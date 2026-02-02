Low Cost Pet Vax anuncia una clínica de vacunación asequible para mascotas en Bastrop programada para el 15 de febrero

News provided by

Low Cost Pet Vax

Feb 02, 2026, 22:46 ET

BASTROP, Texas, 28 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Low Cost Pet Vax anuncia un evento asequible para la clínica de vacunación de mascotas en Bastrop el domingo 15 de febrero de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. El evento se llevará a cabo en Hay Elotes, ubicado en 900 State Hwy 95 #103, Bastrop, TX 78602.

La clínica ofrecerá vacunas contra la rabia por $ 10. No se requiere cita; los servicios se proporcionarán por orden de llegada.

Continue Reading
Low Cost Pet Vax proporciona servicios y educación al cliente en español e inglés para ayudar a llegar a las comunidades hispanas desatendidas
Low Cost Pet Vax proporciona servicios y educación al cliente en español e inglés para ayudar a llegar a las comunidades hispanas desatendidas
Low Cost Pet Vax ofrece vacunas amigables y asequibles para mascotas y otra atención médica preventiva en todo Texas
Low Cost Pet Vax ofrece vacunas amigables y asequibles para mascotas y otra atención médica preventiva en todo Texas

Lo que los dueños de mascotas necesitan saber:

  • Las vacunas contra la rabia están disponibles por solo $ 10.00
  • Sin tarifas de examen adicionales ni cargos ocultos
  • Los servicios se ofrecen por orden de llegada; no es necesaria una cita.
  • El personal habla español e inglés con fluidez para ayudar a los clientes.

Además de las vacunas contra la rabia, Low Cost Pet Vax proporcionará vacunas para cachorros y gatitos, paquetes de vacunación para perros y gatos, microchip, prevención de pulgas y garrapatas, pruebas de gusanos del corazón y prevención de gusanos del corazón. La clínica está diseñada para mejorar el acceso a la atención veterinaria preventiva esencial para los dueños de mascotas en el área de Bastrop a un precio asequible.

El personal de la clínica bilingüe estará disponible para educar a los dueños de mascotas tanto en inglés como en español.

Low Cost Pet Vax se centra en proporcionar servicios veterinarios asequibles y preventivos para ayudar a promover la salud animal y la seguridad pública.

Proporcionar atención preventiva a bajo costo es vital para mantener la salud de las mascotas y promover el bienestar animal en toda la comunidad mediante el control de la propagación de enfermedades prevenibles. Low Cost Pet Vax anima a todos los dueños de mascotas del área a aprovechar esta oportunidad para mantener a sus perros y gatos al día con sus vacunas y tratamientos preventivos.

Para más información, los miembros de la comunidad pueden visitar https://www.lowcostpetvaccinations.net/.

Acerca de Low Cost Pet Vax: Low Cost Pet Vax se dedica a ofrecer atención veterinaria preventiva asequible y de alta calidad a través de eventos prácticos de clínicas móviles de vacunación de mascotas, en asociación con socios comerciales locales. Su misión es proteger a las mascotas con una atención amigable, conveniente y asequible para que las familias puedan disfrutar de las bendiciones de la compañía de mascotas.

Contacto:
Abigail Fausak
Responsable de Marketing
682-262-0134
[email protected]

Foto -  https://mma.prnewswire.com/media/2872181/Low_Cost_Pet_Vax_provides_services_and_client_education.jpg
Foto -  https://mma.prnewswire.com/media/2872182/Low_Cost_Pet_Vax_offers_friendly_affordable_pet_vaccinations.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2487186/5741382/Low_Cost_Pet_Vax_Logo.jpg

FUENTE Low Cost Pet Vax

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Low Cost Pet Vax anuncia una clínica de vacunación asequible para mascotas en Bastrop programada para el 15 de febrero

Low Cost Pet Vax anuncia una clínica de vacunación asequible para mascotas en Bastrop programada para el 15 de febrero

Low Cost Pet Vax anuncia un evento asequible para la clínica de vacunación de mascotas en Bastrop el domingo 15 de febrero de 10:00 a.m. a 4:00 p.m....
Low Cost Pet Vax Announces Affordable Pet Vaccination Clinic in Bastrop Scheduled for February 15th

Low Cost Pet Vax Announces Affordable Pet Vaccination Clinic in Bastrop Scheduled for February 15th

Low Cost Pet Vax is announcing an affordable pet vaccination clinic event in Bastrop on Sunday, February 15th from 10:00 a.m. to 4:00 p.m. The event...
More Releases From This Source

Explore

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Diversity, Equity & Inclusion

Diversity, Equity & Inclusion

Animals & Pets

Animals & Pets

Animal Welfare

Animal Welfare

News Releases in Similar Topics