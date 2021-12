LTI lance Fosfor, une suite de produits « Data-to-Decisions » pour la monétisation des données

MUMBAI, Inde, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques, a lancé aujourd'hui Fosfor , une suite de produits permettant de passer des données aux décisions. Fosfor aide les entreprises à monétiser les données à la vitesse et à l'échelle en fournissant les meilleures fonctionnalités de leur catégorie. La suite de produits Fosfor dispose d'un vaste ensemble de partenariats commerciaux et technologiques avec les principales sociétés de cloud computing et a été reconnue par les principaux analystes du secteur.

La suite Fosfor se compose de cinq produits :

Spectra , un produit complet d'opérations de données permettant la façon la plus rapide d'exploiter les données ;

Sanjay Jalona, PDG et directeur général de LTI, a déclaré : « Nous sommes à l'ère du commerce des données, où les données ne sont pas seulement un outil de développement ou un facteur de différenciation, mais aussi "l'activité" de chaque entreprise. En tant que suite intégrée de produits à travers le cycle de vie de la donnée à la décision, Fosfor est positionnée de manière unique sur le marché des produits de données pilotés par l'IA. Nous sommes convaincus que Fosfor constituera un bond en avant pour la création de valeur pour nos clients. »

Siddharth Bohra, responsable des affaires, produits sur cloud et données chez LTI, a déclaré : « Nous croyons fermement que les organisations doivent re-pivoter fondamentalement ce que les données peuvent faire pour elles, et Fosfor jouera un rôle important dans la réalisation de cet objectif pour nos clients. Cela signifie que LTI se concentre davantage sur le marché des produits de données et d'intelligence artificielle, qui représente plusieurs milliards de dollars et connaît une croissance rapide. Fosfor est basée sur notre suite technologique testée et approuvée et certaines des plus grandes entreprises du monde bénéficient déjà des produits de pointe qui font partie de la suite. »

La suite Fosfor représente l'évolution des produits Mosaic et Leni de LTI. Ces produits ont tous connu un grand succès sur le marché et sont maintenant réunis dans la suite Fosfor. Plusieurs clients de renom utilisent la suite de produits Fosfor pour leurs données importantes et leurs besoins en IA.

À propos de LTI :

LTI (NSE: LTI ) est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui aide plus de 460 clients à réussir dans un monde convergent. Avec des opérations dans 33 pays, nous nous efforçons d'aider nos clients et d'accélérer leurs parcours de transformation numérique. Fondée en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous confère une expertise inégalée du monde réel pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises de tous les secteurs. Chaque jour, notre équipe de plus de 40 000 LTItes permet à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs opérations commerciales et technologiques et d'apporter de la valeur à leurs clients, employés et actionnaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.Lntinfotech.com ou suivez-nous sur @LTI_Global.

