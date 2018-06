Luca Galliano, athlète sponsorisé par CarnoSyn®, établit un nouveau record de parcours et remporte l'Omnium Suisse 2018

Galliano a remporté le tournoi de golf Omnium Suisse 2018 organisé au GC Montreux le 11 juin 2018, en terminant 3 coups d'avance sur le parcours, avec un score de 20 sous le par dans le cadre du tournoi. Galliano a mené le tournoi du début à la fin, tout en terminant les 4 manches sous le par, notamment en établissant un record de 64 lors de la deuxième manche.

« Je suis très fier de ma première victoire », a déclaré Galliano. « Je suis resté très concentré et impliqué dans le cadre de mon entraînement. C'est formidable de voir mes durs efforts porter leurs fruits, et d'établir le nouveau record du parcours. Tout s'est passé à merveille, et je me suis préparé à réaliser plusieurs superbes birdies. Je suis enchanté par cette victoire. »

Galliano a reçu quotidiennement en supplément une dose scientifiquement prouvée de 6,4 grammes de bêta-alanine à libération prolongée SR CarnoSyn® pour bénéficier de gains supérieurs en termes de force et de puissance musculaires, ce qui l'a en fin de compte aidé à swinguer plus rapidement et à frapper plus loin.

« La prise de SR CarnoSyn® a boosté ma performance sur le parcours et à l'entraînement », a déclaré Galliano. « Je constate que ma balle vole plus loin, et que la vitesse de mon club a augmenté de 180 à 193 km/h. Je me sens très bien après un tournoi ou une session d'entraînement. SR CarnoSyn® a augmenté ma puissance, ma concentration et ma vitesse de récupération musculaire.

« NAI est fière de la solide performance de Luca, et de son incroyable accomplissement dans la victoire de l'Omnium Suisse, ainsi que de l'établissement d'un nouveau record de parcours », a déclaré Kenneth Wolf, président de NAI. « C'est extrêmement gratifiant de constater l'engagement de nos athlètes sponsorisés en faveur de l'apport complémentaire en CarnoSyn®, et d'observer que son solide programme d'entraînement porte ses fruits. Nous sommes impatients de remporter beaucoup d'autres victoires à l'avenir. »

Pour en savoir plus sur Luca Galliano et découvrir comment la puissance de CarnoSyn® alimente sa performance, rendez-vous sur : http://www.carnosyn.com/luca-galliano.

À propos des marques CarnoSyn® :

Les marques CarnoSyn® intègrent deux ingrédients cliniquement étudiés et brevetés, qui sont exclusivement disponibles auprès de Natural Alternatives International, Inc. : la bêta-alanine à libération instantanée CarnoSyn® et la bêta-alanine à libération prolongée SR CarnoSyn®. Lorsqu'ils sont utilisés en tant que compléments, ils se combinent à l'histidine de l'organisme pour former de la carnosine, qui agit en tant que tampon pour réduire la manifestation de la fatigue et de la défaillance musculaire. Ces deux ingrédients délivrent des avantages pour la performance athlétique : une force accrue, une meilleure endurance, une récupération plus rapide, et une concentration mentale supérieure. SR CarnoSyn® est une forme de délivrance avancée du CarnoSyn®, qui délivre des niveaux de dose supérieurs de bêta-alanine. CarnoSyn® et SR CarnoSyn® sont des acides aminés ultra purs, exempts de substances interdites, et confirment l'engagement de NAI en faveur de la plus haute qualité, de la force et des normes de fabrication. Pour en savoir plus sur CarnoSyn® et SR CarnoSyn®, rendez-vous sur www.carnosyn.com.

À propos de NAI :

Basée à Carlsbad, en Californie, NAI est un formulateur, fabricant, et vendeur leader de compléments nutritionnels, qui fournit également à ses clients des services de partenariat stratégique. Notre approche globale en matière de partenariat offre à nos clients une large gamme innovante de produits nutritionnels et de services, incluant : recherche scientifique, études cliniques, ingrédients exclusifs, formulation de produits nutritionnels spécifiques au client, test et évaluation de produits, gestion et support marketing, conception de systèmes d'emballage et de délivrance, examen réglementaire et assistance en enregistrement international de produits. Pour en savoir plus sur NAI, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.nai-online.com.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la Section 21E de la loi américaine Securities Act de 1934, qui ne constituent pas des faits et informations historiques. Ces déclarations décrivent nos intentions, attentes et croyances concernant les événements futurs, y compris, entre autres, notre situation financière et nos bénéfices futurs, notre capacité à conserver nos brevets, à générer des recettes issues de la commercialisation de nos brevets et marques, à assurer la conformité avec nos droits de propriété intellectuelle, à développer, conserver et accroître les ventes auprès de clients nouveaux et existants, ainsi que les conditions économiques futures et l'impact de ces conditions sur notre activité. Nous souhaitons avertir les lecteurs que ces déclarations impliquent des risques et des incertitudes susceptibles de faire varier sensiblement les résultats et aboutissements réels des périodes futures par rapport à toute déclaration prévisionnelle ou opinion exprimée dans les présentes. La performance financière et les déclarations prévisionnelles de NAI contenues dans les présentes intègrent également d'autres risques, notamment ceux énoncés de temps à autre dans les documents que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris notre Rapport annuel le plus récent sur formulaire 10-K.

