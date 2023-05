Luciano Luft ganha prêmio como uma das pessoas mais influentes do Agro

Evento 100 Mais Influentes do Agronegócio reuniu a elite do setor em 4 de maio, no Theatro Pedro II, em Ribeirão Preto (SP)

SÃO PAULO, 10 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Acionista e um dos fundadores da Luft Logistics, o empresário Luciano Luft foi reconhecido no evento 100 Mais Influentes do Agronegócio, que reuniu a elite do setor brasileiro em uma noite de celebração em 4 de maio, no Theatro Pedro II, em Ribeirão Preto (SP).

Promovido pela Agro World, do Grupo Mídia, o evento visa homenagear as pessoas que mais se destacaram nos últimos 12 meses que antecedem a premiação, líderes influentes que atuam e se destacam pelos esforços e comprometimentos com o setor. Os eleitos são escolhidos por meio de votação aberta e pesquisa de mercado realizada pelo Conselho Editorial do Grupo Mídia.

"Fico muito feliz com esse reconhecimento. Trabalhamos fortemente e acreditamos no agronegócio brasileiro como importante agente no desenvolvimento do país", afirma Luciano Luft.

Há 48 anos, a Luft desenvolve soluções inovadoras de Logística e Tecnologia nos setores do Agronegócio, Saúde e, mais recentemente, E-Commerce. São aproximadamente 300 milhões de pedidos expedidos por ano por meio de suas operações. A companhia conta com mais de 30 bases operacionais no Brasil.

Sobre a Luft Logistics -- Desde sua fundação, em 1975, a Luft Logistics implementa soluções para problemas logísticos. A visão integrada da Logística enquanto parte do sistema de supply ou vendas dos seus Clientes sempre foi um forte diferencial da Companhia, que investe continuamente em tecnologias que integram os ecossistemas das companhias atendidas com o mercado. Essa integração de toda a cadeia é fundamental para manter um constante crescimento e reconhecimento nos seus mercados de atuação. Hoje, seus serviços vão muito além da Logística. Eles também incluem sistemas, operações de full service e de fullcommerce, em modelos operacionais que propiciam saltos de vendas e competitividade aos seus Clientes, e que a destacam como parceira por excelência na expansão dos negócios. Mais informações podem ser encontradas no Site, Instagram e LinkedIn.

