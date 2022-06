LS ELECTRIC stellt umweltfreundliche DC-Lösungen in Europa aus

Unter dem Hauptkonzept „Integrated Energy Solutions for Carbon Neutrality" („Integrierte Energielösungen für Klimaneutralität") hat LS ELECTRIC die drei Hauptthemen Klimaneutralität, digitale Transformation und Smart Factory vorbereitet. Auf der Messe finden die Besucher eine Vielzahl von strategischen Produkten, die auf den globalen klimaneutralen Markt ausgerichtet sind.

Innovative intelligente Energielösungen: MCCB (DC 1500V), Relais (DC 1000V und 1500V) und ACB (AC 1150V). Insbesondere reine DC-Lösungen (z. B. ein DC-1500-V-Leistungsschalter) werden voraussichtlich die Aufmerksamkeit der lokalen Kunden auf sich ziehen, da die Nachfrage nach elektrischen Produkten mit hoher Kapazität aufgrund der expandierenden Industrie für erneuerbare Energien steigt.

Modulare skalierbare String-Plattform: Die MSSP ist eine 1500-V-DC-Leistungsumwandlungsplattform der nächsten Generation für den weltweiten Markt für Energiespeichersysteme (ESS). Die MSSP wird auf dem Leistungswandler, einer Hauptkomponente von PCS, angewendet, ist mit einer maximalen Einheitskapazität von 200 kW modularisiert und ermöglicht einen eigenständigen Betrieb. Die MSSP ist als Plattform für den ESS-Markt anerkannt. Besonders in Europa und den Vereinigten Staaten steigt die Nachfrage in diesem Bereich stark.

Cheongju-Lösung für die intelligente Fabrik: Im Jahr 2021 wurde die Fabrik von LS ELECTRIC in Cheongju vom WEF als „Lighthouse Factory" ausgewählt. Zu den Anwendungsfällen, die in tatsächlichen Produktionslinien und Produktionssystemen übernommen werden, gehören die Vibrationsprüfung, eine digitale Zwillingsplattform, ein VR-Rundgang durch die Fabrik und eine Automatisierungslösung.

Informationen zu LS ELECTRIC: Seit seiner Gründung im Juli 1974 spielt LS ELECTRIC eine zentrale Rolle als nationaler Marktführer für Stromnetze und industrielle Automatisierungssysteme, indem es Produkte und Dienstleistungen für die Stromversorgung, den Schutz und die industrielle Automatisierung anbietet, die Energieoptimierung und Smart-Grid-Systeme umsetzen.

LS ELECTRIC ist führend in der globalen Smart-Energy-Branche und fördert umweltfreundliche Unternehmen in Bereichen wie intelligente Netze, erneuerbare Energien und Energiespeichersysteme als wichtige zukünftige Wachstumsmotoren. Darüber hinaus wurde das Unternehmen zum zehnten Mal in Folge von Clarivate Analytics unter die 100 weltweiten Innovationsunternehmen gewählt.

