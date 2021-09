LSO Medical annonce l'approbation CE du laser de prochaine génération LUMESEAL pour le traitement des varices

LUMESEAL® s'adjoint de SnakeBack® pour améliorer la facilité d'emploi et le contrôle

LILLE, France, 24 septembre 2021 /PRNewswire/ -- LSO MEDICAL SAS, leader international des thérapies vasculaires par laser, annonce aujourd'hui l'approbation CE pour la dernière version de sa plateforme de traitement endoveineux par laser, LUMESEAL®, assisté par SnakeBack®. Conçu pour optimiser la facilité d'emploi et offrir une précision et un contrôle accrus tout au long de la procédure, Lumeseal s'annonce comme le successeur de l'efficace et populaire plateforme ENDOTHERME 1470.

Ce système laser de troisième génération intègre la même conception que le laser 1470 nm et ses fibres radiales RINGLIGHT®, combinaison qui a démontré sa performance exceptionnelle et prouvé son efficacité clinique comparée à d'autres configurations alternatives. De plus, LUMESEAL® incorpore la dernière innovation brevetée de la société : la technologie SnakeBack®. SnakeBack® est un système de retrait assisté sans tension permettant de planifier, appliquer et monitorer l'administration des profils énergétiques dans la veine. Basé sur sa fonction de retrait assisté, et son module d'interface laser, la pleine intégration de SnakeBack® avec les fonctions BackReflection d'Endotherme 1470 permet une supervision totale de l'occlusion veineuse, tout en maintenant le feedback habituel contact/sensation durant la procédure.

"L'intégration de la technologie SnakeBack® dans LUMESEAL® est un grand pas en avant dans le développement de la technique. Au-delà de son impact direct sur l'amélioration de la reproductibilité et du confort du traitement laser, la plateforme LUMESEAL® permet d'évaluer d'autres améliorations de la technique EVLT (nouvelles longueurs d'onde, nouveaux applicateurs, ...) " déclare M. Rochon, le président directeur général de LSO Medical.

La sortie commerciale, limitée en raison de la pénurie globale de semi-conducteurs, est prévue pour l'automne, le lancement de pleine envergure étant attendu pour début 2022.

A propos de LSO Medical

Avec plus de 20 ans d'expérience, la société française LSO Medical est un acteur clé dans la conception, la production et la commercialisation de systèmes laser médicaux innovants.

Visant constamment à exploiter au mieux les innovations technologiques et à les mettre à la disposition des praticiens et de leurs patients, LSO Medical est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux de la technique laser endothermique.

Contact

Pour en apprendre plus sur le laser LUMESEAL® et/ou la technologie SnakeBack® : [email protected]

