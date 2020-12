Lucerne Capital fait une déclaration à propos de l'offre révisée du prochain investisseur privé pour l'acquisition d'Altice Europe

GREENWICH, Connecticut et AMSTERDAM, 16 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Lucerne Capital Management (« Lucerne »), un conseiller en investissement agréé gérant des fonds détenteurs d'environ 106 millions d'euros d'actions d'Altice Europe N.V. (ATC.AS) (« Altice Europe » ou la « Société »), a fait la déclaration suivante à propos de l'offre révisée en numéraire de 5,35 euros par action pour toutes les actions ordinaires A et les actions ordinaires B d'Altice Europe par Next Private B.V. (l'« offre révisée ») :

La présente offre révisée représente une augmentation de prix notable qui démontre que la société et ses administrateurs indépendants reconnaissent la valeur inhérente des actions d'Altice Europe. Nous sommes reconnaissants du soutien que nous avons reçu d'autres actionnaires d'Altice Europe et nous sommes heureux de parvenir à un tel résultat, qui, selon nous, assure une juste valeur aux actionnaires minoritaires et constitue un dénouement positif pour toutes les parties prenantes de la Société.

Comme annoncé précédemment, Lucerne a envoyé des lettres au Conseil d'administration d'Altice Europe le 1er octobre et le 30 novembre exprimant son opposition à l'offre initiale de 4,11 euros par action. Par la suite, Lucerne a déposé une requête auprès de la Chambre de commerce d'Amsterdam le 7 décembre demandant au tribunal d'ordonner la tenue d'une enquête sur Altice Europe, de nommer trois administrateurs non exécutifs indépendants pour évaluer et superviser l'offre initiale, et d'interdire un vote relatif aux « mesures de restructuration pré-câblées ».

