Lovin' Wine atinge a marca de 1000 PDVs com entrada nas lojas da AmPM Ipiranga

SÃO PAULO, 18 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Dando continuidade ao plano de expansão de negócios para lojas físicas, a Lovin' Wine, maior Digital Native Vertical Brand (DNVB) de vinhos em lata do Brasil, amplia sua abrangência em novos PDVs (pontos de vendas) e passa a oferecer os produtos nos estabelecimento da AmPm Ipiranga. A empresa é líder em conveniência com a maior rede de franquias do segmento no país, com 1800 unidades.