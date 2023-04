Luft Logistics recebe recertificação de sistema de Gestão de Qualidade

Certificado ISO 9001:2015 é válido até maio de 2026 na Luft Healthcare

SÃO PAULO, 11 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Luft Healthcare, operadora da Luft Logistics voltada à área da Saúde, acaba de receber a recertificação de seu Sistema de Gestão de Qualidade. Válido até maio de 2026, o certificado atesta a qualidade do sistema de gestão de suas soluções logísticas de transporte de produtos farmacêuticos, cosméticos e de saúde.

A Luft Healthcare atende mais de 100 clientes do setor de saúde, operando mais de 200 mil posições de paletes e prestando serviços para toda a cadeia integrada. De sua expedição, saem anualmente milhões de medicamentos, vacinas, produtos para saúde e bem-estar pessoal, além de matérias-primas e outros insumos do processo produtivo.

"Qualidade vem sempre em primeiro lugar para nós. Estamos muito felizes com essa recertificação", declara Angélica Nogueira, Diretora de Serviços da Luft Healthcare.

A empresa tem matriz em Itapevi (SP), com filiais em Itajaí (SC) e Rio de Janeiro (SP) e cross docking em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS) e Vitória (ES). Sua frota é composta por modelos que oferecem segurança, força, sustentabilidade e excelente desempenho operacional, com o objetivo de atender com qualidade e eficiência às demandas dos seus clientes.

Sobre a Luft Logistics – Desde que foi fundada, em 1975, a Luft Logistics especializou-se na implementação de soluções customizadas e exclusivas. A companhia desenvolve soluções inovadoras na área de armazenagem e transporte nos segmentos de saúde, agronegócio, varejo e e-commerce, agregando valor aos negócios de seus clientes. Ao longo de quatro décadas, a Luft cresceu, especializou-se e investiu expressivamente em todos os quesitos necessários a uma empresa líder na integração da cadeia logística de um país com dimensões continentais como o Brasil. Desde sistemas de qualidade, gerenciamento da informação, integração com o cliente e gestão de riscos, até automação dos processos, rastreabilidade, armazenagem e validação, a Luft posiciona-se como parceira por excelência na expansão dos negócios por meio de operações logísticas de alto padrão. Mais informações podem ser acessadas em www.luft.com.br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2050667/QMS_Mar23.jpg

FONTE Luft Logistics

SOURCE Luft Logistics