Luigui Bleand afirma: Esse Reggaeton é o novo pop dessa era.

Luigui Bleand afirma que o Reggaeton se tornou uma atração poderosa e é um daqueles ritmos contagiantes que rapidamente se tornam uma combinação multifacetada de intenso comércio na indústria fonográfica.

Ritmos peculiares como Reggae, Rap, Hip Hop, Urban Pop, entre outros, despontaram em todo o mundo nos anos 80, mas 20 anos depois foi o Reggaeton que conseguiu se tornar popular na cultura Pop. Mais do que conteúdo sexual e explícito, o reggaeton expõe questões sociais com letras que são contagiantes e fáceis de ser lembradas.

O cantor comentou que se identifica muito com o Reggaeton, já que sua criatividade não tem limites no que diz respeito à música e aos ritmos. Seus ideais com a música são fortalecidos por meio de um estilo único e inovador.

O Re gu etón é um gênero latino cujos principais representantes são colombianos e porto-riquenhos. Maiores personalidades do gênero: Daddy Yankee, J Balvin, Bad Bunny, Karol G , entre outros, protagonizaram momentos que parecem registrar um marco na história desse estilo. Por isso, não é coincidência que 60% da música de Luigui Bleand seja influenciada pela música colombiana. Ele diz que "desde que conheci o país me apaixonei por ritmos tão variados, que considero importante incluí-los em meu trabalho musical".

Embora as músicas do estilo Reggaeton tenham gerado muitas polêmicas por suas letras serem incomuns ou inusitadas, ainda assim, na última década, o gênero extrapolou o número de admiradores, ultrapassando os padrões da cultura comum.

Luigui garante que cada música que chega ao mercado será reconhecida por sua excelente sonoridade. Por isso, em cada produção, ele trata com muito cuidado os elementos que a compõem, entre eles: a harmonia da letra, a melodia, o ritmo e o timbre. Com base em sua experiência, Luigui busca criar produções que conectem as pessoas e permitam que elas se identifiquem com os sentimentos que surgem em cada composição.

CONTATO: Chris Marte, [email protected]

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=YHvDhKYFZb4

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=Anl2nS6W99Q

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=t40JsFmtJTk

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1692173/Luigui_Bleand_La_Maquinita_film.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1692174/Luigui_Bleand_Te_Freno_film.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1692175/Luigui_Bleand_Te_Freno_film.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1692176/Luigui_Bleand_Pa_Rumbea_Directing_film.jpg

FONTE Luigui Bleand

