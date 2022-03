Lotus Eletre : le premier Hyper-SUV électrique au monde

L'Eletre reprend les principes fondamentaux et l'ADN Lotus de plus de 70 ans de design et d'ingénierie de voitures de sport, en les faisant évoluer vers une toute nouvelle voiture lifestyle désirable pour la prochaine génération de clients Lotus.

Le savoir-faire réputé de la société en matière de conduite et de maniabilité, de direction et d'aérodynamisme optimisé a été soigneusement et respectueusement mis à profit. L'Eletre reprend le cœur et l'âme de la dernière voiture de sport Lotus, Emira, et les performances aérodynamiques révolutionnaires de l'hypercar Evija entièrement électrique, en les réinterprétant sous forme d'un Hyper-SUV.

L'Eletre est un produit d'intérêt mondial, un halo brillant de mobilité durable pour un public international. Incarnant l'émotion, l'intelligence et le prestige, il étend la portée du nom, de l'insigne et de l'engagement du pilote renommé Lotus à de nouveaux publics.

Nouvelle dimension audacieuse du portefeuille de voitures de performance Lotus, l'Eletre offre un nombre important de premières pour Lotus, la première voiture de série à cinq portes, le premier modèle en dehors des segments des voitures de sport, le premier véhicule électrique lifestyle, la Lotus la plus « connectée » de tous les temps. Et pourtant, elle reste une vraie Lotus, une belle voiture « sculptée par l'air », dotée d'une technologie d'avant-garde, de véritables performances sportives et d'une simplicité d'utilisation, conçue et développée par une équipe internationale passionnée. La Lotus Eletre a du caractère et de la personnalité.

L'Eletre a quatre roues motrices, une batterie de plus de 100 kWh et une puissance de 600 ch. Basé sur un système de 800 V, un chargeur de 350 kW permet d'atteindre une autonomie de 400 km en 20 minutes seulement. L'autonomie maximale WLTP visée pour la voiture est d'environ 600 km.

Matt Windle, directeur général de Lotus Cars, a commenté : « L'Eletre est une nouvelle voiture audacieuse et révolutionnaire, qui répond à notre engagement de faire entrer Lotus dans des segments automobiles complètement nouveaux, tout en élargissant notre attrait et notre accessibilité au niveau mondial. Il s'agit d'un moment important de notre histoire et d'un signal clair de notre volonté permanente de transformer notre entreprise. C'est une véritable Lotus, et nous sommes convaincus qu'elle ravira les amateurs de voitures de performance et offrira une alternative distincte aux acteurs établis du segment. L'Eletre a l'âme d'une Lotus et la facilité d'utilisation d'un SUV. »

Qingfeng Feng, PDG de Group Lotus, a ajouté : « L'Eletre, notre Hyper-SUV, est une nouvelle voiture performante d'une marque emblématique de voitures performantes et elle plaira à ceux qui aiment les sensations de conduite. Il s'agit d'une combinaison unique d'un beau design, de performances dynamiques exceptionnelles et d'une utilisation quotidienne. L'Eletre marque un tournant pour notre entreprise et notre marque.

« L'Eletre est une alternative convaincante pour ceux qui désirent une véritable voiture de pilote mais dont le style de vie exige quelque chose de plus pratique qu'une voiture de sport traditionnelle. Et ce n'est que le début pour Lotus - beaucoup de choses sont à venir. »

L'Eletre est le premier modèle d'une nouvelle gamme de véhicules électriques performants et haut de gamme qui seront construits dans une toute nouvelle usine de production ultramoderne à Wuhan, en Chine. La voiture est « Born British, Raised Globally » (Née britannique, élevée mondialement), avec un design dirigé par le Royaume-Uni, soutenu par des équipes en Chine, en Suède et en Allemagne. La conception a été menée par une équipe internationale basée au Lotus Tech Creative Centre dans le Warwickshire, au Royaume-Uni.

Peter Horbury, vice-président senior, Conseiller exécutif, Design, chez Lotus, a commenté : « L'Eletre est une opportunité créative rare dans le domaine de la conception de voitures de performance - la possibilité de partir d'une feuille blanche. Le résultat est un "Hyper-SUV" véritablement différent de ce qui existe sur le marché. L'Eletre marque le début d'une nouvelle ère de SUV purement électriques. »

L'Eletre est construite sur la toute nouvelle et très polyvalente Electric Premium Architecture de Lotus. Le design « basse sur le sol » offre une maniabilité exceptionnelle, et l'EPA peut facilement s'adapter à différentes tailles de batteries, moteurs, dispositions de composants et technologies de conduite intelligente.

Cette plateforme servira de base à une toute nouvelle gamme de véhicules électriques haut de gamme de Lotus.

La Lotus Eletre est en vente dès maintenant sur les marchés internationaux, avec les premières livraisons en 2023. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lotuscars.com .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1775755/Lotus.jpg

