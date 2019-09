Lucro líquido da CAIXA cresce 22% para R$4,2 bi no 2T19

BRASÍLIA, Brasil, 3 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ("CAIXA" ou "Banco"), o maior banco brasileiro em número de clientes, anuncia o seu resultado consolidado do segundo trimestre de 2019 (2T19). O lucro líquido do 2T19 é o maior dentre os segundos trimestres do Banco. O lucro líquido de R$8,1 bi no 1S19 é recorde da CAIXA para o período.

Destaques Financeiros e Operacionais do 2T19:

Lucro líquido de R$4,2 bilhões, crescimento de 21,6% em relação ao 2T18.

bilhões, crescimento de 21,6% em relação ao 2T18. Lucro líquido do 1S19 de R$8,1 bilhões, crescimento de 22,2% em relação ao 1S18.

bilhões, crescimento de 22,2% em relação ao 1S18. Retirada da ressalva do balanço: com a chegada da nova gestão e a conclusão das investigações internas, a ressalva do balanço foi retirada. Destaca-se que não houve qualquer ajuste nas demonstrações contábeis da CAIXA decorrente do processo investigativo.

Pagamento de IHCD de R$10,35 bilhões, sendo que R$3 bilhões foram transferidos em julho e R$7,35 bilhões pendentes de autorização do BACEN.

bilhões, sendo que bilhões foram transferidos em julho e bilhões pendentes de autorização do BACEN. Índice de Basiléia de 20,3%, melhoria de 1,2 p.p. frente ao 2T18.

Follow on de ações da Petrobras, com venda integral da posição da CAIXA ( R$7,3 bilhões) e retirada desse ativo do balanço do Banco. O Banco obteve ganho de cerca de R$2,3 bilhões antes da tributação nessa operação.

bilhões) e retirada desse ativo do balanço do Banco. O Banco obteve ganho de cerca de bilhões antes da tributação nessa operação. Valorização do Banco Pan em 482%, com a posição da CAIXA evoluindo de R$0,7 bilhão em dezembro de 2018 para R$4,3 bilhões em junho de 2019, após exercício da opção de 101 milhões de ações ( R$242 milhões).

bilhão em dezembro de 2018 para bilhões em junho de 2019, após exercício da opção de 101 milhões de ações ( milhões). Margem financeira totalizou R$14,1 bilhões, avanço de 12% em comparação ao 2T18.

bilhões, avanço de 12% em comparação ao 2T18. Índice de inadimplência de 2,46%, redução de 0,04 p.p. em relação ao 2T18, significativamente menor do que a média de mercado (3,05%).

Índice de eficiência recorrente de 24,8%, evolução de 1,7 p.p. em relação ao 2T18.

Nota "10" no IGSEST: 1ª vez que a CAIXA atinge quatro notas máximas na avaliação semestral.

