Luca Benites expõe na Art Basel Miami Beach

SÃO PAULO, 29 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- As principais galerias dos cinco continentes, entre elas a brasileira DAN Galeria, estarão participando de mais uma edição da Art Basel Miami Beach. O período da exposição é de 1º a 3 de dezembro no Centro de Convenções de Miami Beach.

A mostra terá obras significativas de mestres da arte moderna e contemporânea, bem como da nova geração de estrelas.

Com a escultura "Variations" (2016), pela primeira vez, Luca Benites, nome de destaque e em plena ascensão no mundo da arte contemporânea, irá expor na Art Basel Miami Beach representado pela DAN Galeria.

A Art Basel Miami Beach, é um dos eventos artísticos mais importantes do mundo da atualidade. "Participar da mostra ao lado de artistas de seleto grupo de galerias é uma grande oportunidade para apresentar a pessoas que apreciam a arte moderna e contemporânea um trabalho autoral", declara Luca.

A DAN mostrará trabalhos de artistas brasileiros e internacionais cuja pesquisa está relacionada ao concretismo, moimentos de arte ótica cinética No estande da Galeria (C13), além de Luca Benites, estão apresentando suas obras Franz Weissmann, Francisco Sobrino Lab{au}, Jesús Rafael Soto e Pascal Dombis.

Sobre Luca Benites

Com mais de 20 anos no cenário das artes, Luca Benites já expôs suas obras em importantes galerias, centros de arte, feiras e alguns museus mundo afora. Ganhou repercussão internacional com o projeto Fogo, uma performance artística de 2017, na Áustria, quando queimou 298 obras, entre quadros e esculturas. Trabalhou como arquiteto, foi professor universitário de arquitetura, produtor do pavilhão da Bienal de Veneza, diretor de feira de artes em Miami, além Além de sempre estar envolvido em projetos inovadores. Está sempre em constante busca de novos caminhos e novos formatos. Também é o mais jovem artista a expor na renomada DAN Galeria de São Paulo, com quase 50 anos de história e com enorme trajetória dentro do mercado de arte mundial.

Sobre a DAN Galeria

A DAN Galeria foi fundada em 1972, em São Paulo, por Gláucia e Peter Cohn. Nos primeiros anos de atividade, a galeria concentrou-se na arte moderna brasileira, apresentando obras de importantes artistas do movimento modernista de 1920.

Ao longo das últimas décadas, expandiu-se também para a produção internacional e para a arte contemporânea. O departamento de arte contemporânea foi criado em 1985 por Flávio Cohn, filho do casal fundador. Posteriormente, seu irmão Ulisses Cohn também se associou ao quadro de direção da DAN.

Sempre com o propósito destacar artistas e movimentos fundamentais da arte brasileira e internacional, a galeria inaugurou a DAN Galeria Contemporânea em São Paulo.

