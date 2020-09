Lugares Pelo Mundo lança Prêmio Impactos Positivos 2020 em parceria com iFriend

O prêmio incluirá quatro categorias (impacto social, impacto ambiental, impacto cultural e impacto econômico) e acontecerá em quatro etapas: inscrição; votação para finalistas; apresentação dos finalistas; e votação final com premiação. O projeto mais votado em cada categoria ganhará o prêmio de Impactos Positivos 2020. Os prêmios serão anunciados durante um evento virtual na plataforma Bureau Mundo , no dia 30 de novembro.

"Acreditamos que o turismo está extremamente conectado com impactos sociais, ambientais, culturais e sem dúvida alguma, impactos econômicos. Por isso é importante que nossa indústria também se engaje com projetos que vão além do nosso universo imediato. O Lugares Pelo Mundo sempre teve em seu DNA o entendimento mais amplo do conceito de turismo, dando luz às experiências, às trocas de vivências entre indivíduos e o desejo de criar um mundo cada vez melhor", afirma Gisele Abrahão, diretora da Global Vision Access e idealizadora do Lugares Pelo Mundo.

"Como recém-nomeado Embaixador do Turismo do Brasil eu sei que uma das minhas responsabilidades é dar visibilidade a projetos que contribuam não só para o turismo como para a evolução da nossa sociedade. O Prêmio Impactos Positivos não vai ser só uma inspiração, mas vai mostrar o alcance social e a importância do turismo no nosso país. Tenho certeza que essa iniciativa trará ótimos frutos para os vencedores e também para todos os participantes", comenta Alvaro Garnero, sócio-investidor da plataforma iFriend.

Todos podem participar ou indicar uma pessoa/organização para concorrer ao Prêmio Impactos Positivos 2020. Para mais informações e inscrições no prêmio acesse: lugarespelomundo.com/impactos-positivos .

Sobre o Lugares Pelo Mundo

Somos uma plataforma colaborativa com conteúdo diversificado e qualificado sobre o nosso lindo mundo e suas curiosidades. Nossa referência é o turismo e a sinergia entre diferentes segmentos, estilos de vida, povos e nações. Queremos promover o engajamento, agregando e multiplicando as experiências, além de enriquecer e inspirar os viajantes e amantes dessa jornada, chamada vida!

Sobre o iFriend

O iFriend é uma plataforma de marketplace que conecta viajantes a guias locais, profissionais ou àquela pessoa que conhece tudo sobre a cultura do local visitado, proporcionando experiências de turismo personalizadas. Também oferece mais de 150 roteiros de viagem em pacotes fechados em todos os continentes. Desde 2018, está presente no Brasil e segue se expandindo. Ainda, conta com um escritório nos Estados Unidos, para onde a maior parte dos viajantes se deslocaram desde o lançamento do sistema – o destino fica atrás apenas da Itália e França.

