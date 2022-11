Lucro Líquido Recorrente do Banco ABC Brasil atinge R$218,1 milhões no 3T22

Foi o 9º trimestre de expansão consecutiva da instituição

SÃO PAULO, 4 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Lucro Líquido recorrente do Banco ABC Brasil (ABCB4), listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), atingiu R$218,1 milhões no terceiro trimestre de 2022 (3T22), crescimento de 8% em relação aos R$201,7 milhões apresentados no trimestre anterior e de 44% em relação aos R$151,5 milhões apresentados no mesmo período de 2021. Este foi o 9º trimestre de expansão consecutiva.

O Retorno sobre Patrimônio Anualizado atingiu 17,5% no trimestre, um crescimento de 405 pontos base em 12 meses, enquanto a Margem com Clientes, a principal linha da Margem Financeira, cresceu 23% em relação ao mesmo trimestre de 2021, ambos reflexos da estratégia de diversificação de portfólio de produtos, segmentação de clientes e canais.

A Margem Financeira Gerencial atingiu R$537,7 milhões no 3T22, um incremento de 13% em relação ao 2T22, com expansão em todas as suas linhas. Quando analisado o 3T22 em comparação com o 3T21, a Margem Financeira Gerencial cresceu 41%. Já a Despesa de Provisão Ampliada do terceiro trimestre deste ano apresentou um crescimento de 7% quando comparada com o 2T22 e de 8%, quando comparada com o mesmo período de 2021. Em relação à Carteira Expandida, ela se manteve em 0,5%.

No terceiro trimestre deste ano a Receita de Serviços apresentou um crescimento de 26% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, impulsionada por mais um trimestre recorde do Banco de Investimentos, com receita de R$56,6 milhões, valor acumulado nos 9 primeiros meses de 2022, que já é superior ao ano inteiro de 2021.

Em complemento, a linha de Tarifas e Corretagem de Seguros fechou o trimestre com crescimento anual de 89%, resultado tanto da contribuição crescente da Corretora de Seguros quanto do incremento da base de clientes, que contribui para a maior diversificação desta linha de receitas. É importante ressaltar que a Corretora iniciou a comercialização de seguros agrícolas no trimestre.

Crédito

A Carteira de Crédito continuou a apresentar métricas saudáveis no 3T22. A Despesa de Provisão Ampliada atingiu R$51,6 milhões, o que equivale a 0,5% da Carteira de Crédito Expandida, sendo que a maior parte deste montante foi relacionada às provisões referentes ao crescimento da carteira. Além disso, o saldo de Operações com Atraso Acima de 90 Dias permaneceu praticamente estável, em R$87,4 milhões, o que representa 0,3% da Carteira de Crédito, com um baixo volume de operações baixadas a prejuízo no período e de créditos renegociados. Como resultado, o Índice de Cobertura atingiu 673%, reflexo da expansão das provisões.

A Carteira de Crédito Expandida apresentou um crescimento de 3,9% no trimestre e de 11,4% em 12 meses, com destaque novamente para o segmento Middle, com uma expansão anual de 48,2%, valor na parte superior do guidance de crescimento para o ano. Vale salientar que, pelo segundo trimestre consecutivo, mais de 10% da originação da carteira do Middle foi gerada pelo ABC Link, que se consolida como um canal complementar de originação no segmento. Desta forma, o segmento Middle atingiu 9,5% da Carteira de Crédito Expandida, um crescimento de 240 pontos base em 12 meses, contribuindo para a continuidade da diversificação da exposição de crédito e para a expansão estrutural do Spread com Clientes.

Base de clientes

O ABC Brasil atingiu no 3T22 o volume de 4.309 clientes corporativos, uma expansão de 36% nos últimos 12 meses. No trimestre, houve um incremento de 321 clientes em comparação ao trimestre anterior, uma expansão de 8%, que está em linha com a estratégia de diversificação da base de clientes e pulverização do ticket médio. Esta foi a primeira vez que o Banco ultrapassou a marca de 4.000 clientes corporativos. É importante destacar que houve um crescimento em todos os segmentos de clientes no trimestre, no entanto, o segmento Middle sozinho já é atualmente maior que o total de clientes do Banco há dois anos.

ESG

Pelo segundo ano consecutivo, o ABC Brasil publicou o inventário de gases de efeito estufa (GEE) na plataforma brasileira de inventários, o Registro Público de Emissões, e foi reconhecido com Selo Ouro pelo Programa Brasileiro GHG Protocol, sendo essa a mais alta dentre as classificações adotadas pela instituição. Como forma de mitigação dos seus impactos sobre as mudanças do clima, o ABC Brasil realizou a compensação das emissões de 2021 por meio da aquisição de créditos de carbono de um projeto de REDD+ (Redução de Emissão provenientes de Desmatamento e Degradação Florestal) na região da Amazônia. Além da compensação das emissões de escopo 1 e 2, este ano também foram mensuradas e compensadas as emissões de escopo 3, relacionadas a viagens a negócios, deslocamento e trabalho remoto dos colaboradores.

