États-Unis en ouvrant le « LOTTE Hotel Seattle » suite à 10 ans d'expansion mondiale

LOTTE Hotel a réalisé un investissement conjoint avec Hana Financial Investment pour acquérir le LOTTE Hotel Seattle en décembre dernier, LOTTE étant chargé de l'exploitation de l'établissement. Le LOTTE Hotel Seattle est le quatrième hôtel international dont l'exploitation a été confiée à LOTTE, après le LOTTE City Hotel Tashkent Palace, le LOTTE Hotel Yangon et le LOTTE Hotel Samara.

Grâce à l'expérience et au savoir-faire acquis par les hôtels de la marque dans le monde entier, le LOTTE Hotel Seattle totalise 189 chambres (dont 33 suites) du premier au 16e étage de son bâtiment de 44 étages. Les chambres affichent un design créatif et moderne inspiré par le paysage naturel de Seattle et offrent une atmosphère vivante et lumineuse. L'autre caractéristique est qu'à travers toutes les parois vitrées, le client peut profiter d'une vue à la fois sur l'océan et le paysage urbain animé de Seattle.

Les 12 salles de réunions et salles de banquet constituent des espaces particuliers où le passé et le présent coexistent en proposant des équipements et des installations dernier cri. La salle « Sanctuary Grand Ballroom » destinée aux grandes conférences internationales et aux événements d'État a revu le jour sous la forme d'un espace élégant décoré avec d'anciens vitraux et des milliers de tuyaux d'orgue grâce à la rénovation du Sanctuaire de trois étages, première église méthodiste unie d'Amérique forte de 100 ans d'histoire.

L'établissement se distingue par ailleurs par son service différencié qui associe le service à la coréenne, l'un des points forts de LOTTE Hotel et la sensibilité urbaine de Seattle. Les clients bénéficient de multiples prestations : l'enregistrement via leur mobile, le verre de bienvenue, le service parfumerie grâce auquel les clients qui sortent le soir se voient offrir des parfums en pulvérisateurs, un service de voiturier et même un service de nettoyage d'intérieur des véhicules. Ces services soignés et dédiés ne sont disponibles pour certains qu'au LOTTE Hotel Seattle.

Au Charlotte Restaurant & Lounge, situé au 16e étage, les visiteurs peuvent déguster une variété de menus contemporains tout en profitant d'une vue sur le centre-ville de Seattle, le long de l'océan et des montagnes.

Le Spa du LOTTE Hotel Seattle propose des sessions confortables et relaxantes, notamment via la marque spa haut-de-gamme « Biologique Recherch », que l'on trouve dans les chaînes Four Seasons, Peninsula et Mandarin Oriental.

Situé sur la Cinquième Avenue au cœur du centre-ville, le LOTTE Hotel Seattle jouxte les bureaux de sociétés mondiales comme Microsoft, Amazon, Starbucks, Apple et Disney. À 10 minutes de marche, vous trouverez d'importants points touristiques comme la tour Space Needle, le quartier Central Waterfront et le Seattle Art Museum auxquelles hommes et femmes d'affaires et touristes ont facilement accès.

David H.S Kim, Président-directeur général de LOTTE Hotel a déclaré : « Je ressens quelque chose d'extraordinaire en ouvrant le LOTTE Hotel Seattle, car il nous permet de traverser les États-Unis à l'occasion du 10e anniversaire de notre expansion internationale. Nous allons renforcer encore la réputation de notre marque hôtelière en travaillant sur la fierté d'être une marque hôtelière représentative de la Corée et en offrant des services à la coréenne capables d'impressionner le client ».

LOTTE Hotel exploite aujourd'hui au total 32 hôtels et resorts dans le monde (12 dans le monde et 20 en Corée), dont trois hôtels de la chaîne aux États-Unis (le LOTTE New York Palace, le LOTTE Hotel Seattle et le LOTTE Hotel Guam).

