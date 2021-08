LOTTE HOTELS & RESORTS prêt offrir aux voyageurs du monde entier des services spéciaux face à la pandémie de COVID-19

Les voyages internationaux ont été bloqués pendant plus d'un an en raison de la pandémie de COVID-19 mais présentent maintenant quelques signes de reprise. Selon l'administration américaine chargée de la sécurité des transports (TSA), le 10 août (heure locale), le nombre de personnes contrôlées dans les aéroports s'élevait récemment à environ 2 millions par jour, soit 80 % de celui de 2019. Ce chiffre représente une augmentation de trois à quatre fois par rapport à 2020. Si les vols internationaux n'ont pas encore retrouvé leur rythme normal, les vols nationaux par contre semblent être presque revenus à la normale.

David Shenman, directeur des ventes et du marketing du LOTTE NEW YORK PALACE, a fait remarquer que « les États-Unis ont assoupli les règles d'auto-quarantaine pour les voyageurs d'affaires, et de la culture au reste, les affaires reviennent à la normale. » En outre, Joon Huh, directeur général adjoint du LOTTE HOTEL SEATTLE, a déclaré : « À Seattle en particulier, où le taux de vaccination a atteint 70 %, la demande dans le secteur du voyage a explosé autour du Memorial Day en mai. De plus, avec la forte augmentation de la demande des vacances d'été, les hôtels aux États-Unis ont atteint le taux d'occupation le plus élevé depuis octobre 2019, donc nous ressentons réellement la reprise des voyages. »

· Des mesures préventives basées sur 40 ans de savoir-faire en gestion hôtelière

En janvier de l'année dernière, LOTTE HOTELS&RESORTS a rapidement mis en place des mesures de lutte contre la COVID-19. Des actions préventives, telles que l'installation de caméras à imagerie thermique et le contrôle de la température corporelle de tous les clients entrant dans l'hôtel à l'aide de thermomètres sans contact, ont été effectuées. L'ensemble du processus a été consigné dans un manuel qui a été distribué à tous les hôtels de la chaîne. Ces actions s'inscrivaient dans le cadre des efforts déployés par l'hôtel pour enrayer la propagation du virus et renforcer la sécurité des clients.

Les mesures prises par LOTTE HOTELS&RESORTS se démarquent aux États-Unis, où les voyages sont considérés comme relativement sûrs. Le LOTTE NEW YORK PALACE, également connu sous le nom de « Deuxième Maison Blanche », pour avoir accueilli le président des États-Unis et d'autres éminentes personnalités, a également revu son offre de services pour lutter contre la COVID-19.

L'hôtel a d'abord sollicité les conseils du Dr Robert Amler, l'un des meilleurs experts en santé publique aux États-Unis, en matière de services hôteliers. L'hôtel a fait venir un stérilisateur à ultraviolets qui élimine les germes présents dans l'air et a stérilisé toutes les chambres, offrant ainsi un espace de détente plus sûr. Un service d'entretien ménager conforme aux normes de sécurité des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) était également proposé. Les exigences individuelles des clients ont été en outre prises en compte, ce qui a permis de mettre en place un système de prévention qui dépasse les normes mondiales.

Par ailleurs, « A Room of Your Own » (Une chambre bien à vous), une promotion qui tenait compte des besoins de l'ère pandémique, avait attiré beaucoup d'attention. Des chambres sont réservées pour des clients de longue durée et restent à leur disposition même lorsque le client n'y séjourne pas. Cette mesure a été jugée innovante, car elle permet d'empêcher complètement le contact avec les autres, à moins d'utiliser les mêmes chambres. Elle est également plus pratique, car elle permet aux clients de conserver leurs objets personnels dans les chambres qui leur sont réservées.

En ce qui concerne le LOTTE HOTEL SEATTLE, la norme d'hygiène la plus élevée au monde a été appliquée en stérilisant deux fois les chambres à l'aide d'un désinfectant spécial juste avant l'arrivée des clients, alors que d'autres mesures de prévention avaient déjà été prises. Des équipements de protection individuelle, notamment des masques et des désinfectants de mains, étaient également fournis. Les efforts déployés par l'hôtel pour empêcher la propagation de la COVID-19 lui ont valu la première certification mondiale « Sharecare Health Security VERIFIED® » décernée par Forbes Travel Guide aux hôtels appliquant des règles d'hygiène strictes et des technologies de pointe.

La promotion « Re-Do » a également été reconnue comme un service emblématique de l'ère de la pandémie, car elle propose le mariage au Sanctuaire, la première église méthodiste unie d'Amérique, ciblant les personnes qui ont dû annuler leur mariage. Moins d'un an après son ouverture, le LOTTE HOTEL SEATTLE a été choisi parmi les « 10 meilleurs nouveaux hôtels » par le quotidien national USA Today, le seul hôtel à l'ouest des États-Unis. Dans les avis des clients de Tripadvisor, le LOTTE HOTEL SEATTLE est arrivé en tête parmi les 188 hôtels de la ville, obtenant ainsi la reconnaissance du marché américain de l'hôtellerie.

Parallèlement, LOTTE HOTELS & RESORTS exploite désormais 32 hôtels et centres de villégiature dans sept pays. Grâce à son service d'hospitalité de style coréen et à son portefeuille de marques, le groupe hôtelier répond aux besoins de divers voyageurs – hôtel de référence haut de gamme « SIGNIEL », hôtel classique haut de gamme « LOTTE HOTELS », hôtel de style de vie « L7 HOTELS », hôtel optimisé pour les affaires « LOTTE City Hotels » et « LOTTE Resort » pour les familles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1599410/LOTTE_HOTEL_SEATTLE.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1599411/LOTTE_NEW_YORK_PALACE.jpg

SOURCE LOTTE HOTELS & RESORTS