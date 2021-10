LTI passa a ser provedor de serviços gerenciados de especialistas do Microsoft Azure

MUMBAI, Índia, 28 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Larsen & Toubro Infotech Ltd. (BSE: 540005) (NSE: LTI), uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais se tornou um provedor de serviços gerenciados de especialistas do Microsoft Azure. Este reconhecimento demonstra a experiência da LTI em recursos do Azure para ajudar os clientes a acelerar suas jornadas de transformação digital.

O programa de provedor de serviços gerenciados de especialistas do Microsoft Azure (Managed Services Provider, MSP) é uma iniciativa global lançada pela Microsoft que habilita seus principais parceiros a se diferenciem, demonstrando proficiência e habilidades no mundo real em dados e competências na nuvem. O programa Azure Expert MSP fortalece ainda mais a posição da LTI como um consultor confiável que pode oferecer soluções replicáveis e altamente automatizadas para habilitar e dar suporte às implementações em nuvem em hiperescala para os clientes.

Sanjay Jalona, CEO e diretor administrativo da LTI, disse: "A LTI tem investido na construção de recursos e em sólidas alianças com fornecedores de plataforma e soluções líderes do setor. Estamos orgulhosos de nosso reconhecimento como um MSP de especialistas do Microsoft Azure. Nossa experiência no Microsoft Azure nos torna o parceiro preferido para clientes que desejam adotar a transformação baseada na nuvem."

Este reconhecimento oferecerá aos clientes um acesso ao serviço de nível de especialista, uma gama mais ampla de serviços do Azure, de IaaS a migrações de PaaS, e amplas vantagens com base na colaboração da LTI com a Microsoft.

Rodney Clark, vice-presidente corporativo da Global Partner Solutions e diretor de vendas por canais e de canais da Microsoft, afirmou: "À medida que nossos clientes migram para o Microsoft Azure para hospedar suas soluções estratégicas de data center, é fundamental que eles contem com o suporte de provedores de serviços gerenciados experientes para orientá-los e apoiá-los nessa jornada. A designação da LTI como um MSP de especialistas do Microsoft Azure reconhece sua capacidade comprovada de oferecer perfeitamente serviços gerenciados que nossos clientes exigem em escala em todo o mundo."

Por meio desse reconhecimento, a LTI conquista uma posição entre os principais parceiros da Microsoft com o selo do Azure Expert MSP. Mais de 150 colaboradores da LTI contribuíram para a conclusão bem-sucedida do robusto processo de auditoria externa por um terceiro independente para alcançar este selo. O rigoroso processo concluído nos últimos 12 meses incluiu demonstrações e evidências de clientes e mais de 120 controles na lista de verificação de auditoria de mais de 15 áreas diversificadas, como serviços gerenciados, migração, segurança e governança.

Sobre a LTI

A LTI (NSE: LTI) é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que ajuda mais de 460 clientes a ter sucesso em um mundo convergente. Com operações em 33 países, estamos empenhados integralmente em atender aos clientes e acelerar sua transformação digital com a plataforma Mosaic da LTI, possibilitando empreendimentos móveis, sociais, analíticos, da Internet das Coisas e em nuvem. Fundada em 1997 como subsidiária da Larsen & Toubro Limited, nossa herança única oferece experiências incomparáveis no mundo real para resolver os desafios mais complexos das empresas em todos os setores. Todos os dias, nossa equipe de mais de 40 mil funcionários da LTI permite que nossos clientes melhorem a eficácia de sua empresa e as operações de tecnologia e agreguem valor para seus clientes, funcionários e acionistas. Saiba mais em http://www.Lntinfotech.com ou siga-nos em @LTI_Global.

