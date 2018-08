Lufthansa et Mindtree facilitent la planification des voyages en fonction du contexte grâce à la fonctionnalité API de réservation directe

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, August 15, 2018 /PRNewswire/ --

Mindtree améliore l'initiative Open API de Lufthansa en intégrant une fonctionnalité de réservation pour des expériences de voyages plus intenses

Mindtree, entreprise mondiale de services technologiques et de transformation numérique qui accompagne ses clients pour qu'ils atteignent plus rapidement leurs objectifs opérationnels, a annoncé aujourd'hui le lancement de la fonctionnalité Open API de réservation directe de Lufthansa. Mindtree a apporté son soutien au groupe Lufthansa et à Lufthansa Innovation Hub pour la conception et l'implémentation technique dans le cadre de l'initiative Open API. À travers l'API de réservation, les développeurs agrées au sein de l'écosystème élargi peuvent désormais intégrer la vente de billets d'avion sur leurs propres sites Internet et applications en utilisant l'interface Open API de Lufthansa, et accélérant ainsi les offres de voyages basées sur le contexte.

« Les statistiques de l'IATA (Association internationale du transport aérien) montrent que Lufthansa figure dans le cercle exclusif des membres IATA disposant d'une Open API, qui ne sont que 4%. La capacité à faire des réservations représente un accomplissement incroyable pour toute l'équipe de Lufthansa Group IT, Mindtree et Lufthansa Innovation Hub », a déclaré Reinhard Lanegger, gestionnaire principal du développement d'entreprise chez Lufthansa Innovation Hub et responsable du projet Open API de Lufthansa. « L'ouverture d'une fonctionnalité aussi importante aux jeunes start-ups et entreprises représente une excellente opportunité et renforce la stratégie de distribution directe du groupe Lufthansa. Ensemble, nous avons franchi une nouvelle étape importante dans notre chemin vers l'Open API. »

De nombreux services de voyage utilisent l'interface API pour les fonctionnalités telles que la planification de l'emploi du temps, le statut du vol et les plans de cabine.

Grâce à cet accès à la fonctionnalité de réservation de la compagnie aérienne, les programmateurs externes peuvent désormais mettre à profit les données de recherche de vol, de sélection et de billetterie via developer.lufthansa.com pour les inclure dans leurs propres services et offrir une expérience clients de haut niveau.

Mindtree est chargée de la gestion et du support en lien avec l'intégration de la fonctionnalité de réservation directe dans l'Open API de Lufthansa. En sa qualité de chef de file de l'activation d'API, Mindtree aide les organismes de voyage et d'hébergement dans le monde à conceptualiser, à construire et à assurer l'entretien de solutions d'entreprise par le biais d'une approche d'engagement intégrale. Être engagée dans la totalité du cycle de vie d'une solution d'entreprise permet à Mindtree d'identifier des opportunités spécifiques en vue d'améliorer la stratégie numérique d'une entreprise grâce à l'application effective d'API.

« Les API ont engendré une innovation rapide et basée sur la production participative dans le secteur des voyages », a indiqué Nalin Vij, vice-président principal et responsable international du groupe Voyage, transports et hébergement chez Mindtree. « Avec l'approche orientée API de Mindtree pour les services d'entreprise connectés, Lufthansa a créé de nouvelles opportunités commerciales et de nouvelles manières de planifier les déplacements qui permettront aux voyageurs du monde entier de vivre des expériences rationalisées. Nous sommes ravis d'accompagner Lufthansa dans ce voyage et nous réjouissons de créer ensemble des expériences numériques encore plus immersives. »

Les jeunes start-ups et entreprises, ou nouveaux-venus dans le secteur des voyages aériens, peuvent désormais profiter de cette fonctionnalité de réservation pour des vols Lufthansa au départ du Royaume-Uni. Lufthansa prévoit d'étendre progressivement cette fonctionnalité à d'autres marchés.

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) est une entreprise mondiale de services et de conseils en technologie qui aide des entreprises parmi les 2000 plus grandes sociétés mondiales à associer adaptabilité et flexibilité pour être plus compétitives. Plus de 340 entreprises clientes comptent sur les vastes connaissances techniques de notre société, « née au format numérique » en 1999, pour abattre les obstacles, comprendre la complexité numérique et introduire de nouvelles initiatives plus rapidement sur le marché. Grâce à nous, l'informatique avance à la même vitesse que l'entreprise et nous tirons profit des technologies émergentes et des rendements de la livraison continue pour stimuler l'innovation au sein des entreprises. Opérant dans 17 pays, nous sommes invariablement considérés comme l'un des meilleurs employeurs, ce que reflète chaque jour notre culture gagnante partagée par nos 19 000 collaborateurs engagés, dotés de l'« esprit d'entreprise Mindtree » et d'une même volonté de coopération. Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur http://www.mindtree.com ou suivez-nous sur @Mindtree_Ltd.

Tous les noms de produits et d'entreprises cités ici peuvent être des noms déposés par leurs propriétaires.

