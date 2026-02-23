L'UEG appelle les décideurs politiques de l'UE à donner la priorité à la santé digestive dans le CFP 2028-2034 et le 10e PC pour renforcer la compétitivité de l'Europe

VIENNE, 24 février 2026 /PRNewswire/ -- United European Gastroenterology (UEG), qui représente plus de 50 000 professionnels de la santé digestive en Europe et au-delà, appelle les institutions de l'UE à reconnaître explicitement les maladies digestives comme une priorité dans le cadre financier pluriannuel (CFP) 2028-2034 de l'UE et à garantir des investissements spécifiques par le biais du 10e PC, le prochain programme-cadre de l'UE pour la recherche et l'innovation, et des instruments de financement de la santé de l'UE.

Les maladies digestives touchent environ 332 millions d'Européens, mais ne sont pas suffisamment prises en compte dans le financement de l'UE, alors qu'elles sont à l'origine d'une mortalité, d'un handicap, d'inégalités et de pertes économiques considérables. Plusieurs cancers digestifs - les principales causes de décès par cancer - présentent des facteurs de risque évitables, ce qui souligne la nécessité pour l'UE d'investir dans la prévention et le dépistage précoce.

Selon le livre blanc 2 de l'UEG, les maladies digestives coûtent aux économies de l'UE environ 25 milliards d'euros en soins hospitaliers (≈0,12 % du PIB) et 89 milliards d'euros en pertes de productivité indirectes. Des réductions, même modestes, de la mortalité prématurée pourraient générer des milliards d'euros d'économies annuelles, faisant de la prévention, de l'innovation et de la recherche des investissements stratégiques pour la résilience économique de l'Europe.

« La santé digestive est une priorité sociétale et économique essentielle, et non un problème médical isolé », a déclaré Joost PH Drenth, président de l'UEG. « Son ampleur et l'explosion de ses coûts justifient une priorité explicite dans le prochain budget à long terme de l'UE. L'investissement prévu à l'adressedans le cadre du 10e PC et du programme EU4Health pour la période postérieure à 2027 est essentiel pour favoriser la prévention, renforcer la résilience des systèmes de santé et traduire la recherche en résultats sanitaires concrets ».

L'UEG se félicite des projets visant à faire du 10e PC un programme autonome, mais regrette l'absence d'un fonds de santé réservé aux maladies digestives et appelle les décideurs politiques de l'UE à.. :

Faire des maladies digestives une priorité du 10e PC, avec des appels dédiés à la prévention, aux cancers digestifs, aux maladies hépatiques et à médiation immunitaire, à la recherche sur le microbiome, la nutrition et le métabolisme et à la science de la mise en œuvre. Lancer un programme phare de recherche et d'innovation en matière de santé digestive (10e PC) afin de coordonner la recherche transfrontalière et d'accélérer la mise en pratique. Créer une infrastructure européenne de données sur la santé digestive , conforme au règlement EHDS, comprenant des registres fédérés et des plates-formes de preuves en situation réelle. Protéger la recherche d'intérêt public et les essais cliniques universitaires en permettant une collaboration durable. Investir dans la prévention et la réduction des inégalités, en intégrant la santé digestive dans les stratégies de résilience et de compétitivité de l'UE .

« Les décisions prises en 2026 façonneront le paysage de la santé et de la recherche en Europe pour la prochaine décennie », a déclaré Alexander Hann, président du groupe des affaires publiques de l'UEG. « L'intégration de la santé digestive dans le 10e PC et le CFP 2028-2034 est un investissement rentable qui améliore les résultats pour les patients tout en renforçant la compétitivité de l'UE. »