Ludmilla, Murilo Couto e outros artistas participam de festa do aplicativo Vigo Video no Brasil

As atividades foram muito elogiadas por convidados da startup e celebridades que marcaram presença no local. Dani Russo, youtuber e MC, diz que adora usar o app especialmente pela praticidade. "Tem muito efeito, eu adoro editar vídeos e lá posso fazer muita coisa com minha criatividade. É muito fácil de fazer; em menos de 1 minuto tenho um vídeo pronto", disse.

O pocket show de Ludmilla não deixou a desejar e animou a festa. A artista cantou e dançou ao som de todos os seus hits, fez cover de canções de outros artistas, incluindo a Anitta e animou a todos os presentes.

Durante a noite, que foi comandada pelo humorista Murilo Couto e o Gabriel Rocha, três usuários que interagiram durante o evento com publicações foram convidados ao palco e premiados com flames, a moeda virtual do Vigo Video.

No evento, algumas das personas que já usam o app também não perderam a chance de revelar porque o Vigo Vídeo têm sido uma das suas redes sociais favoritas. Fred, do canal Desimpedidos, um dos embaixadores do talento futebol dentro do aplicativo, disse: "Eu sempre fui de fazer pequenos vídeos de esporte, especialmente de futebol. Agora eu separei esse tipo de conteúdo das minhas redes sociais. Como eu gosto de me desafiar, foi um estímulo a mais", disse ele. "Perdi já algumas horas do meu dia vendo só vídeos no meu feed", brincou.

Então, não perca mais tempo. Faça como a Dani e o Fred, baixe você também agora o app, e compartilhe seu talento com milhares de pessoas! E ainda tenha a chance de lucrar com isso e ficar mais perto de conteúdos exclusivos das suas celebridades e temas favoritos. Afinal, é Vigo Video, é show.

Sobre o Vigo Video

O Vigo Video é uma plataforma de vídeo curto e original, para as pessoas compartilharem suas histórias e mostrarem seu talento. O Vigo Video capacita os usuários com ferramentas de edição de vídeo fáceis de usar para ajudar a capturar os momentos vívidos, compartilhar, e se conectar com pessoas da comunidade do Vigo com interesses semelhantes.

