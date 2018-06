Luego de 15 años de avances, por primera vez ningún estado está por debajo del 71 por ciento, lo cual es muestra del progreso hacia el aumento de la tasa nacional de graduación de escuela secundaria

Sin embargo, incluso con este avance evidente – y los tres millones adicionales de estudiantes que se han graduado en vez de abandonar los estudios durante ese mismo período de tiempo – al país le queda más trabajo por delante para alcanzar su objetivo.

El informe Building a Grad Nation 2018 fue elaborado por Civic Enterprises y el Everyone Graduates Center en la Facultad de Educación de la Universidad Johns Hopkins, y fue dado a conocer hoy en asociación con America's Promise Alliance y la Alliance for Excellent Education. Juntas, las cuatro organizaciones lideran la campaña GradNation, una iniciativa de alcance nacional encaminada a propulsar hasta el 90 por ciento la tasa de graduación a tiempo de escuela secundaria y a preparar a los jóvenes para la matrícula postsecundaria y la fuerza laboral. El informe de este año, presentado por AT&T, patrocinador principal, y por Lumina Foundation, patrocinador de apoyo, es la novena actualización anual sobre el avance y los desafíos relacionados con el aumento de las tasas de graduación de escuela secundaria.

"Gracias al trabajo abnegado que se hace dentro de las aulas, en los hogares y en las salas de juntas de todo el país, la nación continúa disfrutando de un aumento estable de las tasas de graduación de escuela secundaria a nivel de estado y la mayor parte de estos aumentos ha estado impulsada por el adelanto académico de los estudiantes negros e hispanos", dijo John Bridgeland, presidente y CEO de Civic Enterprises. "Pero el informe de este año llega en un punto de inflexión para la nación en momentos en que la ley Every Student Succeeds (Cada estudiante triunfa) pasa a ser una realidad y el poder de la responsabilidad se desplaza del gobierno federal a las manos de los estados. Nos queda trabajo por hacer para garantizar que cada estudiante reciba una educación de calidad que le prepare para la educación superior, el trabajo y la participación cívica".

"La tasa de graduación de escuela secundaria sigue siendo el mejor indicador de buen encaminamiento para adultos jóvenes y también sigue siendo un hito importante en una continuidad educacional que comienza al nacer y que dura toda la vida", dijo Jennifer DePaoli, investigadora senior y asesora sobre políticas en Civic Enterprises, y autora principal del informe. "Hemos visto crecimiento evidente, pero en esta nueva era de ESSA, si queremos llegar en algún momento a una vía más equitativa para todos, debemos asegurarnos de que los estados continúen haciendo el extremadamente difícil trabajo de elevar las tasas de graduación para grupos clave de estudiantes que todavía están rezagados con respecto al promedio nacional".

El informe examina tres áreas clave: las tendencias de los datos de escuela secundaria en el país, el estado de las tasas de graduación de escuela secundaria para los mayores subgrupos de estudiantes históricamente desatendidos y las escuelas secundarias con el peor desempeño, y, reconociendo que graduarse de escuela secundaria es un jalón en el camino y no el destino final, la conexión entre escuela secundaria y sendas postsecundarias.

Tendencias de la graduación de escuela secundaria en el país. Desde el cambio a la Tasa de Graduación Ajustada por Cohorte en 2011, el país ha sido testigo de crecimiento continuo durante los últimos cinco años, con un recorte casi a la mitad del número de estados por debajo de la marca de 80 por ciento. El avance a nivel de estado durante ese período de tiempo queda demostrado en las siguientes comparaciones:

En 2011, cinco estados informaron tasas de graduación inferiores a 70 por ciento. En 2016, ningún estado tuvo una tasa de graduación inferior a 71 por ciento.

En 2011, ningún estado había alcanzado una tasa de graduación de 90 por ciento, y solo nueve tenían una tasa de graduación superior al 85 por ciento. En 2016, dos estados alcanzaron el objetivo de 90 por ciento ( Iowa y Nueva Jersey ) y otros 25 estados informaron una tasa de graduación superior al 85 por ciento.

y ) y otros 25 estados informaron una tasa de graduación superior al 85 por ciento. Los estados con las tasas más bajas de graduación en 2011 (62-73 por ciento) disfrutaron en todos los casos de un crecimiento mayor que el promedio nacional (5.1 puntos porcentuales), y la brecha entre los estados con las tasas más altas y más bajas de graduación se ha reducido en seis puntos porcentuales.

En general, 18 estados – muchos de ellos con grandes poblaciones de estudiantes negros, hispanos y de bajos ingresos – han impulsado en buena medida el avance a nivel nacional desde 2011 y han ayudado a reducir las brechas en las tasas de graduación para diferentes razas y niveles de ingresos a nivel nacional.

Alcance de una tasa de graduación de 90 por ciento para subgrupos clave. Aunque se ha observado un incremento estable de forma generalizada, cada uno de los cinco subgrupos clave de estudiantes – estudiantes negros e hispanos, estudiantes con bajos ingresos, estudiantes con discapacidades, estudiantes que están aprendiendo inglés, y estudiantes que asisten a escuelas secundarias con bajo desempeño – todavía están considerablemente rezagados con respecto al resto de la nación. Los estados y distritos tienen las potestades para abordar las necesidades de cada subgrupo y proporcionar una educación justa, integral y equitativa.

Estudiantes negros e hispanos. Los estudiantes negros e hispanos continúan aumentando sus tasas de graduación a un ritmo más alto que el promedio nacional, pero su tasa de graduación general (76.4 y 79.3 respectivamente) todavía se sitúa por debajo de 80 por ciento. Las tasas de graduación para esos estudiantes están aumentando en más estados que nunca antes, pero las brechas entre ellos y los estudiantes blancos siguen siendo considerables (11.9 puntos porcentuales entre los estudiantes negros y los blancos y 9 puntos porcentuales entre los estudiantes hispanos y los blancos).

Los estudiantes negros e hispanos continúan aumentando sus tasas de graduación a un ritmo más alto que el promedio nacional, pero su tasa de graduación general (76.4 y 79.3 respectivamente) todavía se sitúa por debajo de 80 por ciento. Las tasas de graduación para esos estudiantes están aumentando en más estados que nunca antes, pero las brechas entre ellos y los estudiantes blancos siguen siendo considerables (11.9 puntos porcentuales entre los estudiantes negros y los blancos y 9 puntos porcentuales entre los estudiantes hispanos y los blancos). Estudiantes con bajos ingresos. A pesar de que las brechas entre los estudiantes con bajos ingresos y aquellos que no están incluidos en esta categoría se han reducido en la mayoría de los estados durante los últimos seis años, hay 16 estados que en realidad han visto un aumento en la brecha de la tasa de graduación entre los estudiantes con bajos ingresos y sus compañeros con mayores recursos. Además, según lo establecido por ESSA, ahora se requiere que todos los estados informen tasas de graduación desglosadas para estudiantes sin hogar, un segmento de la población que está creciendo. Las tasas informadas para estudiantes sin hogar están entre las más bajas de la nación. En la actualidad, ocho estados han dado a conocer públicamente esas cifras, y se espera que los otros estados lo hagan el próximo año.

A pesar de que las brechas entre los estudiantes con bajos ingresos y aquellos que no están incluidos en esta categoría se han reducido en la mayoría de los estados durante los últimos seis años, hay 16 estados que en realidad han visto un aumento en la brecha de la tasa de graduación entre los estudiantes con bajos ingresos y sus compañeros con mayores recursos. Además, según lo establecido por ESSA, ahora se requiere que todos los estados informen tasas de graduación desglosadas para estudiantes sin hogar, un segmento de la población que está creciendo. Las tasas informadas para estudiantes sin hogar están entre las más bajas de la nación. En la actualidad, ocho estados han dado a conocer públicamente esas cifras, y se espera que los otros estados lo hagan el próximo año. Estudiantes con discapacidades . En 2016, solo el 65.5 por ciento de los estudiantes con discapacidades logró graduarse en cuatro años—lo cual hace que este sea el mayor subgrupo de estudiantes con el menor avance desde 2011 y el subgrupo con la tasa de graduación más baja. En casi todos los estados los estudiantes con discapacidades constituyen proporciones considerables de los estudiantes que no se gradúan a tiempo y hay 26 estados con brechas de graduación entre los estudiantes con discapacidades y los estudiantes en la población general que son mayores que en la media nacional.

. En 2016, solo el 65.5 por ciento de los estudiantes con discapacidades logró graduarse en cuatro años—lo cual hace que este sea el mayor subgrupo de estudiantes con el menor avance desde 2011 y el subgrupo con la tasa de graduación más baja. En casi todos los estados los estudiantes con discapacidades constituyen proporciones considerables de los estudiantes que no se gradúan a tiempo y hay 26 estados con brechas de graduación entre los estudiantes con discapacidades y los estudiantes en la población general que son mayores que en la media nacional. Estudiantes aprendiendo inglés . Los estudiantes que están aprendiendo inglés conforman un grupo pequeño, pero rápidamente creciente de estudiantes, y su tasa de graduación (66.9 por ciento) continúa languideciendo cerca del último lugar entre todos los subgrupos de estudiantes. Unos pocos estados– Nuevo México, California , Colorado y Hawái – tenían entre sus no graduados en cuatro años concentraciones considerables de estudiantes aprendiendo inglés.

. Los estudiantes que están aprendiendo inglés conforman un grupo pequeño, pero rápidamente creciente de estudiantes, y su tasa de graduación (66.9 por ciento) continúa languideciendo cerca del último lugar entre todos los subgrupos de estudiantes. Unos pocos estados– Nuevo México, , y Hawái – tenían entre sus no graduados en cuatro años concentraciones considerables de estudiantes aprendiendo inglés. Escuelas con bajo desempeño. La cifra de escuelas secundarias con una baja tasa de graduación, escuelas con una tasa de graduación de 67 por ciento o inferior con al menos 100 estudiantes matriculados, se situó en 2,425 en 2016. Estas escuelas constituyen el 13 por ciento de todas las escuelas secundarias y su matrícula representa aproximadamente el 7 por ciento de los estudiantes de escuela secundaria. Las escuelas secundarias con baja tasa de graduación pueden encontrarse principalmente en áreas urbanas y suburbanas, y dentro de sus poblaciones de estudiantes, están muy sobrerrepresentados los estudiantes negros, hispanos y con bajos ingresos. Interesantemente, el informe, el informe examina los tipos de escuelas que producen las cifras más altas de no graduados en cuatro años en cada estado para proporcionar a los estados una hoja de ruta acerca de dónde puede encontrarse la mayoría de sus estudiantes no graduados – y, en algunos casos, dónde las altas tasas de graduación pueden estar ocultándolos. ESSA requiere que los estados identifiquen las escuelas secundarias con bajas tasas de graduación y los distritos deben tener planes para reformar dichas escuelas.

"En la medida en que los estados comienzan a actuar en sus planes ESSA, deben tener presente que, en un número creciente de casos, muchos de sus estudiantes no graduados no provienen de escuelas secundarias con bajas tasas de graduación, sino de algunas de sus escuelas con los mejores desempeños. Estos nuevos datos ponen de manifiesto para los líderes de los estados y distritos una mayor necesidad de vigilar de dónde provienen sus estudiantes no graduados y de enfocarse en el cumplimiento de medidas de responsabilidad que apoyen a esas escuelas", dijo Bob Balfanz, director del Everyone Graduates Center en la Facultad de Educación de la Universidad Johns Hopkins. "También reafirma el criterio de que no hay una solución única a la graduación de más estudiantes a tiempo, y que incluso las escuelas con los mejores desempeños pueden estar contribuyendo a tasas de graduación más bajas".

Análisis de la conexión entre escuela secundaria y educación postsecundaria. Según los estados trabajan para garantizar resultados más equitativos para los estudiantes que hagan aumentar las tasas de graduación, los datos afirman que una credencial de educación postsecundaria de calidad es cada vez más esencial en la ruta hacia la adultez. Desde 2008, la porción de norteamericanos con edades entre 25 y 64 años que tienen una credencial superior a escuela secundaria ha aumentado 9 puntos porcentuales hasta un nivel récord de 46.9 por ciento. Sin embargo, la nación permanece rezagada para alcanzar el objetivo de 60 por ciento de educación postsecundaria para el año 2025. Las experiencias de los jóvenes durante sus años de escuela secundaria – mediante planes de estudio exigentes y la exposición a opciones de educación postsecundaria – son fundamentales para acceder a la educación posterior a la escuela secundaria y tener éxito en la misma.

Recomendaciones sobre políticas y prácticas. Para ayudar a elevar las tasas de graduación, los autores recomiendan que los encargados de formular las políticas y los profesionales: 1) Continúen mejorando la recopilación y la información de los datos sobre tasas de graduación; 2) Promuevan políticas y prácticas que reduzcan las disparidades perjudiciales; 3) Alineen los diplomas con los estándares de universidades y de preparación para una carrera; 4) Brinden a las escuelas y los distritos apoyo integral y planes de mejoras; 5) Eviten y eliminen prácticas que reducen las expectativas para los estudiantes; 6) Elaboren planes de graduación de escuela secundaria específicos para cada estado; y 7) Fortalezcan la transición desde la escuela secundaria a la educación postsecundaria y las carreras. El informe también señala la necesidad de un entendimiento más a fondo del uso de los programas de recuperación de crédito y de las escuelas alternativas.

"Un diploma de escuela secundaria resulta esencial para que los jóvenes se mantengan en el camino correcto para alcanzar resultados exitosos en la vida. El avance que estamos observando en las tasas de graduación es alentador. Más y más jóvenes están obteniendo esta credencial tan necesaria. Pero el trabajo no está terminado", dijo John Gomperts, presidente y CEO de America's Promise Alliance. "Para acelerar el avance y ayudar a más jóvenes a alcanzar su pleno potencial, los estados, los distritos y las comunidades deben considerar que la graduación de escuela secundaria es parte de una trayectoria clara hacia el éxito en la escuela, el trabajo y la vida. Además, la responsabilidad es algo que se debe tomar muy en serio de forma que no se sigan ignorando las disparidades a lo largo del camino".

La ruta al 90 por ciento y más allá. La tasa nacional de graduación de escuela secundaria 2015-16 se sitúa ahora en 84.1 por ciento – un récord histórico. Pero este año marca el tercer año consecutivo que el país no ha estado en vías de alcanzar su objetivo de 90 por ciento – un objetivo que requerirá la graduación a tiempo de unos 219,000 jóvenes más que en 2016 y casi duplicar la tasa anual de ganancia en años recientes hasta el año 2020. Para corregir el rumbo, la tasa de graduación nacional debe aumentar en 1.4 puntos porcentuales anualmente. En 2016, la tasa solo aumentó en 0.9 por ciento.

"El alcance de nuestro objetivo es beneficioso para todos. Los graduados de escuela secundaria tienen menos probabilidades de estar desempleados, menos probabilidad de caer en el sistema de justicia criminal y más probabilidad de alcanzar resultados positivos en la vida, entre ellos una mejor salud y una mayor expectativa de vida", dijo Bob Wise, presidente de la Alliance for Excellent Education, que recién dio a conocer nuevos datos sobre los beneficios económicos que conlleva la graduación. "Un diploma de escuela secundaria no es un punto final, sino un trampolín para mayores logros—educación universitaria, una carrera o capacitación adicional—que benefician al individuo, a la comunidad y a la economía en general".

Autores y patrocinadores. Los coautores del informe Building a Grad Nation 2018 son Jennifer DePaoli, John Bridgeland y Matthew Atwell de Civic Enterprises y Robert Balfanz en el Everyone Graduates Center de la Facultad de Educación de la Universidad Johns Hopkins. AT&T, patrocinador principal, ha brindado su apoyo a la serie de informes Building a Grad Nation desde su mismo comienzo a través de AT&T Aspire, el compromiso de la empresa por un monto de $400 millones desde 2008 para graduar a más estudiantes de escuela secundaria listos para la universidad y una carrera. Lumina Foundation, que ha sido líder en el campo de la educación postsecundaria, es patrocinador de apoyo.

Informe completo. Para leer el informe completo, tener acceso a los datos por estados y distritos y otros recursos, visite: - http://gradnation.americaspromise.org/2018-building-a-grad-nation-report

Civic Enterprises es una firma de estrategia y política pública que ayuda a corporaciones, organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, universidades y gobiernos a desarrollar y liderar políticas públicas innovadoras que fortalezcan a nuestras comunidades y al país. Creada para alistar a los sectores privado, público y sin fines de lucro para ayudar a abordar los problemas más difíciles de nuestra nación, Civic Enterprises moldea nuevas iniciativas y estrategias que alcanzan resultados medibles en los campos de educación, participación cívica, movilidad económica y otros asuntos de política nacional. www.civicenterprises.net

El Everyone Graduates Center en el Center for Social Organization of Schools en la Facultad de Educación de la Universidad Johns Hopkins se propone identificar las barreras para la graduación de escuela secundaria, desarrollar soluciones estratégicas para superar estas barreras y establecer capacidad local para poner en práctica y sostener las soluciones de forma que todos los estudiantes se gradúen preparados para el éxito como adultos. www.every1graduates.org

America's Promise Alliance encabeza la mayor red de la nación dedicada a mejorar las vidas de los niños y los jóvenes. En calidad de su iniciativa distintiva, la campaña GradNation moviliza a los norteamericanos para aumentar la tasa de graduación a tiempo de escuela secundaria hasta 90 por ciento y para preparar a los jóvenes para la matrícula postsecundaria y la fuerza laboral del siglo XXI. www.AmericasPromise.org

La Alliance for Excellent Education es una organización de defensoría y política nacional con sede en Washington, DC, dedicada a asegurar que todos los estudiantes, en particular aquellos que tradicionalmente han estado desatendidos, se gradúen de escuela secundaria listos para tener éxito en la universidad, el trabajo y la vida ciudadana. www.all4ed.org

CONTACTOS PARA LOS MEDIOS:

Tonya Williams, tonyaw@americaspromise.org , 202-657-0644

Daria Hall, dariah@americaspromise.org , 202-657-0621

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/364937/gradnation_logo_w_o_apa_Logo.jpg

FUENTE GradNation Campaign

SOURCE GradNation Campaign

Related Links

http://www.AmericasPromise.org