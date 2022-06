LOUD AND LIVE Y PRIMO ENTERTAINMENT SE ASOCIAN ALREDEDOR DE EXPERIENCIAS INMERSIVAS

Esta asociación reúne a dos empresas de entretenimiento líderes, por un lado, Primo Entertainment, que se han posicionado como líderes innovadores en el espacio de exhibición y experiencias inmersivas, más recientemente saliendo de exhibiciones globales exitosas como Beyond Van Gogh y Beyond Monet . Por otro, Loud And Live, empresa líder en entretenimiento, eventos en vivo y marketing, que se ha consolidado como una promotora líder a nivel mundial.

"Nuestra pasión por el entretenimiento, el estilo de vida y las experiencias en vivo nos impulsa a buscar oportunidades únicas como estas, razón por la cual Loud And Live está absolutamente emocionado de unir fuerzas con Primo Entertainment", dijo Nelson Albareda, CEO de Loud And Live. "Embarcarse en esta asociación con Andres Naftali y David Rosenfeld (cofundadores de Primo Entertainment) a través de esta inolvidable experiencia inmersiva que destaca la vida de un ícono global como Frida, hace que esta colaboración sea mucho más emocionante", agregó Albareda.

"Primo Entertainment se complace en unir fuerzas con Loud And Live en este increíble proyecto, que estamos seguros que continuará con él increíble éxito que se ha logrado durante el año pasado con estas experiencias innovadoras", agregó Primo Entertainment.

A principios de esta semana, las empresas anunciaron que Phoenix será la primera ciudad de los EE. UU. que abrirá sus puertas al público el 8 de julio de 2022 con Frida Kahlo - La Vida de un Icono, antes de correr la exhibición por los EE. UU. y continuar hacia América Latina. Este anuncio llega con el debut de la exposición en América del Norte en Montreal el viernes 10 de junio de 2022 en el Arsenal Contemporary Art con un éxito sin precedentes ante una sala llena de visitantes que disfrutarán de la atractiva experiencia que rodea la narración de la increíble Frida Kahlo.

La experiencia inmersiva Frida Kahlo - La Vida de un Icono utiliza siete espacios de transformación diferentes que permiten a los fanáticos ingresar a la vida y obra de la artista mexicana que, en el siglo XXI, sigue siendo más relevante que nunca. La historia de Frida Kahlo, una de las artistas más influyentes de la historia, muestra una combinación inmersiva única de arte digital, fotografías históricas, proyecciones e instalaciones acompañadas de experiencias de realidad virtual que reproducen los momentos más relevantes de su vida y obra.

A medida que las experiencias y exhibiciones inmersivas continúan aumentando en demanda y popularidad en todo el mundo, esta es una asociación oportuna para Primo Entertainment y Loud And Live, ya que construirán en torno al éxito tan esperado de estas exhibiciones iniciales.

Para Boletos:

Montreal: www.fridakahlomontreal.com

Phoenix: www.fridakahlophoenix.com

Acerca de Primo Entertainment

Primo Entertainment es líder en la industria del entretenimiento en Estados Unidos y Latinoamérica, trabajando con los artistas más importantes, así como los formatos y exhibiciones más reconocidos del mundo. Primo Entertainment consta de dos divisiones: Promoción y producción de conciertos, y exhibiciones internacionales. Primo Entertainment se enfoca en garantizar la calidad artística y el funcionamiento para hacer de sus espectáculos y exhibiciones una experiencia única para todos. Para más información visita www.primo-entertainment.com

Acerca de Loud and Live:

Una empresa de entretenimiento, marketing, medios y eventos en vivo, Loud And Live se presenta en la intersección de la música, los deportes, el estilo de vida y el desarrollo de contenido. Con sede en Miami y presencia en los EE. UU., Europa y América Latina, Loud And Live está impulsada por su pasión por crear experiencias atractivas para audiencias globales. www.loudlive.com

Acerca de la Corporació n Frida Kahlo:

Frida Kahlo Corporation es el proveedor global de bienes y servicios de la marca FRIDA KAHLO, cuya misión es educar, compartir y preservar el arte, la imagen y el legado de Frida Kahlo. También contribuye con una parte del dinero que recibe a organizaciones benéficas comunitarias dignas que se comprometen diariamente a mejorar la vida de mujeres y niños. Para obtener más información sobre "Frida Kahlo, The Life of an Icon" o reservar boletos para cada ciudad, visite www.fridakahloexhibits.com.

