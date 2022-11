Lukka annonce son expansion en Europe avec un siège en Suisse

Lukka ouvre un bureau à Zoug pour étendre ses services aux entreprises à l'Europe

ZOUG, Suisse, 1 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Lukka , société de logiciels et de données de cryptoactifs de tous types, a annoncé étendre sa présence internationale en Europe avec l'ouverture d'un bureau à Zoug, en Suisse. Le nouveau bureau permettra de servir plus rapidement des clients, nouveaux et existants, dans la région, avec des professionnels de la vente et des opérations locaux.

« Nous recevions des demandes incessantes pour une assistance locale de la part de nos clients existants et nous sommes très impressionnés par l'innovation et la maturité des risques des entreprises basées à Zoug ou qui se sont installées là-bas, a déclaré Robert Materazzi, PDG de Lukka. Nous sommes fiers d'établir notre siège européen à Zoug et de pouvoir assister notre communauté en pleine expansion grâce à un bureau local. »

Un nombre croissant d'institutions financières mondiales lancent leurs services à travers le monde en utilisant des cryptoactifs ; et ces institutions considèrent Lukka comme leur partenaire en technologie cryptographique. Lukka est le seul fournisseur de logiciels et de données de cryptoactifs de qualité institutionnelle à respecter les normes rigoureuses de contrôle technique telles que la SOC 1 de type II et la SOC 2 de type II de l'organisme de contrôle AICPA ainsi que d'autres importants cadres de contrôle pour l'ensemble de ses produits de données et de logiciels. Parmi les principaux partenaires mondiaux de l'entreprise, l'on peut mentionner State Street, eToro, Circle, Bloomberg, S&P Global et des centaines d'autres entreprises traditionnelles et cryptonatives.

Fondée en 2014, la société Lukka est au service des entreprises les plus matures à l'égard des risques au monde, avec des données et des solutions logicielles institutionnelles. Lukka permet de réduire le décalage entre la complexité des données blockchain et les besoins commerciaux traditionnels. Sa clientèle est constituée de bureaux d'échange et de négociation d'actifs traditionnels et cryptographiques, de comptables certifiés et agréés, de contrôleurs et auditeurs financiers, d'administrateurs de fonds, de mineurs, de protocoles, de particuliers et de tous types d'entreprises qui travaillent avec les cryptoactifs. Tous les produits de Lukka sont créés pour répondre aux normes institutionnelles, telles que les contrôles SOC de l'AICPA, qui mettent l'accent sur l'exactitude et l'exhaustivité. Lukka est une entreprise mondiale dont le siège social est situé aux États-Unis.

