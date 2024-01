Luft Logistics segue rota da tecnologia, inovação e ESG

Com iniciativas no Agro, E-Commerce, Saúde e Varejo, organização engloba diferentes empresas de sucesso

SÃO PAULO, 11 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A Luft Logistics continua fazendo avanços significativos em setores estratégicos da economia brasileira. Além de consolidar seus CDs (centros de distribuição) nos mais diferentes estados brasileiros como centros de serviços para seus clientes do Agro, E-Commerce, Saúde e Varejo, a organização tem investido em novas frentes de tecnologia, inovação e ESG (meio ambiente, sustentabilidade e governança).

Entre as iniciativas está a agtech Agrega Agro. A Agrega Agro é uma empresa de full commerce que oferece uma plataforma de e-commerce exclusiva para o setor Agro. Por meio dela, os revendedores podem vender online insumos agrícolas, como defensivos, fertilizantes e sementes, com facilidades de logística, faturamento e marketing. Os produtores rurais também podem se beneficiar da plataforma comprando produtos com preços exclusivos, agendando e fracionando entregas, retirando nos centros de serviços e adquirindo defensivos com receituários agronômicos.

"A Agrega Agro nasceu com o propósito de conectar revendas e produtores rurais e alavancar as negociações, através de soluções digitais que tragam mais facilidade na jornada de compra online. Conosco, o revendedor tem ao seu dispor uma equipe robusta e multidisciplinar para executar cada etapa da jornada de compra do produtor rural: tecnologia, marketing, atendimento ao cliente e operação logística. Tudo de forma integrada e personalizada para a revenda e produtor rural", afirma Thyago Marinho, CPO da Agrega Agro.

A Selia powered by Luft também acrescentou ao portfólio de soluções da Luft no âmbito do full commerce, um modelo de negócio que consiste na terceirização de todas as operações de uma loja online, desde o planejamento até a entrega dos produtos. Assim, o dono da marca pode se concentrar na sua produção.

"Para destacar o potencial transformador deste modelo para os varejistas, é importante considerar como ele otimiza a eficiência e impulsiona o crescimento do negócio. Ao adotar nossa solução, os varejistas desfrutam de uma significativa redução de custos operacionais, englobando implantação das jornadas digitais, logística, marketing, atendimento ao cliente e serviços financeiros. Essa economia permite reinvestir em estratégias de vendas mais assertivas e digitais, que são acompanhadas de perto através de um sistema robusto de monitoramento de resultados e indicadores de desempenho. A agilidade é outro benefício chave, com processos operacionais mais rápidos e uma resolução de problemas quase instantânea, transformando desafios em oportunidades em tempo real. Além disso, oferecemos uma proposta única de valor no mercado online, estabelecendo nossos clientes como líderes diferenciados, que se destacam pelo profissionalismo e excelência em atendimento ao consumidor", afirma Ângelo Vicente, CEO da Selia powered by Luft.

ESG

Pioneira no projeto de logística reversa de embalagens de defensivos agrícolas por meio da parceria com o inpEV já há mais de 20 anos, a Luft se destaca no âmbito do ESG com diferentes programas. Entre eles estão o de Saúde Integral Corporativa Luft Mais Saúde, a conquista da certificação internacional I-REC de energia 100% renovável em Itapevi (SP), a implantação da ISO 14001, projetos de eletrificação da frota e de uso de GNV/ biometano, além da refrigeração por energia solar no transporte de termolábeis. Também são importantes as ações relativas às reformas de pneus, plantios de árvores, confecção de cobertores com uniformes usados e a parceria, desde 2008, com a Childhood Brasil, no Programa Na Mão Certa, que transforma motoristas em agentes de proteção de crianças e adolescentes nas estradas.

Sobre a Luft Logistics — Desde sua fundação, em 1975, a Luft Logistics implementa soluções logísticas completas que geram crescimento aos negócios. A visão integrada da Logística enquanto parte do sistema de supply ou vendas dos seus Clientes sempre foi um forte diferencial da Companhia, que investe continuamente em tecnologias que integram os ecossistemas das companhias atendidas com o mercado. Essa integração de toda a cadeia é fundamental para a digitalização e para propiciar saltos de crescimento, vendas e competitividade aos Clientes. Hoje, os serviços da Luft vão muito além da Logística. Eles também incluem sistemas, operações de full service e de full commerce, em modelos operacionais que a destacam como parceira por excelência na expansão dos negócios. Mais informações podem ser encontradas no Site, Instagram e LinkedIn. Contatos Comerciais: Luft Agro: (11) 96451-0140; Luft Healthcare: +55 11 96575-0265; Luft Solutions: +55 (11) 96318-9454.

Sobre a Agrega Agro – Empresa de full commerce que atende o varejo agro com uma plataforma de e-commerce exclusiva para o agronegócio. Ela oferece soluções completas para a venda online de insumos agrícolas, como defensivos, fertilizantes e sementes. Os revendedores rurais podem criar sua própria loja virtual com logística integrada, sistema de faturamento e uma equipe de marketing e SAC 4.0 especializada. A plataforma também tem funcionalidades que beneficiam os produtores rurais, como comprar produtos com preços exclusivos, agendar e fracionar entregas, retirar nos centros de serviços e adquirir defensivos com receituários agronômicos. Além disso, a Agrega Agro conta com um time de especialistas no atendimento online multicanal, tecnologia e experiência, estrutura moderna e integrada, centros de serviços bem localizados, frota própria e rastreada e serviços de valor agregado, como kits, fracionamento e logística reversa. Para saber mais, acesse https://agregafullcommerce.com.br/. Contato Comercial: (11) 95744-1010.

Sobre a Selia powered by Luft – Nascida de uma união entre SELIA e Luft Solutions em 2022, que somou a capacidade operacional para e-commerce da Luft Logistics à plataforma de serviços digitais da Selia, a empresa atua na implementação, gestão, operacionalização e atendimento para toda a cadeia do e-commerce, do momento em que o consumidor busca pela marca em qualquer canal digital (site próprio ou marketplace), passando pela recepção dos produtos nos Centros de Distribuição, estratégias de marketing até a entrega dos produtos e pós-venda. Unindo tecnologia e capacidade operacional, de forma escalável, ela atende clientes da indústria ao varejo, de qualquer tamanho e modelo de negócio (B2C, B2B e D2C), com foco na melhor performance de vendas e um customer experience de qualidade. Mais informações podem ser acessadas em https://www.selia.com.br/, Instagram e Linkedin. Contato Comercial: (11) 93085-1411.

