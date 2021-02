Luft Logistics está posicionada em setores estratégicos da economia brasileira

SÃO PAULO, 14 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Segundo dados da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a balança comercial das exportações brasileiras do agronegócio registrou aumento de 4,1% em 2020 em relação a 2019. As vendas de medicamentos no mercado brasileiro cresceram 10,6% no último ano, de acordo com levantamento da IQVIA. No e-commerce, de acordo com dados da Câmara Brasileira da Economia Digital e Neotrust, o faturamento no Brasil mais que dobrou em 2020, com crescimento de 122% no acumulado até novembro. E no varejo restrito (que exclui os ramos automotivo e de materiais de construção), a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) calculou alta de 1,9% ao fim de 2020, com base em dados da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).