Lowey Dannenberg, P.C., kondigt voorgestelde schikking groepsvordering aan. Als u (opties op) edelmetaalfutures op de COMEX- of NYMEX-beurs hebt verhandeld, kunnen uw rechten worden beïnvloed door een komende schikking inzake een groepsvordering

IN RE JPMORGAN SPOOFING-RECHTSZAAK M.B.T. EDELMETAAL Zaak nr.: 1:18-cv-10356 (GHW)

Samenvattende kennisgeving van voorgestelde schikking inzake een groepsvordering

Als u tussen 1 maart 2008 en 31 augustus 2016 edelmetaalfutures of opties op edelmetaalfutures hebt gekocht of verkocht op de Commodity Exchange Inc. ("COMEX") of de New York Mercantile Exchange ("NYMEX"), kunnen uw rechten worden beïnvloed door een in behandeling zijnde schikking inzake een groepsvordering, en kan het zijn dat u recht hebt op een deel van het schikkingsfonds.

Deze samenvattende kennisgeving is bedoeld om u te wijzen op een voorgestelde schikking van in totaal $ 60.000.000 (het "schikkingsbedrag"), overeengekomen met JPMorgan Chase & Co. ("JPMorgan") in een in behandeling zijnde groepsvordering (de "vordering").

De Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York (de "rechtbank") heeft deze samenvattende aankondiging goedgekeurd en heeft de onderstaande advocaten benoemd tot vertegenwoordiger van de schikkingsgroep in deze vordering:

Vincent Briganti

Lowey Dannenberg, P.C.

44 South Broadway, Suite 1100

White Plains, NY 10601

Telefoon: (914) 733 7221

E-mail: [email protected]

Wie is lid van de schikkingsgroep?

De voorgestelde schikkingsgroep bestaat uit alle personen en entiteiten die vanaf 1 maart 2008 tot en met 31 augustus 2016 (de "groepsperiode") edelmetaalfutures of opties op edelmetaalfutures op de COMEX of NYMEX hebben gekocht of verkocht. Van de schikkingsgroep zijn uitgesloten: (i) JPMorgan en elke moedermaatschappij, dochteronderneming, filiaal of agent van JPMorgan; in het geval dat een beleggingsinstrument niet van de schikkingsklasse wordt uitgesloten mag JPMorgan (of een van zijn directe of indirecte moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, of divisies) in geen geval via een beleggingsinstrument een aandeel voor eigen rekening van het schikkingsfonds ontvangen; en (ii) de regering van de Verenigde Staten.

"Edelmetaalfutures" betekent contract(en) voor goudfutures, contract(en) voor zilverfutures, contract(en) voor platinafutures of contract(en) voor palladiumfutures; en "opties voor edelmetaalfutures" betekent elke optie voor edelmetaalfutures.

De andere gekapitaliseerde termen die in deze samenvattende aankondiging worden gebruikt, zijn gedefinieerd in de gedetailleerde kennisgeving van voorgestelde schikking inzake een groepsvordering, 7 juli 2022 hoorzitting over de eerlijkheid van de schikking en de rechten van de groepsleden ("kennisgeving") en in de schikkingsovereenkomst, die beschikbaar zijn op www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com.

Als u niet zeker weet of u bent opgenomen in de schikkingsgroep, kunt u meer informatie, inclusief de gedetailleerde kennisgeving, krijgen op www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com of door gratis te bellen naar +1 877 999 4333 (als u van buiten de Verenigde Staten of Canada belt, bel dan +1 414 921 0344).

Waar gaat deze rechtszaak over en wat houdt de schikking in?

Eisers stellen dat verweerders JPMorgan en drie van JPMorgan's voormalige futureshandelaren (John Edmonds, Robert Gottlieb en Michael Thomas Nowak) de prijzen van goud- en zilverfutures en optiecontracten die werden verhandeld op de COMEX, en platina- en palladiumfutures en opties die werden verhandeld op de NYMEX tijdens de voornoemde periode, in strijd met de Commodity Exchange Act 7 U.S.C. §§ 1, et seq. en het algemeen recht, opzettelijk en onrechtmatig hebben gemanipuleerd.

JPMorgan houdt vol dat het een goed en inhoudelijk verweerschrift heeft tegen de aanspraken van eisers en dat dit verweerschrift overtuigend zou zijn indien de zaak zou worden voortgezet. Om de vorderingen in deze rechtszaak te schikken, en aldus de kosten en onzekerheid van verdere processen te voorkomen, heeft JPMorgan echter toegestemd om in totaal 60.000.000 dollar in contanten te betalen ten behoeve van de voorgestelde schikkingsgroep. Indien de schikking wordt goedgekeurd, wordt het bedrag van de schikking plus rente die is verdiend vanaf de datum van de oprichting ervan (het "schikkingsfonds"), verminderd met belastingen, de redelijke kosten van de bekendmaking en het beheer van de groep, alle door de rechtbank toegekende honoraria van advocaten, de proceskosten en -uitgaven, prestatiebeloningen voor eisers, en alle andere kosten of vergoedingen die zijn goedgekeurd door de rechtbank (het "netto schikkingsfonds"), verdeeld over alle klassenleden die een geldig 'formulier voor bewijs van claim en vrijgave' ("claimformulier") indienen.

Indien de schikking wordt goedgekeurd, zal de vordering tegen alle eisers worden beslecht. Indien de schikking niet wordt goedgekeurd, blijven JPMorgan en de andere verweerders als verweerder in de vordering, en blijven eisers hun claims tegen verweerders nastreven.

Krijg ik een bedrag uitbetaald?

Als u lid bent van de schikkingsgroep en niet afziet van de schikking komt u in aanmerking voor een betaling onder de schikking als u een claimformulier indient. U kunt meer informatie verkrijgen op www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com of door gratis te bellen naar +1 877 999 4333 (als u van buiten de Verenigde Staten of Canada belt, bel dan +1 414 921 0344).

Claimformulieren moeten voor 8 augustus 2022 zijn gepost of online zijn ingediend via www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com op of voor 23.59 uur ET op 8 augustus 2022.

Wat zijn mijn rechten?

Als u lid bent van de schikkingsgroep en niet van de schikking afziet, ziet u af van bepaalde wettelijke rechten tegen JPMorgan, de andere verweerders, en gevrijwaarde partijen, zoals uiteengezet in de gedetailleerde kennisgeving en de schikkingsovereenkomst, die beschikbaar zijn op www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com. Als u niet wilt deelnemen aan de voorgestelde schikking, moet u hier voor 23 mei 2022 van afzien. U kunt bezwaar maken tegen de voorgestelde schikking, het verdelingsplan en/of het verzoek van de hoofdadvocaat voor advocaatkosten, betaling van proceskosten en -uitgaven, en eventuele prestatiebeloningen voor eisers. Indien u bezwaar wilt aantekenen, moet u dit uiterlijk 23 mei 2022 doen. Informatie over hoe u zich kunt afmelden of bezwaar kunt maken, vindt u in de gedetailleerde kennisgeving, die beschikbaar is op www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com.

Wanneer is de hoorzitting over de eerlijkheid van de schikking?

De rechtbank zal op 7 juli 2022 om 15.00 uur ET vanuit de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijk district van New York, in het Daniel Patrick Moynihan US Courthouse, gevestigd op 500 Pearl Street, New York, NY 10007, een hoorzitting houden via een audio-teleconferentie, om te onderzoeken of de voorgestelde schikking, het verdelingsplan, de aanvraag tot toekenning van een honorarium voor advocaten, de betaling van proceskosten en uitgaven, en de aanvraag tot toekenning van een prestatiebeloning voor de eisers, definitief moeten worden goedgekeurd. Een eiser die aan de hoorzitting over de eerlijkheid van de schikking wil deelnemen, kan dit op afstand doen door het volgende gratis nummer te bellen: +1 888 567 1602 (bij een telefoongesprek van buiten de Verenigde Staten of Canada, bel +1 862 298 0702) op de datum en het tijdstip van de hoorzitting over de eerlijkheid van de schikking. U of uw advocaat kunnen verzoeken om tijdens de hoorzitting deel te nemen en te spreken, maar u hoeft dat niet te doen. Eventuele wijzigingen in het tijdstip en de plaats van de hoorzitting over de eerlijkheid van de schikking of andere termijnen, worden zodra dit uitvoerbaar is op www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com vermeld.

Voor meer informatie kunt u gratis bellen naar +1 877 999 4333 (als u van buiten de Verenigde Staten of Canada belt, bel dan +1 414 921 0344) of kijken op www.preciousmetalsfuturesclassactionsettlement.com.

**** Gelieve niet te bellen naar de rechtbank of naar de griffier van de rechtbank voor informatie over de schikking. ****

