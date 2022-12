Luft Logistics recebe reconhecimento do programa Na Mão Certa

Operadora logística é signatária de iniciativa da Childhood Brasil que, com a ajuda dos caminhoneiros, promove a proteção de crianças e adolescentes nas estradas.

Caminhoneira da Luft Healthcare participou do evento em São Paulo, que reuniu 450 convidados e contou com a presença da Rainha Sílvia, da Suécia

SÃO PAULO, 5 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Como signatária do programa Na Mão Certa, a operadora logística Luft Logistics recebeu, em São Paulo, o reconhecimento 2022 pela entidade responsável, a Childhood Brasil. A iniciativa promove, com a ajuda dos caminhoneiros e caminhoneiras, a proteção de crianças e adolescentes contra a exploração sexual nas estradas do país. O reconhecimento aconteceu no Teatro Sesi, em novembro, celebrando o 16o ano do programa e reunindo 450 convidados. Com a presença da Rainha Sílvia, da Suécia, o encontro foi estruturado em painéis para a apresentação de diferentes projetos.

Edna Paula Leite, caminhoneira na Luft Healthcare, participou do painel Educação Continuada Digital - Juntos Na Mão Certa. No debate, foram abordadas novas formas de aprendizado para caminhoneiros e caminhoneiras e o uso da tecnologia para avançar na proteção de direitos de crianças e adolescentes. O mediador foi Elder Cerqueira-Santos, professor da Universidade Federal de Sergipe e coordenador da pesquisa "O Perfil do Caminhoneiro Brasileiro". Além de Edna, participaram também do painel caminhoneiros de diferentes operadoras logísticas.

O encontro anual, que teve mediação de Eva Dengler, gerente de Programas e Relações Empresariais da Childhood Brasil, também discutiu o movimento da proteção de crianças e adolescentes contra a exploração sexual nas viagens corporativas; a escuta protegida de crianças e adolescentes e o Out of the Shadows Index, relatório que apresentou os resultados do índice que examina como diversos stakeholders estão respondendo à ameaça de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em 60 países.

"Desde 2008, apoiamos esta iniciativa que protege a infância e a adolescência por meio da conscientização dos motoristas, que se tornam agentes de proteção efetivos e levam esta causa a todas as partes do Brasil. É uma frente de extrema importância", ressalta Angélica Nogueira, Diretora de Serviços da Luft Healthcare.

A principal estratégia do Programa Na Mão Certa é sensibilizar os profissionais do transporte para atuarem como agentes de proteção dos direitos de crianças e adolescentes, com foco no enfrentamento da exploração sexual.

Sobre a Luft Logistics – Desde que foi fundada, em 1975, a Luft Logistics especializou-se na implementação de soluções customizadas e exclusivas. A companhia desenvolve soluções inovadoras na área de armazenagem e transporte nos segmentos de saúde, agronegócio, varejo e e-commerce, agregando valor aos negócios de seus clientes. Ao longo de quatro décadas, a Luft cresceu, especializou-se e investiu expressivamente em todos os quesitos necessários a uma empresa líder na integração da cadeia logística de um país com dimensões continentais como o Brasil. Desde sistemas de qualidade, gerenciamento da informação, integração com o cliente e gestão de riscos, até automação dos processos, rastreabilidade, armazenagem e validação, a Luft posiciona-se como parceira por excelência na expansão dos negócios por meio de operações logísticas de alto padrão. Mais informações podem ser acessadas em www.luft.com.br.

Sobre o PNMC - O Programa Na Mão Certa, lançado em 2006, é uma iniciativa pioneira da Childhood Brasil que é referência nacional na busca de soluções para a prevenção e o enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes (ESCA). Unindo pesquisa e inovação, mobiliza empresas e entidades empresariais e, também, organizações da sociedade civil e governos formando um "Círculo de Proteção". O objetivo é desenvolver, de forma colaborativa e intersetorial, soluções para impactar positivamente crianças e adolescentes, dando visibilidade à exploração sexual e criando as condições para que todas as pessoas atuem como agentes de proteção. O Programa Na Mão Certa fundamenta a sua atuação junto ao setor privado por meio do Pacto Empresarial contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Brasileiras, proposto pela Childhood Brasil. Ao assinar o Pacto, as empresas assumem o compromisso público e voluntário de garantir o respeito aos direitos da criança e do adolescente na sua cadeia de negócios. E transformam esses compromissos em ações, pela adoção e melhoria de práticas e a sensibilização da cadeia de relacionamento para abraçar a prevenção e o enfrentamento da ESCA.

Sobre a Childhood Brasil - A Childhood Brasil é uma organização brasileira que faz parte da World Childhood Foundation, instituição internacional criada em 1999 pela Rainha Silvia da Suécia. O seu foco de atuação é a proteção da infância e adolescência contra o abuso e a exploração sexual. A organização se tornou referência no país por desenvolver e apoiar projetos que vêm transformando a realidade da infância brasileira vulnerável à violência, dando visibilidade e dimensão ao problema, implantando soluções efetivas adotadas por setores empresariais, serviços públicos e educando a sociedade em geral. Para mais informações, acesse o site: www.childhood.org.br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1960761/Painel_com_caminonheira_Edna_Leite__da_Luft_Healthcare_1.jpg

