LTI premiou Snowflake como parceira global de inovação do ano

MUMBAI, Índia, 18 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Larsenn & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, foi reconhecida como parceira global de inovação do ano pela Snowflake, a empresa de dados em nuvem. A LTI recebeu esse reconhecimento de prestígio durante a Reunião Virtual de Parceiros da Snowflake realizada em 16 de junho de 2021.

O prêmio representa um marco importante para a parceria estratégica entre a LTI e a Snowflake e fortalecerá a colaboração entre as empresas para capacitar outras organizações com soluções e serviços inovadores.

Com sua abordagem de automação em primeiro lugar, a plataforma exclusiva Canvas PolarSled da LTI oferece velocidade, desempenho e redução de riscos aos clientes da Snowflake. A plataforma oferece:

Estratégia e consultoria de tecnologia para ajudar a definir a estratégia de migração e dados da Snowflake.

Kit de ferramentas de implementação orientado por automação e alimentado por ferramentas baseadas em aprendizado de máquina.

ferramentas de implementação orientado por automação e alimentado por ferramentas baseadas em aprendizado de máquina. Kit de ferramentas de governança para ajudar a manter e otimizar a plataforma de dados em nuvem da Snowflake.

Nachiket Deshpande, diretor de operações da LTI, disse: "Esse prêmio valida o forte compromisso da LTI de simplificar e acelerar a migração do cliente para a Snowflake. Nossa parceria estratégica global com a Snowflake nos permite trazer a inovação necessária para criar organizações orientadas por dados para os clientes. Essa aliança possibilita que nos tornemos parte integrante da estratégia de dados mais ampla de uma organização e que sejamos o companheiro em sua jornada de transformação digital."

"Como parte da parceria estratégica global, a LTI e a Snowflake investem em ajudar nossos clientes em comum a migrar para a Snowflake Data Cloud, eliminando a dívida de tecnologia e oferecendo garantia ao atingir um nível mais alto de automação", disse Ketan Awalegaonkar, diretor de clientes da Snowflake. "A LTI, com seus vários aceleradores e soluções inovadores específicos da Snowflake, especialmente a plataforma Canvas PolarSled da LTI, oferece velocidade, desempenho e redução de riscos para a jornada de dados em nuvem dos clientes. Esperamos fortalecer essa parceria e desenvolver, juntos, soluções inovadoras para nossos clientes", acrescentou.

Recentemente, a LTI também se tornou a parceira de lançamento de tecnologia do Snowpark Accelerated Program. Atualmente, no setor privado, a Snowpark simplifica a arquitetura de TI de uma empresa, trazendo mais pipelines de dados para a plataforma única de dados centrais governados da Snowflake. Como parte desse programa, o LTI Mosaic Decisions e o LTI Mosaic AI facilitarão a adoção da Snowflake com desempenho otimizado.

A LTI é uma parceira de serviços de elite da Snowflake e lançou o primeiro Snowcase, um programa para desenvolver e comercializar soluções específicas para cada setor para acelerar a jornada de transformação de dados em nuvem das empresas.

Sobre a LTI:

A LTI (NSE: LTI) é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que ajuda mais de 400 clientes a ter sucesso em um mundo convergente. Com operações em 31 países, estamos empenhados integralmente para atender aos clientes e acelerar sua transformação digital com a plataforma Mosaic da LTI, possibilitando seus empreendimentos móveis, sociais, analíticos, de IoT e em nuvem. Fundada em 1997 como subsidiária da Larsen & Toubro Limited, nossa herança única nos possibilita ter uma experiência inigualável no mundo real para resolver os desafios mais complexos de empresas em todos os setores. Todos os dias, a equipe de mais de 35 mil funcionários da LTI permite que os clientes melhorem a eficácia de seus negócios e operações de tecnologia e agreguem valor para seus clientes, funcionários e acionistas. Siga-nos em @LTI_Global

LTI Canvas PolarSled - https://canvas.lntinfotech.com/lti-canvas-polarSled.html

LTI-Snowflake-capabilities-https://www.lntinfotech.com/enterprise-solutions/snowflake/

