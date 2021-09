LTI e eClinicalHealth formam parceria estratégica para acelerar a inovação em pesquisa clínica

MUMBAI, Índia, 29 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, firmou uma parceria estratégica com a eClinicalHealth Limited para acelerar a inovação digital no processo de gerenciamento de testes clínicos de P&D para o desenvolvimento de medicamentos centrados no paciente. A parceria ajudará os clientes a descentralizar os estudos clínicos, estabelecendo novas referências de excelência na área de pesquisa clínica.

O significado do vínculo baseia-se no fato de que 86% dos estudos clínicos estão atrasados* devido a desafios no engajamento dos pacientes, principalmente envolvendo recrutamento e retenção de pacientes, que é um processo demorado e caro. A pandemia agravou ainda mais este desafio. É neste contexto que a eClinicalHealth, que se concentra no desenvolvimento de soluções inovadoras para estudos clínicos, lançou a Clinpal, uma solução SaaS baseada em nuvem centrada no paciente que melhora o engajamento do paciente para cada etapa do estudo clínico.

Como parte desta parceria estratégica, a LTI, com seus recursos de domínio digital, técnico e de ciências da vida, ajudará a acelerar os esforços de lançamento no mercado e a implementação mais rápida para aqueles que adotarem a Clinpal. A solução utilizará tecnologias exponenciais, como analítica e IA, a fim de melhorar o engajamento dos pacientes e promover estudos clínicos mais rápidos.

Archana Ramanakumar, vice-presidente executivo e diretor global de entrega – ciências da vida, mídia, consumidor e tecnologia, da LTI comentou: "Na LTI, estamos em uma jornada para impulsionar a transformação digital de vários aspectos dos ensaios clínicos. Nosso empenho com a parceria com a eClinicalHealth tem como objetivo acelerar e agilizar ensaios descentralizados, a fim de reduzir os desafios para o paciente e impulsionar a aceleração dos estudos clínicos. Com esta parceria, nossa meta é acelerar o desenvolvimento e a implementação da plataforma Clinpal da eClinicalHealth em estudos clínicos para o setor."

Karl Landert, presidente da diretoria e CEO da eClinicalHealth, disse: "O novo normal colocou em destaque os benefícios de um ecossistema de telemedicina para maior benefício dos usuários finais. Os estudos clínicos assumem uma função importante no desenvolvimento e na melhoria dos métodos de tratamento para aprimorar o bem-estar do paciente, e os testes descentralizados (DCT) alcançaram a mais alta ordem de preferência dos pacientes. Com nossa parceria estratégica com a LTI, nosso objetivo é ampliar e simplificar ainda mais o engajamento do paciente."

*Contemporary Clinical Trials Volume 66, março de 2018, https://doi.org/10.1016/j.cct.2018.01.003

Sobre a LTI :

A LTI (NSE: LTI) é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que ajuda mais de 435 clientes a ter sucesso em um mundo convergente. Com operações em 31 países, estamos empenhados integralmente em atender aos clientes e acelerar sua transformação digital com a plataforma Mosaic da LTI, possibilitando seus empreendimentos móveis, sociais, analíticos, da Internet das Coisas e em nuvem. Fundada em 1997 como subsidiária da Larsen & Toubro Limited, nossa herança única oferece experiências incomparáveis no mundo real para resolver os desafios mais complexos das empresas em todos os setores. Todos os dias, as equipes de mais de 36 mil funcionários da LTI permitem que os clientes melhorem a efetividade de seus negócios e operações de tecnologia e agreguem valor para seus clientes, funcionários e acionistas. Saiba mais em http://www.Lntinfotech.com ou siga-nos em @LTI_Global.

Sobre a eClinicalHealth :

Com sede na Escócia, a eClinicalHealth Limited, desenvolvedora da revolucionária plataforma de engajamento de pacientes Clinpal, foi fundada no início de 2012 para oferecer soluções inovadoras para estudos clínicos. A empresa está empenhada em liderar discussões de inovação abertas e colaborativas sobre processos e tecnologias de estudos clínicos centrados no paciente com empresas farmacêuticas, diretores de pesquisa e outros provedores de serviços e tecnologia.

