Lucro líquido do Banco ABC atinge R$ 800,2 milhões em 2022

Montante foi 39,9% superior ao apurado no exercício anterior; somente no 4º trimestre, o lucro foi de R$ 197,3 milhões, crescimento de 21,8% em comparação ao mesmo período de 2021

SÃO PAULO, 8 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Banco ABC Brasil (ABCB4), listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) apurou um Lucro Líquido de R$800,2 milhões em 2022, um crescimento de 39,9% em relação a 2021, enquanto o Retorno sobre Patrimônio Anualizado (ROAE) no período foi de 16,2%, um crescimento de 343 pontos base em relação a 2021. Considerando apenas o 4º trimestre do ano, o Lucro Líquido atingiu R$197,3 milhões, uma redução de 9,6% no trimestre e um crescimento de 21,8% em relação ao mesmo período do ano anterior – equivalente a um ROAE de 15,3%.

Ainda no 4º trimestre, a Margem com Clientes – a principal linha da Margem Financeira – cresceu 27,2% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, resultado da gradual diversificação do mix de produtos e segmento de clientes. Tanto a Margem com o Mercado quanto o Patrimônio Líquido Remunerado a CDI apresentaram expansão no trimestre, contribuindo para o crescimento de 3,6% da Margem Financeira Gerencial – equivalente a uma NIM de 4,8%, expansão de 70 pontos base em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

Já a Receita de Serviços em 2022 apresentou um crescimento de 17,7% em relação a 2021 – impulsionada mais uma vez por uma receita recorde de R$145,1 milhões do Banco de Investimentos. A linha de Tarifas e Corretagem de Seguros é outro destaque do ano, registrando um crescimento anual de 67,2%, reflexo tanto da contribuição crescente da Corretora de Seguros quanto do incremento da base de clientes – contribuindo para a maior diversificação desta linha de receitas.

Carteira de Crédito Expandida e Capital

A Carteira de Crédito Expandida apresentou um crescimento de 14,7% em 12 meses, valor dentro do guidance de crescimento para o ano. O destaque foi, novamente, o segmento Middle, com uma expansão anual de 40,1% – também dentro do guidance de crescimento. Desta forma, o segmento Middle encerrou o ano de 2022 representando 9,6% da Carteira de Crédito Expandida. Mesmo com este crescimento da base de ativos, o Banco ABC Brasil manteve o Capital Nível I em 13,1% e expandiu seu Índice de Basiléia para 15,2% no trimestre.

Dentre as novas Iniciativas, o banco iniciou a operação da área de Credit Recovery, atuando na análise e precificação de carteiras de crédito não performadas e na inteligência da gestão de recebíveis. Esta operação inclui desde a prestação de serviços a clientes corporativos (Master Servicer), até a compra de carteiras sem direito de regresso (True Sale). Trata-se de um segmento com um histórico de retornos atraentes e baixa correlação aos negócios tradicionais do ABC Brasil, ao mesmo tempo que gera diversas sinergias à operação existente do banco.

Base de clientes

O ABC Brasil atingiu, no 4º trimestre de 2022, 4.494 clientes corporativos, uma expansão de 29% nos últimos 12 meses, equivalente a mais de 1.000 clientes no período. No trimestre, houve um incremento de 185 clientes na comparação com o trimestre anterior (4% de expansão).

O Spread com Clientes Anualizado foi de 4,3% no trimestre, o sexto trimestre consecutivo acima da marca de 4%, resultado da estratégia de diversificação de segmento de clientes, produtos e canais. No caso do Spread com Clientes Anualizado Ajustado pela Provisão, houve uma diminuição de 80 pontos base no trimestre, reflexo do aumento das despesas de provisão.

A diversificação das linhas de captação e o amplo acesso aos mercados local e externo, em condições competitivas, continuam a ser pilares de sustentabilidade do negócio do ABC Brasil. Em dezembro de 2022 o saldo da captação totalizava R$45,6 bilhões, crescimento de 1,7% no trimestre e de 18,4% em 12 meses.

Capital humano

O ABC Brasil foi reconhecido como uma das companhias com as melhores práticas de gestão de pessoas na 20ª edição da pesquisa "Valor Carreira", constando em segundo lugar entre as empresas que possuem entre 1.001 e 1.500 colaboradores. Na avaliação do banco, "esta é mais uma demonstração da atenção no cuidado e valorização dos profissionais que participam da conquista dos resultados crescentes do ABC Brasil".

