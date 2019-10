Louis Ignarro, ganhador do Prêmio Nobel, integrante do Comitê Científico da "Fondazione Internazionale Menarini"

Nascido no Brooklyn (Nova York), filho de imigrantes italianos, Ignarro descobriu sua paixão pela química aos 8 anos de idade quando realizou suas primeiras experiências ao brincar com um jogo infantil. Essa paixão nunca se apagou e, após uma carreira acadêmica brilhante na Universidade Columbia em Nova York e períodos prolongados de pesquisa em outras universidades americanas prestigiadas Ignarro uniu-se à Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA na sigla em inglês). Foi durante este período que foi laureado com o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia "por sua contribuição na descoberta do funcionamento da molécula do ácido nítrico no sistema cardiovascular". Graças aos seus estudos obtivemos o desenvolvimento de medicamentos comumente usados no tratamento da disfunção erétil e da hipertensão. Ignarro é um dos fundadores da Sociedade do Óxido Nítrico e é presentemente professor de farmacologia no departamento de farmacologia médica molecular da Faculdade de Medicina da UCLA.