Lucro líquido de R$ 3,2 bilhões no 3T22, crescimento de 75,9% no trimestre

BRASÍLIA, 9 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ("CAIXA"), o maior banco brasileiro em número de clientes, crédito, contas digitais e depósitos em poupança, anuncia o seu resultado consolidado do terceiro trimestre (3T22).

Destaques do PERÍODO:

I. Lucro Líquido Contábil de R$ 3,2 bilhões no 3T22.

II. Maior volume trimestral em originação de crédito imobiliário com R$ 48,2 bilhões, crescimento de 25,6% em relação ao 3T21.

III. R$ 28,9 bilhões em contratações de crédito imobiliário SBPE, crescimento de 19,3% em comparação ao 3T21.

IV. R$ 19,3 bilhões em contratações de crédito imobiliário FGTS, crescimento de 36,5% em comparação ao 3T21.

V. Saldo de R$ 618,6 bilhões na carteira de crédito imobiliário, crescimento de 12,8% em relação ao 3T21.

VI. Saldo de R$ 977,0 bilhões na carteira de crédito total, crescimento de 16,0% sobre o 3T21.

VII. Maior volume trimestral em originação crédito total com R$ 146,6 bilhões, crescimento de 23,4% sobre o 3T21.

VIII. Saldo de R$ 94,0 bilhões em crédito consignado, crescimento de 19,4% na comparação com o 3T21.

IX. R$ 12,9 bilhões em contratações agronegócio, crescimento de 204,4% em relação ao 3T21.

X. Saldo de R$ 40,3 bilhões na carteira agronegócio, crescimento de 227,4% em relação ao 3T21.

XI. Ativos CAIXA somaram R$ 1,6 trilhão, aumento de 5,1% em relação ao 3T21.

XII. Patrimônio Líquido de R$ 122,8 bilhões, aumento de 10,1% em 12 meses.

XIII. Índice de inadimplência de 1,94% redução de 0,22 p.p. em relação ao 3T21.

XIV. 92,5% dos seus créditos classificados nos ratings entre AA-C, o melhor índice já alcançado, demonstrando a qualidade da carteira.

XV. R$ 5,6 bilhões arrecadados em Loterias CAIXA no 3T22, a maior arrecadação em um trimestre da série história, sendo 20,9% maior que o 3T21.

XVI. Índice de Basileia de 18,4%, superior em 6,9 p.p. ao mínimo regulatório, e capital de nível 1 de 15,2% no 3T22.

XVII. R$ 74,5 bilhões em benefícios sociais pagos no 3T22.

XVIII. 26,6 milhões de acessos no espaço CAIXA pra elas, por meio do App CAIXA Tem e 7,9 milhões de acessos na página oficial do CAIXA pra elas na internet.

XIX. Mais de 100 mil contas PF para o público feminino e 19,9 mil contas PJ Mulheres Empreendedoras abertas no 3T22.

webcast 3T22: 09/11/2022, 10h00 (Brasília):

https://webcastlite.mziq.com/cover.html?webcastId=9049d45f-cce4-4aab-bef5-471ebbc92e8d

Documentos Divulgação 3T22: https://ri.caixa.gov.br/

FONTE Caixa Econômica Federal

SOURCE Caixa Econômica Federal