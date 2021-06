LTI erwirbt das Digital-Engineering-Unternehmen Cuelogic

Akquisition zur Erweiterung der Fähigkeiten zur Entwicklung von Cloud-nativen Produkten

MUMBAI, Indien, 17. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech Ltd. (BSE: 540005) (NSE: LTI), ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Cuelogic Technologies , einem Unternehmen für digitales Engineering und ausgelagerte Produktentwicklung mit Hauptsitz in Pune, Indien, unterzeichnet. Cuelogic wurde 2010 gegründet und hat Fähigkeiten im Bereich Digital Engineering aufgebaut. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Entwicklung von Cloud-nativen Web- und mobilen Anwendungen, die Modernisierung und betreibt ein Innovation Lab als Service für seine Kunden in den USA und Indien.

Digital Engineering ist eine bedeutende Marktchance, und diese Akquisition bietet sofortigen Zugang zu einem schnell wachsenden Unternehmen mit einem beeindruckenden Kundenstamm und mehr als 300 Mitarbeitern. Cuelogic arbeitet mit Unternehmenskunden an verschiedenen Facetten der Digitalisierung wie UX-Consulting, DevOps, AI-Consulting, IoT, Anwendungsmodernisierung, Cloud-Architektur & Integration. Mit über 100 erfolgreich entwickelten Produkten unterstützt Cuelogic globale Unternehmen beim Aufbau und Wachstum moderner digitaler Unternehmen.

Sanjay Jalona, CEO & Managing Director, LTI, sagte: „Wir glauben, dass eine schnelle Produktisierung eine wesentliche Voraussetzung für eine beschleunigte Digitalisierung in allen Branchen ist. Unsere Kunden sind auf der Suche nach agilen Lösungen, um in einer sich verändernden Welt effektiv konkurrieren zu können. Die Digital-Engineering-Fähigkeiten von Cuelogic Technologies in Kombination mit ihren Tools und Methoden helfen unseren Kunden bei der Innovation, der Markteinführung von Produkten, der Beschleunigung der Time-to-Market und der optimalen Wartung von Produkten. Ich heiße das Team von Cuelogic, seine Kunden und Partner in der LTI-Familie willkommen."

Nikhil Ambekar, CEO, Cuelogic Technologies, sagte: „Als Vikrant, Neel und ich Cuelogic mitbegründeten, war es unser Ziel, Unternehmen schnelle und zuverlässige Produktentwicklungsdienste anzubieten und sie bei der Skalierung ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Unser digitales Know-how und unsere einzigartige Kultur haben uns geholfen, ein solides Fundament zu schaffen. Als Unternehmen, das von technischer Exzellenz besessen ist, ist LTI für uns der ideale Partner für die nächste Phase unserer Reise. LTI ist der Wachstumsführer in der Branche, und wir freuen uns, seine beeindruckenden digitalen Fähigkeiten weiter auszubauen."

Cuelogic wird in die Digital-Praxis von LTI integriert. Dies ist die siebte Akquisition von LTI seit der Börsennotierung des Unternehmens im Jahr 2016. Frühere Akquisitionen haben die Expertise des Unternehmens in den Bereichen Daten & Analytik, Cloud-Beratung, intelligente Automatisierung und branchenspezifische Plattformen gestärkt.

