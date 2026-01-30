Lucid Air erzielt längste Reichweite beim NAF-Wintertest 2026

OSLO, Norwegen, 30. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), Hersteller der weltweit fortschrittlichsten Elektrofahrzeuge, gab bekannt, dass eines seiner Fahrzeuge bei dem diesjährigen Wintertest „El Prix" des norwegischen Automobilverbands (NAF) die größte Reichweite erzielt hat. Ein Lucid Air Grand Touring1 legte während des kältesten jemals aufgezeichneten NAF-Wintertests eine unglaubliche Reichweite von 520 Kilometern zurück, wobei die Temperaturen auf den verschneiten Straßen bis auf minus 31 Grad Celsius fielen. Die Fahrt wurde ohne Ladestopps von Norwegens Hauptstadt Oslo bis zum malerischen Hochland durchgeführt, einschließlich Stadtverkehr, Bergstraßen, Autobahnen und Nebenstraßen. Der nächstplatzierte Konkurrent erreichte eine Reichweite von 421 Kilometern.

A Lucid Air Grand Touring achieved the longest range in this year’s Norges Automobil-Forbund (NAF) Winter Test “El Prix.” It covered 520 kilometers during the coldest NAF Winter Test ever recorded, with temperatures dropping to minus 31 degrees Celsius on snowy roads. The journey was conducted without charging stops from Norway’s capital, Oslo, to the scenic highlands, including city traffic, mountain roads, highways, and secondary roads. The next closest contender achieved 421 kilometers. At the heart of the Lucid Air Grand Touring lies Lucid’s advanced proprietary electric powertrain technology. With a WLTP range of up to 960 kilometers and a combined consumption of 13.5 kWh/100 km, the Lucid Air Grand Touring is the benchmark in its segment.

„Wir sind stolz darauf, zum ersten Mal am NAF-Wintertest teilzunehmen. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass der Lucid Air Grand Touring der König der Reichweite ist – selbst unter extremen Winterbedingungen", sagte Lawrence Hamilton, Präsident von Lucid Europe. „Dieser Test liefert wertvolle Erkenntnisse über die Leistung von Elektrofahrzeugen unter realen Bedingungen und unterstreicht unsere bemerkenswerten Fortschritte in der Entwicklung von Elektrofahrzeugen. Das Erreichen dieses Meilensteins unter einigen der schwierigsten Bedingungen unterstreicht das unermüdliche Streben von Lucid nach Effizienz und Innovation."

Lucid Air Grand Touring: König der Reichweite

Das Herzstück des Lucid Air Grand Touring ist die fortschrittliche, proprietäre Elektroantriebstechnologie von Lucid. Mit einer WLTP-Reichweite von bis zu 960 Kilometern und einem kombinierten Verbrauch von 13,5 kWh/100 km ist der Lucid Air Grand Touring der Maßstab in seinem Segment. Mit beeindruckenden 611 kW (831 PS) erreicht die Limousine eine Höchstgeschwindigkeit von 270 Stundenkilometern. Dank ihrer Schnellladefähigkeit kann die Batterie in nur 16 Minuten eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern erreichen. Der Lucid Air Grand Touring bietet bequem Platz für bis zu fünf Passagiere und verfügt über einen geräumigen und edlen Innenraum, der aus hochwertigen Materialien gefertigt ist.

Im Sommer 2025 stellte der Lucid Air Grand Touring bereits den neuen Reichweitenrekord beim NAF-Sommertest auf und erreichte beeindruckende 828,6 Kilometer, womit er den bisherigen Rekord von 672 Kilometern aus dem Jahr 2023 übertraf. Der Lucid Air Grand Touring hält auch den GUINNESS WORLD RECORDS™-Titel für die „längste Fahrt mit einem Elektroauto mit einer einzigen Ladung" und legte im Juli 2025 außergewöhnliche 1.205 Kilometer zurück.

NAF-Wintertest

Zweimal im Jahr testen NAF und Motor, Norwegens führendes Automobilmagazin, die Reichweite und Ladegeschwindigkeit von Elektroautos unter typischen nordischen Bedingungen. Bekannt als „El Prix", ist dies die weltweit größte EV-Bewertung unter realen Bedingungen. Alle Fahrzeuge starten mit voll aufgeladener Batterie in den Test und folgen einer Route, die städtische Gebiete, Autobahnen und am Ende Landstraßen umfasst. Der Test beginnt in Oslo, führt weiter über Lillehammer und Dombås, und die letzte Etappe zwischen Hjerkinn und Rondane Gjestegård wird so lange wiederholt, bis das Fahrzeug die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht mehr einhalten kann. Insgesamt nahmen 24 Fahrzeuge am diesjährigen NAF-Wintertest teil.

Weitere Informationen über den NAF-Wintertest finden Sie auf der offiziellen NAF-Website: https://www.naf.no/elbil/elprix

Weitere Informationen zu Lucid Motors und dessen Produkte finden Sie auf der offiziellen Lucid-Website: https://lucidmotors.com/

Hochauflösende Bilder des Lucid Air Grand Touring finden Sie hier: https://assets.lucidmotors.com/transfer/f7f447696a1e434f69b3fa27dfeb273b279dfd8da46f56aa774575780b5b7e5a

Informationen zur Lucid Group

Lucid (NASDAQ: LCID) ist ein im Silicon Valley ansässiges Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung der fortschrittlichsten Elektrofahrzeuge der Welt konzentriert. Die preisgekrönten Modelle Lucid Air und Lucid Gravity SUV bieten erstklassige Leistung, raffiniertes Design, einen großzügigen Innenraum und eine unvergleichliche Energieeffizienz. Lucid montiert beide Fahrzeuge in seinen hochmodernen, vertikal integrierten Fabriken in Arizona und Saudi-Arabien. Mit seiner branchenführenden Technologie und seinen Innovationen treibt Lucid den Stand der Technik in der EV-Technologie zum Nutzen aller voran.

Medienkontakt

Sebastian Michel

PR- und Kommunikationsmanager Europa bei Lucid

[email protected]

Camilla Jokisch

Senior-PR-Spezialistin Europa bei Lucid

[email protected]

1) Lucid Air Grand Touring 611 kW (831 PS), WLTP: 817 - 960 km kombinierte Reichweite, 0 g CO₂/km, 16,0 - 13,5 kWh/100 km.

Die Werte wurden gemäß dem vorgeschriebenen WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Energieverbrauch sowie die Reichweite des Fahrzeugs im tatsächlichen Betrieb hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Installation von Nachrüstteilen und Zubehör sowie Wetter- und Verkehrsbedingungen sowie das persönliche Fahrverhalten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2872863/Lucid_Air_Winter_NAF_Test.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2872864/Lucid_Air_Grand_Touring.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1080273/LucidMotors_Logo.jpg