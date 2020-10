Lucerne Capital a envoyé une lettre au Conseil d'administration d'Altice Europe exprimant sa profonde préoccupation concernant l'offre d'acquisition de Next Private B.V.

Elle considère que l'offre sous-estime considérablement la Société et néglige les droits des actionnaires minoritaires

GREENWICH, Connecticut et AMSTERDAM, 1er octobre 2020 /PRNewswire/ -- Lucerne Capital Management (« Lucerne »), un conseiller en investissement agréé gérant des fonds qui détient environ 94 millions EUR d'actions d'Altice Europe N.V. (ATC.AS) (« Altice Europe » ou la « Société ») , a remis aujourd'hui une lettre au Conseil d'administration d'Altice Europe exprimant sa profonde préoccupation concernant l'offre en espèces de 4,11 EUR par action pour toutes les actions ordinaires A et les actions ordinaires B d'Altice Europe par Next Private B.V. (l'« Offre »).

En tant qu'actionnaire à long terme d'Altice Europe, Lucerne souligne dans sa lettre que l'Offre est opportuniste, qu'elle sous-estime considérablement la Société et qu'elle est structurée de manière à négliger les droits des actionnaires minoritaires d'Altice Europe. Plus précisément :

Le prix de l'offre ne reflète en aucune façon la valeur réelle de la Société et comprend en fait un rabais important plutôt qu'une prime. M. Drahi profite de l'accalmie temporaire du cours de l'action, causée par la COVID-19, pour débloquer l'énorme hausse de valeur pour lui-même et pour les autres qui n'ont qu'une exposition sur actions, au détriment des actionnaires minoritaires. En vertu du droit néerlandais et des obligations légales et fiduciaires des membres indépendants du conseil d'administration vis-à-vis de tous les actionnaires minoritaires et de toutes les autres parties prenantes, cela est inacceptable.

L'Offre comprend un « niveau minimum d'acceptation d'au moins 95 % du capital en actions émis par Altice Europe , qui peut être refusé après consultation avec Altice Europe , » une condition très inhabituelle qui semble conçue pour permettre à M. Drahi d'évincer les actionnaires minoritaires, quel que soit le niveau d'acceptation.

, » une condition très inhabituelle qui semble conçue pour permettre à M. Drahi d'évincer les actionnaires minoritaires, quel que soit le niveau d'acceptation. Lucerne demande des réponses à plusieurs questions clés et qu'une copie de l'accord de fusion et des attestations d'équité émises par Lazard Frères SAS et LionTree Advisors LLC soit fournie à Lucerne ou publiée en ligne.

Les actionnaires minoritaires ne disposent pas de la même quantité d'informations que M. Drahi (étant donné sa position d'actionnaire majoritaire et de président du Conseil d'administration d'Altice Europe) ; comme il s'agit d'une transaction entre parties liées, il est crucial pour tous les autres actionnaires d'obtenir les informations demandées par Lucerne de manière transparente et rapide.

M. Drahi (ou toute entité contrôlée par M. Drahi) ne peut voter sur aucune des résolutions requises pour les restructurations postérieures à l'Offre déposées pour l'AGE qui se tiendra pendant la période de l'offre ou sur toute autre résolution devant faire l'objet d'un vote à l'AGE relative à l'Offre, étant donné qu'il s'agit d'une transaction entre parties liées qui présente un conflit d'intérêts évident pour M. Drahi.

Le texte intégral de la lettre envoyée au Conseil d'administration d'Altice Europe se trouve ici : https://hubs.ly/H0xfdZM0

À propos de Lucerne Capital Management

Fondée en 2000 par Pieter Taselaar, Lucerne Capital Management est une société d'investissement spécialisée dans la méthode ascendante de la sélection des titres avec un accent sur les marchés européens.

Contact

Steve Bruce/Taylor Ingraham

ASC Advisors

203-992-1230

SOURCE Lucerne Capital Management