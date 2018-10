Lotto247: Prêmio da Mega Millions prestes a atingir a marca de 1 bilhão de dólares

NICOSIA, Cyprus, 19 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- O maior prêmio da loteria Mega Millions está prestes a ser sorteado às 23h ET no dia 19 de outubro de 2018. Tendo acumulado no último sorteio, o prêmio principal já atingiu a marca dos 970 milhões de dólares. É previsto que o valor aumente ainda mais passando de 1 bilhão de dólares antes do sorteio ser realizado hoje.

O último prêmio recorde desta loteria teve um prêmio no valor de 656 milhões de dólares, onde 3 bilhetes foram premiados no dia 30 de março de 2012. Como com o prêmio atual, a Mega Millions supera o seu recorde em 48% e é o segundo maior prêmio da história das loterias. Atrás do lendário prêmio de 1,6 bilhão de dólares da Powerball sorteado no dia 13 de janeiro de 2016.

Embora as vendas nos Estados Unidos estejam em níveis extraordinariamente altos, é o tamanho do interesse vindo de fora das fronteiras americanas que é o aspecto mais interessante deste prêmio incrível. Diversos fornecedores de loterias online estão relatando aumentos anormais nas compras de bilhetes da Mega Millions em países como Brasil, México, Canadá, Suécia e Alemanha. O Diretor de Marketing da Lotto247, Paul Robinson, não conseguia conter sua empolgação enquanto relatava que o fenômeno desse Mega prêmio está claramente atingindo alturas não atingidas anteriormente no mundo inteiro. "As nossas equipes técnicas estão de prontidão 24 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir que o nosso site esteja operacional durante esse período. Com centenas de milhares possíveis bilionários adquirindo os seus bilhetes em uma dimensão sem precedentes, é imperativo que nossos sistemas possam lidar com o influxo. Eu fico muito feliz em informar que as coisas estão indo perfeitamente até agora! "

Uma olhada rápida em algumas marcas populares de loteria online, incluindo GrandesLoterias.com, Lotto247 e PlayHugeLottos.com, mostrou que a loteria Mega Millions está dominando as manchetes, e pelas razões certas. Coincidentemente, o prêmio da loteria americana Powerball está acumulado em 430 milhões de dólares, o que possibilita uma possível vitória de 1,5 bilhão de dólares nos próximos dois dias.

A grande questão que está na mente de todos é quando esses prêmios serão ganhos. A resposta, a julgar pelas compras frenéticas de bilhetes de última hora, é que alguém vai ficar muito rico a qualquer momento…

