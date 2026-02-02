Low Cost Pet Vax anuncia una clínica de vacunación asequible para mascotas en Bastrop programada para el 15 de febrero

BASTROP, Texas, 28 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Low Cost Pet Vax anuncia un evento asequible para la clínica de vacunación de mascotas en Bastrop el domingo 15 de febrero de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. El evento se llevará a cabo en Hay Elotes, ubicado en 900 State Hwy 95 #103, Bastrop, TX 78602.

La clínica ofrecerá vacunas contra la rabia por $ 10. No se requiere cita; los servicios se proporcionarán por orden de llegada.

Low Cost Pet Vax proporciona servicios y educación al cliente en español e inglés para ayudar a llegar a las comunidades hispanas desatendidas Low Cost Pet Vax ofrece vacunas amigables y asequibles para mascotas y otra atención médica preventiva en todo Texas

Lo que los dueños de mascotas necesitan saber:

Las vacunas contra la rabia están disponibles por solo $ 10.00

Sin tarifas de examen adicionales ni cargos ocultos

Los servicios se ofrecen por orden de llegada; no es necesaria una cita.

El personal habla español e inglés con fluidez para ayudar a los clientes.

Además de las vacunas contra la rabia, Low Cost Pet Vax proporcionará vacunas para cachorros y gatitos, paquetes de vacunación para perros y gatos, microchip, prevención de pulgas y garrapatas, pruebas de gusanos del corazón y prevención de gusanos del corazón. La clínica está diseñada para mejorar el acceso a la atención veterinaria preventiva esencial para los dueños de mascotas en el área de Bastrop a un precio asequible.

El personal de la clínica bilingüe estará disponible para educar a los dueños de mascotas tanto en inglés como en español.

Low Cost Pet Vax se centra en proporcionar servicios veterinarios asequibles y preventivos para ayudar a promover la salud animal y la seguridad pública.

Proporcionar atención preventiva a bajo costo es vital para mantener la salud de las mascotas y promover el bienestar animal en toda la comunidad mediante el control de la propagación de enfermedades prevenibles. Low Cost Pet Vax anima a todos los dueños de mascotas del área a aprovechar esta oportunidad para mantener a sus perros y gatos al día con sus vacunas y tratamientos preventivos.

Para más información, los miembros de la comunidad pueden visitar https://www.lowcostpetvaccinations.net/.

Acerca de Low Cost Pet Vax: Low Cost Pet Vax se dedica a ofrecer atención veterinaria preventiva asequible y de alta calidad a través de eventos prácticos de clínicas móviles de vacunación de mascotas, en asociación con socios comerciales locales. Su misión es proteger a las mascotas con una atención amigable, conveniente y asequible para que las familias puedan disfrutar de las bendiciones de la compañía de mascotas.

Contacto:

Abigail Fausak

Responsable de Marketing

682-262-0134

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2872181/Low_Cost_Pet_Vax_provides_services_and_client_education.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2872182/Low_Cost_Pet_Vax_offers_friendly_affordable_pet_vaccinations.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2487186/5741382/Low_Cost_Pet_Vax_Logo.jpg

FUENTE Low Cost Pet Vax