Luft Logistics inicia operações com caminhão 100% elétrico

Dirigido por uma motorista, primeiro veículo 100% elétrico da operadora acaba de se integrar às operações logísticas farmacêuticas da Luft Healthcare, em parceria com a francesa Expanscience

ITAPEVI, Brasil, 9 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Em um importante passo dentro do seu programa de ESG (Meio Ambiente, Social e Governança), a operadora logística Luft Logistics estreia o seu primeiro caminhão 100% elétrico. Para viabilizar o projeto na frota da Luft Healthcare - voltada à área da Saúde -, a empresa trabalhou em parceria com um cliente, o laboratório farmacêutico e de dermocosméticos francês Expanscience. Dirigido pela motorista Edna Leite, o veículo, um JAC iEV1200T, está rodando nas operações urbanas na cidade de São Paulo e na região metropolitana.

Caminhão 100% elétrico da Luft Healthcare, em parceria com a francesa Expanscience

Isento de rodízio e com autonomia de 200 km, o JAC iEV1200T entrega um torque imediato de 1200 Nm. A capacidade é de 4 toneladas de carga líquida. Com tecnologia embarcada, o modelo é equipado com bateria de 97 kWh de capacidade, luzes de LED diurnas e câmera de ré. Seu consumo de energia elétrica é de R$ 25,00 aproximadamente, a cada 100KM (48KWh para 100km), segundo o fabricante.

"Estamos muito felizes com este projeto de sustentabilidade em parceria com a Luft Healthcare. Buscamos ações com impacto positivo na sociedade e no meio ambiente e este lançamento está totalmente alinhado a este propósito, assim como ao nosso compromisso de carbono zero até 2030 com a marca Mustela", afirma Lucas Leal Chaves, Diretor Financeiro do Laboratories Expanscience no Brasil.

Como não possui câmbio, radiador, filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, sistema de escapamento, correias, bico injetor ou bomba de injeção, entre outros, o custo de manutenção do caminhão elétrico da Luft é até 6 vezes menor que o de um veículo térmico equivalente. Enquanto um caminhão a diesel emite 30Toneladas de Co2/ano, o JAC iEV1200T não emite gases causadores do efeito estufa, pois não consome nenhum tipo de combustível fóssil. Sua base de recarregamento está instalada na matriz da Luft Healthcare, em Itapevi (SP).

Sustentabilidade

"O início das operações com veículos elétricos é um importante passo de sustentabilidade no desenvolvimento das nossas atividades. Neste sentido, reiteramos nosso compromisso constante com a qualificação de veículos e manutenção das frotas", declara Angélica Nogueira, Diretora de Serviços da Luft Healthcare.

Demandando expertise e alta complexidade, as operações logísticas na área da saúde envolvem desde armazenagem, transporte e cadeia fria até frete internacional, rastreamento, embalagem para transporte, gerenciamento de produtos com necessidades especiais, logística reversa, rastreabilidade e destinação ambiental.

A Luft Healthcare atende mais de 100 clientes do setor de saúde, operando mais de 200 mil posições de paletes e prestando serviços para toda a cadeia integrada. De sua expedição, saem anualmente milhões de medicamentos, vacinas, produtos para saúde e bem-estar pessoal, além de matérias-primas e outros insumos do processo produtivo.

Com matriz em Itapevi (SP) e filiais no Rio de Janeiro (RJ) e Itajaí (SC), a operadora soma 180 mil m2 de área total e mais de 100 mil m2 de área construída. A empresa mantém cross docking em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS) e Vitória (ES).

Sobre a Laboratoires Expanscience – Somos uma empresa orientada para uma missão e o nosso propósito é ajudar os indivíduos a moldarem o seu bem-estar, desde os mais novos aos mais velhos. É isso que nos motiva a avançar, pesquisar e inovar há mais de 70 anos. A independência é a nossa força vital. Somos uma empresa francesa 100% familiar, com produtos distribuídos em mais de 100 países das marcas Mustela, Babo Botanicals e Piasclédine 300. Acreditamos que o bem-estar das pessoas não pode ser separado do bem-estar do planeta, e está em nossas mãos garantir isso. Nosso impacto positivo na sociedade e no meio ambiente foi reconhecido pela certificação B Corp e nos comprometemos a ser uma empresa melhor para o mundo. Mais informações: www.expanscience.com.

Sobre a Luft Logistics – Desde que foi fundada, em 1975, a Luft Logistics especializou-se na implementação de soluções customizadas e exclusivas. A companhia desenvolve soluções inovadoras na área de armazenagem e transporte nos segmentos de saúde, agronegócio, varejo e e-commerce, agregando valor aos negócios de seus clientes. Ao longo de quatro décadas, a Luft cresceu, especializou-se e investiu expressivamente em todos os quesitos necessários a uma empresa líder na integração da cadeia logística de um país com dimensões continentais como o Brasil. Desde sistemas de qualidade, gerenciamento da informação, integração com o cliente e gestão de riscos, até automação dos processos, rastreabilidade, armazenagem e validação, a Luft posiciona-se como parceira por excelência na expansão dos negócios por meio de operações logísticas de alto padrão. Mais informações podem ser acessadas em www.luft.com.br.

