LTI remporte le prix PTC Partner Network pour la transformation des opérations de fabrication

- Ce prix reconnaît la grande expertise de LTI en matière de solutions pour l'industrie 4.0

MUMBAÏ, Inde, 30 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE : 540005) (NSE : LTI), une société mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a été nommée lauréate des Partner Network Awards de PTC (NASDAQ : PTC) dans la catégorie « Transformation in Manufacturing Operations ». LTI a également été finaliste dans deux autres catégories : « Most Impact in Digital Transformation at Scale » et « Trailblazer/Innovation Project ».

Ces prix récompensent la contribution de partenaires exceptionnels qui aident les clients de PTC à atteindre leurs objectifs de transformation numérique. LTI a servi de nombreuses entreprises en leur fournissant des conseils tirés de leur expérience et de leur succès dans d'autres transformations numériques sur le marché. L'expertise de LTI en matière d'architecture, de sélection de produits, de conception de solutions et de déploiement a permis de poser les éléments fondamentaux nécessaires à une transformation à grande échelle.

Sanjay Jalona, PDG et directeur général de LTI, a déclaré : « Chez LTI, nous investissons dans la conception et le déploiement d'une approche globale des solutions de l'industrie 4.0 pour combler le fossé entre le monde physique et le monde numérique. Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance de PTC qui renforce encore notre détermination à co-créer la transformation dans le domaine de l'industrie 4.0. »

Cherie Gartner, vice-présidente senior de GTM Strategy et responsable mondiale des alliances stratégiques, PTC, a déclaré : « C'est un honneur de féliciter LTI en tant que lauréat du prix PTC Partner Network Award for Transformation in Manufacturing Operations. LTI a déjà fourni trois cas d'utilisation clés de l'IoT alignés sur la feuille de route des produits PTC, capables de faire évoluer rapidement la valeur dans l'entreprise et de créer une base solide pour la transformation. Nous sommes convaincus que LTI continuera à fournir une valeur véritablement transformationnelle pour les clients. Au nom de PTC, je lui adresse mes sincères remerciements et mes félicitations. »

Le réseau de partenaires PTC permet aux fournisseurs de technologies, aux fournisseurs de solutions et aux intégrateurs de systèmes d'innover avec des technologies de pointe, de collaborer avec des partenaires et des clients, et de tirer parti de l'opportunité du marché de l'IoT. Les reconnaissances de LTI ont eu lieu dans les catégories de prix qualitatifs, qui ont été jugées par ARC Advisory Group, un cabinet d'analystes industriels indépendant. Des informations supplémentaires sur le programme de récompenses sont disponibles ici .

LTI et PTC ont créé un centre d'excellence à Bangalore qui sert de laboratoire d'incubation pour fournir des innovations révolutionnaires aux clients communs.

À propos de LTI :

LTI (NSE : LTI ) est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui aide plus de 435 clients à réussir dans un monde convergent. Présents dans 31 pays, nous allons plus loin pour nos clients et accélérons leur transformation numérique avec la plateforme Mosaic de LTI qui soutient leurs déploiements d'applications mobiles, sociales, analytiques, IoT et Cloud. Fondé en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous donne une expertise inégalée dans le monde réel pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises dans tous les secteurs. Chaque jour, notre équipe de plus de 36 000 LTItes permet à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs activités commerciales et technologiques et d'apporter de la valeur à leurs clients, employés et actionnaires. Suivez-nous sur @LTI_Global

À propos de PTC (NASDAQ : PTC)

PTC permet aux fabricants mondiaux de réaliser un impact à deux chiffres grâce à des solutions logicielles qui leur permettent d'accélérer l'innovation en matière de produits et de services, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'accroître la productivité de la main-d'œuvre. En combinaison avec un vaste réseau de partenaires, PTC offre à ses clients une grande souplesse dans le déploiement de sa technologie pour faciliter la transformation numérique, et ce, sur place, dans le Cloud ou via sa plateforme purement SaaS. Chez PTC, nous ne nous contentons pas d'imaginer un monde meilleur, nous le rendons possible.

PTC et le logo PTC sont des marques commerciales ou des marques déposées de PTC Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

SOURCE LTI