LTI ganha prêmio PTC Partner Network Award pela transformação em operações de fabricação

MUMBAI, Índia, 30 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, foi nomeada vencedora do prêmio Partner Network AwardsPTC (NASDAQ: PTC) na categoria de transformação em operações de fabricação. A LTI também foi finalista em duas categorias adicionais de Maior Impacto na Transformação Digital em Larga Escala e Projeto Trailblazer/Inovação.

Esses prêmios reconhecem a contribuição de parceiros excepcionais para ajudar os clientes da PTC a atingir seus objetivos de transformação digital. A LTI atendeu a muitas empresas, fornecendo orientação de sua experiência e sucesso com outras transformações digitais no mercado. A experiência da LTI em arquitetura, seleção de produtos, desenvolvimento de soluções e implementação ajudou a posicionar os elementos fundamentais necessários para oferecer a transformação em grande escala.

Sanjay Jalona, CEO e diretor administrativo da LTI, declarou: "Na LTI, estamos investindo no projeto e implementação de uma abordagem abrangente para as soluções da indústria 4.0 para preencher a lacuna entre o mundo físico e o digital. Estamos honrados em receber este reconhecimento da PTC, que fortalece ainda mais a nossa determinação de cocriar a transformação no domínio da indústria 4.0."

Cherie Gartner, vice-presidente sênior da GTM Strategy e diretora global de alianças estratégicas da PTC, comentou :"É uma honra parabenizar a LTI como vencedora do PTC Partner Network Award pela transformação em operações de fabricação. A LTI já entregou três casos de uso de IoT principais alinhados com o roteiro do produto da PTC que podem ampliar o valor rapidamente em toda a empresa e criar uma base sólida para a transformação. Estamos confiantes de que a LTI continuará a oferecer valor verdadeiramente transformacional aos clientes. Em nome da PTC, estendo meus sinceros agradecimentos e parabéns."

A PTC Partner Network permite que provedores de tecnologia, provedores de soluções e integradores de sistemas inovem com as principais tecnologias, colaborem com parceiros e clientes e capitalizem a oportunidade de mercado da IoT. Os reconhecimentos da LTI foram nas categorias de prêmios qualitativos, que foram julgados pelo ARC Advisory Group, uma empresa independente de analistas do setor. Informações adicionais sobre o programa de premiação estão disponíveis aqui.

A LTI e a PTC incubaram um Centro de Excelência em Bengaluru, que atua como um laboratório de incubação para fornecer inovações revolucionárias a clientes mútuos.

Sobre a PTC (NASDAQ: PTC)

A PTC permite que os fabricantes globais concretizem um impacto de dois dígitos com soluções de software que lhes permitem acelerar a inovação de produtos e serviços, melhorar a eficiência operacional e aumentar a produtividade da força de trabalho. Em associação com uma extensa rede de parceiros, a PTC oferece aos clientes flexibilidade na forma como a sua tecnologia pode ser implementada para impulsionar a transformação digital – nas instalações, na nuvem ou por meio de sua plataforma SaaS pura. Na PTC, não apenas imaginamos um mundo melhor, nós o implementamos.

PTC e o logotipo da PTC são marcas comerciais e/ou marcas registradas da PTC Inc. e/ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países.

