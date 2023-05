Luísa Acosta, atleta integrante do Time CBC de Tiro, brilha na 2ª etapa do Campeonato de Excelência de Tiro ao Prato da CBTE, em Caxias do Sul

CAXIAS DO SUL, Brasil, 2 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A 2ª etapa do Campeonato de Excelência de Tiro ao Prato Fossa Olímpica/Skeet, da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE), e o Grand Prix Jean Labatut foram realizados de 2 a 5 março de 2023, no Clube Caxiense de Caça e Tiro, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

As competições foram marcadas por ótimos resultados obtidos por jovens atletas, com destaque para Luísa Pedroso Acosta, atiradora esportiva patrocinada pela Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), uma das principais fabricantes de munições e armas longas do mundo.

Luísa Acosta e seu treinador Raul de Moraes

Na 2ª etapa de Tiro ao Prato Olímpico Skeet, Luísa Pedroso Acosta conquistou a 1ª colocação na categoria Júnior Feminino, com escore 83/125.

Seu desempenho no Grand Prix Jean Labatut também foi muito bom. Luísa Acosta formou o squad da final de Skeet, junto com Georgia F. Bastos, Conrado de Sousa e Augusto Guimarães. Ao final da disputa, as mulheres brilharam. Luísa Pedroso Acosta mostrou grande capacidade de concentração e foco, disputando lado-a-lado com Georgia F. Bastos por cada prato. Ao final, por apenas um prato de diferença, sagrou-se vice-campeã. O troféu de terceiro lugar ficou com Augusto Guimarães.

Nascida em Porto Alegre (RS) e com apenas 19 anos, Luísa já construiu uma história no tiro esportivo devido sua performance em provas no IPSC, onde conquistou diversos títulos brasileiros em sua carreira.

A atleta começou a competir no final de 2017. Em 2018, em sua primeira temporada e com apenas 7 meses no esporte, competiu pela primeira vez em uma prova internacional, participando do Campeonato Mundial de IPSC Shotgun na França, onde foi vice-campeã mundial Júnior (com pontuação equivalente ao 3º lugar da classe Damas, com apenas 14 anos de idade, porém não estava inscrita na categoria).

Em 2019 foi campeã da Copa Typhoon Internacional Damas, na qual competiu com atletas que utilizavam armas na plataforma AR, enquanto ela atirava com uma Pump CBC conquistando excelente resultado. No mesmo ano, consagrou-se campeã Ceso (Central European Shotgun Open) Standard Manual Damas, campeonato europeu realizado na Hungria. Luísa também se tornou a atleta destaque 2020 da FGTP (Federação Gaúcha de Tiro Prático) e foi reconhecida com o Prêmio Atleta Destaque CBTP 2022.

Animada com seu desempenho no Tiro ao Prato, Luísa tem planos para o futuro. No final de 2023, a atleta participará do Campeonato Mundial na Tailândia, onde espera encerrar suas atividades no IPSC e se dedicar totalmente ao Skeet.

Para conferir o resultado completo de todas as categorias e classes de Fossa Olímpica e Skeet na 2ª etapa do Campeonato de Excelência de Tiro ao Prato 2023, acesse o site da CBTE.

