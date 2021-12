LTI lança Fosfor, o pacote de produtos de dados para decisões para monetização de dados

MUMBAI, Índia, 9 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou hoje o lançamento do Fosfor, um pacote de produtos de dados para decisões. O Fosfor ajuda as empresas a monetizar dados em velocidade e escala, oferecendo os melhores recursos da categoria. O pacote de produtos Fosfor tem um amplo conjunto de parcerias de tecnologia e lançamento no mercado com as principais empresas de nuvem e foi reconhecido pelos principais analistas do setor.

O pacote Fosfor consiste de cinco produtos:

Spectra - um produto abrangente de DataOps que permite a forma mais rápida de aproveitar dados;

- um produto abrangente de DataOps que permite a forma mais rápida de aproveitar dados; Optic - um produto autônomo de data fabric (malha de dados) para facilitar as jornadas de dados de descoberta para consumo;

- um produto autônomo de data fabric (malha de dados) para facilitar as jornadas de dados de descoberta para consumo; Refract - um produto de ciência de dados e MLOps que automatiza operações em todo o ciclo de vida;

- um produto de ciência de dados e MLOps que automatiza operações em todo o ciclo de vida; Aspect - um produto de processamento de dados sem código e não estruturado; e

- um produto de processamento de dados sem código e não estruturado; e Lumin - um produto de análise aumentada que oferece uma interface semelhante à pesquisa para todos os tipos de insights.

Sanjay Jalona, CEO e diretor administrativo da LTI, disse: "Estamos na era do comércio de dados, onde os dados não são apenas um facilitador ou diferencial de negócios, mas também "o negócio" para cada empresa. Como um pacote integrado de produtos em todo o ciclo de vida de dados para decisões, o Fosfor está posicionada de forma única no mercado para produtos de dados orientados por IA. Estamos confiantes de que o Fosfor será um salto quântico em termos de viabilizar valores para nossos clientes."

Siddharth Bohra, diretor de negócios, Cloud & Data Products, LTI, disse: "Acreditamos firmemente que as empresas precisam reformular fundamentalmente o que os dados podem fazer por eles, e o Fosfor desempenhará um papel significativo para alcançar essa meta para nossos clientes. Isso demosntra o foco intensificado da LTI no mercado multibilionário e de rápido crescimento de produtos de dados e IA. O Fosfor se baseia em nossa pilha de tecnologia comprovada e algumas das maiores empresas do mundo já estão se beneficiando dos produtos de ponta que fazem parte do pacote."

O pacote Fosfor representa a evolução dos produtos Mosaic e Leni da LTI. Esses produtos tiveram grande sucesso no mercado e agora são reunidos no pacote Fosfor. Vários clientes renomados utilizam o pacote de produtos Fosfor para seus dados de missão crítica e necessidades de IA.

Para saber mais, acesse www.fosfor.com.

Sobre a LTI :

A LTI (NSE: LTI) é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que ajuda mais de 460 clientes a ter sucesso em um mundo convergente. Com operações em 33 países, estamos empenhados integralmente em atender aos clientes e acelerar sua transformação digital. Fundada em 1997 como subsidiária da Larsen & Toubro Limited, nossa herança única oferece experiências incomparáveis no mundo real para resolver os desafios mais complexos das empresas em todos os setores. Todos os dias, nossa equipe de mais de 40 mil funcionários da LTI permite que nossos clientes melhorem a eficácia de sua empresa e as operações de tecnologia e agreguem valor para seus clientes, funcionários e acionistas. Saiba mais em http://www.Lntinfotech.com ou siga-nos em @LTI_Global.

Conecte-se com a LTI :

- Leia as nossas Notícias e Blogs

- Siga-nos no Twitter, LinkedIn e Facebook

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg

FONTE LTI

SOURCE LTI