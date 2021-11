Loud And Live anuncia el esperado regreso de Juan Luis Guerra a los escenarios con su gira "Entre Mar y Palmeras"

Los boletos para la anticipada gira saldrán a la venta el próximo viernes, 19 de noviembre a las 10 AM (Hora Local) a través de Ticketmaster y Ticketera (Puerto Rico).

El repertorio de la gira estará inspirado en sus más recientes álbumes "Entre Mar y Palmeras" y "Privé", los cuales incluyen los grandes éxitos "Rosalía", "El farolito", "Visa para un sueño", "La bilirrubina",

"El Niágara en bicicleta", "Las avispas", "A pedir su mano", "Kitipun" y "Pambiche de novia", entre muchos otros.

Además de contar con el talento inigualable del admirado cantautor, músico y productor y su increíble banda de músicos 4.40, los conciertos incluyen los elementos más avanzados de producción, luces y sonido diseñados para complacer a su público, mismo que lo ha acompañado a lo largo de su exitosa carrera.

"Decir que es un honor presentar la gira del 2022 de Juan Luis Guerra es una atenuación. Juan Luis no sólo es ejemplo de un artista irrepetible, sino también de un ser humano excelente", expresó Nelson Albareda, fundador y CEO de Loud And Live, la compañía productora de la gira. "Ésta es nuestra tercera gira con Juan Luis y, más allá del orgullo profesional que siento al trabajar de nuevo con él y con su equipo, me llena la satisfacción personal de poder acercar de nuevo a este gran artista a sus admiradores alrededor del mundo".

Agregó Edgar Martínez, SVP de Entretenimiento de Loud And Live: "Tener la oportunidad de producir la gira de Juan Luis Guerra es un privilegio. Loud And Live se enorgullece de tener en casa a un ícono de la música mundial".

A continuación, las fechas confirmadas de la gira "Entre Mar y Palmeras":

FECHA CIUDAD VENUE Sábado, 5 de marzo, 2022 Houston, TX Smart Financial Center Domingo, 6 de marzo, 2022 Dallas, TX American Airlines Center Viernes, 25 de marzo, 2022 Newark, NY Prudential Center Domingo, 27 de marzo, 2022 Washington, DC Eagle Bank Arena Sábado, 23 de abril, 2022 San Juan, Puerto Rico Coliseo José Miguel Agrelot Sábado, 30 de abril, 2022 Miami, FL FTX Arena Jueves, 2 de junio, 2022 Chicago, IL All State Arena Sábado, 4 de junio, 2022 Orlando, FL Amway Center

Acerca de Loud And Live:

Una compañía de entretenimiento, marketing, medios y eventos en vivo, Loud And Live se desempeña integrando música, deportes, estilo de vida y desarrollo de contenido. Con sede en Miami y oficinas en San Francisco, Boston, Puerto Rico y Nashville, Loud And Live se impulsa a través de su pasión por crear experiencias atractivas para el público a nivel mundial.

Acerca de Juan Luis Guerra:

Juan Luis Guerra es un exitoso y premiado músico, además de uno de los talentos dominicanos con reconocimiento internacional. Después de estudiar en el Berklee College of Music, regresó a su país, donde grabó su primer álbum, "Soplando", junto a un grupo de músicos locales que fue conocido como Juan Luis Guerra y 440. En 1989, su álbum "Ojalá que llueva café" lo llevó a la fama internacional. En 2007, lanzó "La llave de mi corazón, con el que ganó el GRAMMY®, múltiples Latin GRAMMY®s y premios Billboard®, entre otros importantes premios. Guerra hizo giras con entradas agotadas en todo el mundo y ha colaborado con artistas como Tony Bennett, Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Enrique Iglesias, Juanes, Maná, Diego Torres y Nelly Furtado, entre otros.

