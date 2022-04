LUCERNE CAPITAL MANAGEMENT ONTHULT STEM VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 4 MEI VAN JUST EAT TAKEAWAY.COM

Lucerne is van plan om TEGEN de herkiezing van Brent Wissink in de Raad van Bestuur te stemmen, TEGEN de herkiezing van de gehele Raad van Commissarissen van zes, TEGEN het verlenen van de bevoegdheid aan de Raad om aandelen uit te geven en TEGEN de goedkeuring van het beloningsverslag

GREENWICH, Conn. en AMSTERDAM, 14 April 2022 /PRNewswire/ -- Lucerne Capital Management, L.P. (Lucerne), een langlopende aandeelhouder van Just Eat Takeaway.com(het 'Bedrijf'), heeft duidelijk gemaakt hoe het van plan is te stemmen op de jaarlijkse algemene vergadering (JAV) van het bedrijf, die op 4 mei 2022 zal worden gehouden.

"Onze stem vandaag is bedoeld om een duidelijk signaal te geven aan de Raad van Bestuur, waarin onze teleurstelling over de financiële prestaties van Eat Takeaway.com tot uitdrukking komt", zegt Pieter Taselaar, oprichtend partner en portefeuillemanager van Lucerne. "Er is een duidelijke behoefte aan aanzienlijke veranderingen om ervoor te zorgen dat het bedrijf zijn volledige potentieel weet te bereiken."

Lucerne is van plan om op de JAV als volgt te gaan stemmen:

Voorstel 1 - Open vergadering

Stem: nee

Voorstel 2a - verslag ontvangen van de Raad van Bestuur (niet-stemmend)

Stem: nee

Voorstel 2b - beloningsverslag goedkeuren

Lucerne is van plan om tegen te stemmen.

te stemmen. Reden: Lucerne is van mening dat een stem 'tegen' op zijn plek is, aangezien de beloning voor 2021 op zich niet in overeenstemming is met de algehele prestaties van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

Voorstel 2c - financiële overzichten en wettelijke verslagen aannemen

Lucerne is van plan om voor te stemmen.

te stemmen. Reden: een stem 'voor', gelet op het feit dat er op dit moment geen reden is om te twijfelen aan de controleprocedures of de auditors van het bedrijf.

Voorstel 3 - het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur wijzigen

Lucerne is van plan om zich van stemming te onthouden .

Voorstel 4a - ontslag Raad van Bestuur goedkeuren

Lucerne is van plan om tegen te stemmen.

te stemmen. Reden: Lucerne is onder meer van mening dat de communicatie van de Raad van bestuur met de aandeelhouders over diverse belangrijke kwesties slecht is geweest.

Voorstel 4b - goedkeuring ontslag Raad van Commissarissen

Lucerne is van plan om tegen te stemmen.

te stemmen. Reden: Lucerne is van mening dat de Raad van Commissarissen onder meer medeverantwoordelijk is voor slechte communicatie door de Raad van Bestuur.

Voorstel 5a - Jitse Groen herkiezen voor de Raad van Bestuur

Lucerne is van plan om zich van stemming te onthouden .

Voorstel 5b - Brent Wissink opnieuw verkiezen voor Raad van bestuur

Lucerne is van plan om tegen te stemmen.

te stemmen. Reden: luzerne is van mening dat Dhr. Wissink onder andere medeverantwoordelijk is voor een slechte communicatie met aandeelhouders.

Voorstel 5c - Jorg Gerbig herkiezen voor Raad van Bestuur

Lucerne is van plan om voor te stemmen.

Voorstel 6a tot en met 6f - herkiezing van de leden van de Raad van Commissarissen

Lucerne is van plan om tegen te stemmen.

te stemmen. Reden: Lucerne is van mening dat het in het belang is van het bedrijf om de huidige Raad van commissarissen te vervangen, als gevolg van de genoemde communicatieproblemen.

Voorstel 7 - Raad van Bestuur bevoegdheid geven om aandelen uit te geven

Lucerne is van plan om tegen te stemmen.

te stemmen. Reden: de huidige aandelenprijs is niet aantrekkelijk.

Voorstel 8 - de Raad van bestuur machtigen om preventieve rechten uit te sluiten van aandelenuitgiften

Lucerne is van plan om tegen te stemmen.

te stemmen. Reden: potentiële verwatering in relatie tot de huidige, niet-aantrekkelijke aandelenprijs.

Voorstel 9 - machtiging tot terugkoop tot 10 procent van het uitgegeven aandelenkapitaal

Lucerne is van plan om voor te stemmen.

Voorstel 10 - overige zaken (niet-stemmend)

Stem: nee

Voorstel 11 - afsluiting van de vergadering

Stem: nee

Over Lucerne Capital Management

Lucerne Capital Management, opgericht in 2000 en geleid door Pieter Taselaar en Thijs Hovers, is een beleggingsbedrijf dat gespecialiseerd is in 'bottom-up'-aandelenselectie met een focus op Europese markten.

Mediacontactpersonen

Steve Bruce/Taylor Ingraham

ASC Advisors

+1 203 992 1230

[email protected] / [email protected]

