Luis Fonsi, Sofia Vergara, Jennifer Aniston, Michael Strahan y la figura que se suma este año, Brad Paisley, se unen a Marlo Thomas y Tony Thomas para la Campaña Nacional Thanks and Giving de St. Jude de 2019

MEMPHIS, Tennessee, 5 de noviembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En esta temporada de fiestas, Luis Fonsi, Sofia Vergara, Jennifer Aniston, Michael Strahan y la figura que se suma este año, Brad Paisley, entre muchas otras celebridades, se unirán a la Directora de Relaciones Nacionales de St. Jude Children's Research Hospital®, Marlo Thomas, para apoyar la campaña anual Thanks and Giving® de St. Jude.

Por primera vez en la historia de la campaña, los cofundadores de Thanks and Giving, Marlo y Tony Thomas – los hijos del fundador Danny Thomas – aparecerán juntos en diversos anuncios televisivos y digitales, acompañados por pacientes de St. Jude, para motivar a las personas a apoyar a St. Jude mientras hacen sus compras durante esta temporada festiva.

Otras celebridades amigas de St. Jude – incluyendo los creadores de The Game Theorists MatPat y Stephanie Patrick, la más reciente estrella del programa The Bachelor Colton Underwood, el artista de góspel ganador de varios premios Grammy Kirk Franklin, las actrices JoAnna Garcia y Elizabeth Gutiérrez, el dúo de rock latino Rio Roma, la chef y personalidad de la televisión Adrianne Calvo, y las creadoras de canales de belleza en YouTube Jackie Aina y Shalom Blac – aparecerán en videos en línea convocando a sus seguidores a que se unan a ellos para demostrar su apoyo al hospital y generar mayor conciencia sobre su labor de salvar vidas.

"Los niños de St. Jude Children's Research Hospital me inspiran todos los días, y me siento honrado de volver a unirme a la campaña Thanks and Giving de St. Jude, mientras se continúa trabajando en encontrar una cura para el cáncer infantil y otras enfermedades que amenazan sus vidas", dijo Luis Fonsi. "Gracias al apoyo de miles de personas, St. Jude puede compartir libremente los descubrimientos que hace, lo que significa que médicos y científicos de todo el mundo pueden usar ese conocimiento para salvar la vida de los niños que padecen esta enfermedad."

Ya en su 16o año, la campaña Thanks and Giving de St. Jude viene transformando la temporada de fiestas en una época para dar gracias y concientizar a la población. Gracias al apoyo de los consumidores que hacen sus compras navideñas, a los socios corporativos y a las celebridades que son embajadoras de nuestro hospital, la campaña Thanks and Giving de St. Jude recauda fondos que son críticos para seguir trabajando en la continua batalla para terminar con el cáncer infantil y otras enfermedades que amenazan la vida de los niños. Durante los meses de noviembre y diciembre, se les pide a los consumidores que apoyen la campaña comprando en más de 60 marcas nacionales líderes. Las celebridades amigas también apoyarán a St. Jude durante toda la campaña haciendo correr la voz, compartiendo el motivo por el cual dan gracias con el hashtag #GiveThanks, y pidiéndoles a sus fans y seguidores que hagan lo mismo.

"Nuestras bondadosas y dedicadas celebridades amigas se unen una vez más para apoyar la campaña Thanks and Giving y la misión de salvar vidas de St. Jude," comentó Marlo Thomas, Directora de Relaciones Nacionales de St. Jude Children's Research Hospital. "Su demostración de bondad y devoción hacia esta campaña es esencial para generar mayor conciencia y recaudar los fondos críticos que se necesitan para ayudar a los niños con cáncer y otras enfermedades que amenazan la vida. Y su inspiración también ayuda a conseguir el apoyo de donantes bondadosos de todo el país, lo cual permite asegurar que las familias nunca reciban una factura de St. Jude por nada – ni por tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación – porque la única preocupación de las familias debe ser ayudar a sus hijos a vivir. Juntos, estamos brindando esperanza a familias de todas partes del mundo."

Los comerciales de la televisión nacional protagonizados por Luis Fonsi, Sofia Vergara, Jennifer Aniston, Michael Strahan y Brad Paisley se emitirán hasta fines de 2019 en cadenas de televisión y canales de televisión por cable, así como también en línea, tanto en inglés como en español.

Adicionalmente, un corto de la campaña Thanks and Giving de St. Jude, protagonizado por infinidad de figuras famosas, se exhibe en salas de cine nacionales asociadas incluyendo AMC, Cinemark, Regal, entre otras. American Airlines brinda apoyo a través de un video promocional durante el vuelo y la inclusión de información sobre la campaña en sus revistas de vuelo. Todos estos anuncios, así como también exclusivas imágenes del detrás de escena, se estrenarán en línea esta semana.

Creada en 2004 por Marlo, Terre y Tony Thomas —los hijos del fundador de St. Jude Danny Thomas— la campaña Thanks and Giving de St. Jude comenzó como un esfuerzo de recaudación de fondos centrado en las fiestas y ha evolucionado hasta convertirse en una tradición anual que reúne a celebridades, medios de comunicación, comercios minoristas y socios corporativos para apoyar la importantísima misión de salvar vidas de St. Jude. Mientras que Tony Thomas ha estado trabajando tras bambalinas produciendo los videos de la campaña protagonizados por las celebridades durante los últimos 15 años, este año aparecerá frente a cámara por primera vez para protagonizar un segmento con su hermana Marlo.

Los anuncios protagonizados por las celebridades están disponibles para ver aquí .

Citas adicionales de celebridades:

"Es un honor para mí dedicar mi tiempo para generar mayor conciencia y apoyar la misión de St. Jude Children's Research Hospital de descubrir las curas que salvan a los niños," comentó Sofia Vergara "Me encanta pasar tiempo con estos niños que son tan valientes. Su actitud positiva y su fortaleza es algo único. Acompáñame en esta temporada de fiestas para dar esperanza a niños de comunidades de todo el país y del mundo entero que se benefician con las investigaciones y los tratamientos que se llevan a cabo día tras día en St. Jude con el fin de salvar vidas. Juntos, podemos ayudar a terminar con el cáncer infantil."

Para sumarte a la lucha contra el cáncer infantil en esta temporada de fiestas:

Dona en hospitalsanjudas.org y visita el sitio para conocer más detalles.

Compra en los negocios participantes y haz tu donación en la caja al momento de pagar por tus compras. Visita hospitalsanjudas.org para ver la lista completa de los socios participantes.

Sigue a @StJude en las redes sociales y busca una foto (o toma una nueva) para mostrar por qué das las gracias. Luego publica esa foto en Instagram, Twitter o Facebook usando @StJude y #GiveThanks.

Acerca de St. Jude Children's Research Hospital®

St. Jude lidera los esfuerzos a nivel mundial para entender, tratar y vencer el cáncer infantil y otras enfermedades pediátricas que amenazan la vida. Nuestro propósito es claro: descubrir las curas que salvan a los niños. Es el único Centro Oncológico Integral dedicado exclusivamente a los niños, designado por el Instituto Nacional de Cáncer. Los tratamientos desarrollados en St. Jude han ayudado a incrementar la tasa de supervivencia del cáncer infantil de un 20% a más de un 80% desde su fundación hace más de 50 años. St. Jude no descansará hasta que ningún niño muera de cáncer. Los descubrimientos desarrollados en St. Jude son compartidos libremente, y de esta forma cada niño salvado en St. Jude significa que médicos y científicos alrededor del mundo pueden utilizar ese conocimiento para salvar a miles de niños más. Las familias nunca reciben una factura de St. Jude por tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación – porque la única preocupación de las familias debe ser ayudar a sus hijos a vivir. Únete a la misión de St. Jude visitando stjude.org, compartiendo historias y videos de St. Jude Inspire, dándole 'me gusta' a St. Jude en Facebook, siguiendo a St. Jude en Twitter e Instagram y suscribiéndote a su canal de YouTube.

